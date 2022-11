Jak już informowaliśmy, w rejonie południowo-wschodnim, producenci rolni mają problem z brakiem możliwości sprzedaży ziarna kukurydzy, a jeśli już znajdzie się miejsce, to po niszowych cenach.

Na znaczące różnice cenowe, zwracają również uwagę rolnicy z województwa podlaskiego. W związku z pilną potrzebą podjęcia interwencji, z pytaniem do ministerstwa rolnictwa (zapytanie z dnia 02.11.2022 r.), zwrócił się w imieniu Podlaskiej Izby Rolniczej, poseł Stefan Krajewski (Polskie Stronnictwo Ludowe).

-Jak słusznie zwracają uwagę delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej, cena za skupowaną obecnie kukurydzę w województwie podlaskim jest znacznie niższa, niż w pozostałych regionach kraju. Podczas gdy w niemal całej Polsce płaci się nawet do 1000 zł za tonę, w Podlaskiem tona kukurydzy kosztuje 800 zł. Przyczyny takiego stanu rzeczy są nieznane i niezrozumiałe. Znajdujemy się w bardzo ważnym dla rolników momencie zbiorów i intensywnej sprzedaży. Dlatego za celowe uważam podjęcie przez rząd interwencji w tej sprawie, która będzie miała na celu skup interwencyjny w cenie niezaniżonej, tj. 1000 zł za tonę, przez spółkę Elewarr w Bielsku Podlaskim. Spółka ta, znajdująca się w 100% w zasobach państwa, ma w końcu za cel stabilizowanie rynku zbóż, oraz zabezpieczenie przestrzeni magazynowych na skupy interwencyjne - wyjaśniał w zapytaniu Krajewski.

W odpowiedzi z dnia 18 listopada 2022 r., wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, podkreślił, że rynek zbóż zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, podlega zasadom wolnorynkowym, a ceny krajowe, podążają za trendami cenowymi na świecie.

- Na ceny zbóż wpływają m.in. relacje pomiędzy podażą a popytem, kursy walut, ceny nośników energii, wymiana handlowa pomiędzy poszczególnymi krajami. Przepisy Wspólnej Polityki Rolnej zobowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej do respektowania jednolitych zasad wspólnej organizacji rynków rolnych i nie przyznają uprawnień do podejmowania na szczeblu krajowym samodzielnych decyzji o zastosowaniu mechanizmów interwencyjnych wpływających m.in. na poprawę cen skupu, np. poprzez wprowadzenie skupu interwencyjnego. Groziłyby to zakłóceniem konkurencji wewnątrz unijnego rynku - pisał wiceminister Kowalski.