W lipcu bieżącego roku, posłowie PSL - Koalicji Polskiej, złożyli w Sejmie projekt ustawy z propozycją wprowadzenia kaucji na wjeżdżające do kraju zboże z Ukrainy. Aktualnie protestujący rolnicy ponownie apelują o wprowadzenie tego postulatu.

Destabilizacja krajowego rynku zbóż przyczynia się do spadku cen płodów rolnych. Na wschodzie kraju część plantacji kukurydzy nadal oczekuje na zbiór, który jest odwlekany w wyniku braku możliwości sprzedaży ziarna. Jak pisaliśmy, rozwiązanie sytuacji w postaci wprowadzenia interwencyjnego skupu kukurydzy, proponowała Lubelska Izba Rolnicza.

Z ciekawą inicjatywą wyszli również posłowie "PSL - Koalicji Polskiej", a mianowicie wprowadzenia systemu kaucji na produkty rolno-spożywcze importowane z Ukrainy.

Kaucja na zboże z Ukrainy

W projekcie ustawy o ochronie krajowego rolnictwa, proponowano by produkty rolno-spożywcze importowane z terytorium Ukrainy do państw trzecich, objęte były tymczasową kaucją w wysokości 1000 zł/tonę. Importer towarów opłacałby płatność w urzędzie celno-skarbowym, która byłaby zwracana do 24 godzin od opuszczenia towaru z terytorium Polski.

Aktualnie projekt ustawy jest na etapie konsultacji, dlatego zapytaliśmy posła Marka Sawickiego (PSL) o szczegóły i szansę jego wdrożenia. Według byłego ministra rolnictwa, konieczne jest podjęcie działań, by produkty pochodzące ze wschodniej granicy, nie zaburzały rynku polskiego.

- Wymagania wobec ukraińskich producentów są niższe, w porównaniu do wymagań dla krajów Unii Europejskiej. Tak jest w przypadku standardów produkcji i pozostałości (niedozwolonych w UE) środków ochrony roślin czy substancji w produkcji zwierzęcej. By produkty te nie załamywały rynków europejskich, trzeba podjąć działania. Dlatego proponowaliśmy, żeby wprowadzany w strefę Unii Europejskiej towar żywnościowy z Ukrainy, był obłożony kaucją. Kwota wynosiłaby 1000 zł za tonę, a po opuszczeniu towaru z Polski, kaucja dla transportującego powinna być uwalniana – wyjaśniał Sawicki.

Jak podkreślał, rozwiązałoby to problem postępującego spadku cen kukurydzy. – Ziarno kukurydzy mokrej, które jeszcze w okresie września było po 1000 zł za tonę, w tej chwili jest już poniżej 700, a nawet 600 zł. Obecnie rolnicy nie zbierają kukurydzy, bo jak twierdzą, za 650 zł zwyczajnie nie opłaca się jej kosić – dodawał.

Czy jest szansa na wprowadzenie kaucji?

W rozmowie z redakcją portalu farmer.pl, poseł wyjaśniał że ze strony rządu projekt nie spotkał się z aprobatą.

-Rozmawiałem z ministrem Kowalczykiem, który twierdził, że na takie działania nie ma zezwolenia UE. W innych kwestiach rząd wydaje się bardziej być radykalny i stanowczy. W tej kwestii nie wykluczam również, że na magazynowaniu zboża mogą zarabiać spółki krajowe. Warto byłoby sprawdzić, czy przypadkiem nie dochodzi do sytuacji, w której spółki skarbu państwa uczestniczą w magazynowaniu ukraińskiego zboża i tym samym destabilizują rynek w Polsce – komentował.

Zdaniem posła PSL, ochrona polskiego rynku w inny sposób będzie ciężka do zrealizowania.

– Rząd nie ma możliwości wprowadzenia proponowanych przez środowiska rolnicze, kontroli fitosanitarnych na granicy. Przyczyna jest prosta - Unia zniosła wymagania wobec ukraińskich produktów. Skup interwencyjny w UE również jest niedozwolony, skoro nie ma możliwości wprowadzenia kaucji, to tym bardziej nie zostanie to wdrożone – tłumaczył Sawicki.

Klauzula ochronna przed importem zboża z Ukrainy

Rozporządzenie 2022/870 w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu, podaje:

"W przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują poważne trudności lub stwarzają zagrożenie wystąpienia poważnych trudności dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych, na taki produkt w dowolnym momencie mogą zostać ponownie nałożone cła, które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie na podstawie układu o stowarzyszeniu."

Na Twitterze do sprawy nadwyżki zbóż odniósł się Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa. Jak podawał "jeśli państwa dotknięte nadwyżkami się zwrócą KE wdroży klauzulę ochronną na podstawie rozp. UE 870/2022."

Czy tak się stanie? Czekamy na rozwój sytuacji.