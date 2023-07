Kto i kiedy w końcu oszacuje skutki tegorocznej suszy? To pytanie zadaje sobie wielu rolników. Komisje nadal są niepowołane, a żniwa nabierają tempa. Dlaczego jeszcze Komisje nie działają prężnie w terenie? Wszystko przez niejasne przepisy – uświadamia to w apelu Wielkopolska Izba Rolnicza.

Skutki tegorocznej suszy nadal są nieoszacowane. Frustracje rolników sięgają zenitu.

Szacowanie szkód suszowych bez wizytacji pól nie jest miarodajne.

Aplikacja suszowa ma być wsparcie w tworzeniu ostatecznego protokołu. Według zapowiedzi ma być ona uruchomiona 20 lipca br.

Choć temat suszy w Polsce nie jest nową sprawą to od lat co roku problem szacowania szkód suszowych powraca jak bumerang. Kto ma szacować skutki suszy? Kiedy ruszą komisje suszowe? Teoretycznie sporo spraw jest ustalonych, a w zasadzie nic. Na polach coraz więcej pojawia się ściernisk po oziminach. A problem utknął w martwym punkcie.

Nowe przepisy tylko opóźniają działanie

Pisaliśmy wcześniej o zmianach w zasadach szacowania suszy, które weszły w życie w tym roku. Chodzi dokładnie o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówi o możliwości szacowania szkód spowodowanych przez tegoroczną suszę przez Komisje.

Wielkopolska Izba Rolnicza wylicza niedociągnięcia w zapisach tego Rozporządzenia i co więcej uważa, że wiele zapisów jest niejasnych. Prosi tym samym o szybką reakcję w sprawie interpretacji tych zapisów.

3 filary szacowania szkód suszowy. Jak będą wyliczane szkody?

Rozporządzenie to wprowadza na ten i przyszły rok możliwość szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w oparciu o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach, tj.:

danych podanych we wniosku w aplikacji przez rolnika,

danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz

danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

- Komisje powołane przez wojewodów mogą szacować skutki suszy. Jednak nie mają one instrumentu prawnego w postaci odpowiedniego zapisu, który do szacowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dopisuje także suszę. Nie ma także wzorów raportów dla Komisji. Wobec czego, nie mogą one rozpocząć pracy związanej z lustracją plantacji - zaznacza WIR.

I to jest nadrzędny teraz problem. Bo żniwa postępują, a wraz z nim z pól znika materiał dowodowy, na podstawie którego można wyszacować orientacyjnie powstałe szkody.

Dlatego im później dojdzie do szacowania tym wyniki tego procederu będą niesprawiedliwe dla części rolników. Należy tu zauważyć, że problem suszy nie jest jednakowy w danym regionie, a wynika z braku opadów występujących na danym terenie.

Różnice w ilości dostępnej wody są diametralnie duże, co wynika z ilości i rozkładu opadów, które mają licząc od początku maja tylko i wyłącznie charakter punktowy.

Oznacza, to że w jednej gminie mogą być oazy, gdzie sytuacja nie jest tragiczna ze względu na kilka solidnych opadów zabezpieczających potrzeby roślin, gdzie obok mogą występować pola, gdzie chmury burzowe omijały je szerokim łukiem, a uprawy są tak zniszczone, że część rolników się zastanawia czy w ogóle będzie co zbierać.

Szacowanie szkód suszowych. Między młotem a kowadłem

Jak zaznacza WIR, we wcześniejszej zapowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi była mowa, że do wniosku o oszacowanie szkody przez Komisje, który rolnik składa do Komisji, należy dołączyć wydruk kalkulacji lub protokołu wygenerowanego przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” W rozporządzeniu nie ma takiego zapisu, który wprost o tym mówi. Jest tylko mowa, tak jak wyżej zaznaczyliśmy, że jest możliwość oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy przy pomocy trzech źródeł danych, w tym raportu Komisji z oszacowania szkód na miejscu.

W związku z taką sytuacją, rolnicy nie wiedzą, czy wnioskować o oszacowanie strat przez Komisję, czy też nie. Jest ponownie chaos w tym temacie. Teoretycznie aplikacja ma ruszyć jutro, o czy informował Minister Telus. Czy jednak ten system się sprawdzi i aplikacja pozwoli na sprawne złożenie wniosku? Z autopsji wiemy, że różnie bywało.