Czy jest regulator wzrostu, który nie boi się niestabilnej pogody?

Każdy producent zbóż ozimych jak i jarych zdaję sobie sprawę, że odpowiednia regulacja łanu jest istotnym elementem uzyskania wysokiego plonu o dobrej jakości. Właściwa ochrona przed wyleganiem pozwala zadbać o łan, a także ubezpieczyć koszty poniesione na jego prowadzenie.

Jest szereg czynników mających wpływ na zjawisko wylegania. Na niektóre z nich, jak wybór odpowiedniej odmiany, stanowiska, przedplonu, gęstość siewu, wysokość nawożenia azotowego- mamy wpływ, na zdecydowaną większość, jak termin wejścia roślin w fazę strzelania w źdźbło, temperaturę powietrza w okresie okołozabiegowym, warunki atmosferyczne podczas zabiegu, ilość opadów i szereg innych - tego wpływu nie mamy. Już od samego początku, czyli od momentu podjęcia decyzji o wyborze konkretnej odmiany jesteśmy w stanie sterować ryzykiem wylegania zwracając uwagę na potencjalną wysokość danej odmiany. Znając uwarunkowania we własnym gospodarstwie możemy sterować powyższymi parametrami w taki sposób aby minimalizować ryzyko wylegania łanu.

W tym miejscu powinno się postawić pytanie czy na resztę czynników mających wpływ na wyleganie, na które teoretycznie nie mamy wpływu, możemy w jakiś sposób próbować oddziaływać?

Możemy – poprzez wybór produktu , który nie boi się niekorzystnych czynników pogodowych, temperaturowych , który jest elastyczny w terminie stosowania.

Często w rozmowach z właścicielami gospodarstw pada sformułowanie „interes pod chmurką”. Padają zasadne pytania: wykonywać zabieg czy nie? Pogoda jest niepewna…. czy jeśli wykonam zabieg regulacji będzie skuteczny? Odbieramy telefony podczas których słyszymy…. „Wykonywałem zabieg, 1-2 h po zabiegu spadł deszcz czy środek zadziała?” lub „Posiadam w gospodarstwie pszenice ozimą, pszenżyto ozime mam także cześć zbóż jarych czy mogę stosować ten sam preparat do regulacji w tych uprawach?”

Pytania te padają od ludzi, którzy szukają jednego skutecznego rozwiązania. Szukają produktu uniwersalnego mającego nie jedną, a kilka ważnych cech pomocnych w podejmowaniu trudnych decyzji związanych z regulacja łanu. Często, podczas codziennych rozmów z właścicielami dużych gospodarstw rolnych słyszymy, że nie mogą sobie oni pozwolić na wybieranie idealnych (optymalnych) warunków dla poszczególnych zabiegów oraz, że podczas wykonywania jednego tylko typu zabiegu np. regulacji wzrostu przez kilka dni- pogoda potrafi się zmieniać kilkukrotnie.

Firma BASF poleca sprawdzony produkt Medax Max mający w swoim składzie 2 wysoce skuteczne substancje czynne, które wzajemnie się uzupełniają. Substancje te wpływają na skrócenie międzywęźli oraz pogrubienie źdźbła. Dodatkowo w produkcie zawarty jest siarczan amonu przez co ciecz ma lepsze właściwości i szybciej wchłania (pobierana jest) się przez roślinę.

Medax Max cechuję się szerokim wachlarzem pogodowym, w którym można go stosować. Produkt działa skutecznie zarówno w warunkach słonecznych jak i podczas całkowitego zachmurzenia (w pochmurnych warunkach). W odróżnieniu od znacznej części produktów z grupy regulatorów wzrostu nie wymaga słonecznej pogody do osiągnięcia pożądanego celu. Medax Max można stosować już od temperatury 5o C.

Medax Max ponadto można stosować we wszystkich zbożach jarych i ozimych (za wyjątkiem żyta jarego) przez co jest ciekawą alternatywą dla gospodarstw mających w swojej strukturze zasiewów kilka gatunków zbóż.

Dodatkowo Medax Max jako jedyny regulator na rynku ma bardzo szerokie okno aplikacji w przypadku zbóż ozimych można go stosować aż do fazy BBCH 49.