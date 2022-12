Dokarmianie dolistne jest już nieodłącznym elementem agrotechniki. Jak kształtują się ceny nawozów dolistnych?

Skokowy wzrost cen nawozów dolistnych mamy już za sobą.

Dokarmianie dolistne przy obecnych kosztach wciąż jest opłacalne.

Drobne korekty cenowe

Podobnie jak wszystkie inne środki do produkcji rolnej, tak i nawozy dolistne na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów sukcesywnie drożały.

Skokowy wzrost cen zauważyliśmy w kampanii sprzedażowej przed tegoroczną wiosną. Część produktów dolistnych odnotowała wzrost nawet o 200% w ciągu dwóch lat. Jesień przyniosła już tylko delikatne korekty cenowe podyktowane m.in. inflacją. Podobnie będzie wiosną przyszłego roku. Cenniki dystrybutorów wskazują na niewielkie podwyżki „inflacyjne”, ewentualnie utrzymanie poziomów cen z jesieni 2022.

Musimy jednak pamiętać, że zakupując towar po Nowym Roku do cen netto doliczony zostanie podatek VAT (zazwyczaj 8 % w przypadku nawozów dolistnych).

Większy udział kosztów dokarmiania w łącznym nakładzie

Zobrazujmy to na przykładzie. "Produkt A" w 2020 roku kosztował wiosną 10 zł/l. Dawka na hektar wynosi 3l. Wiosną kolejnego roku koszt opiewał już na 15 zł/l, a w tym roku 30 zł/l. To oznacza, że koszt na hektar jeszcze w 2020 roku wynosił 30 zł, w tej chwili już 90 zł. Do tego należy doliczyć podatek VAT w przypadku ryczałtowców.

Zwróćmy uwagę, że w tej chwili taki koszt stanowi 6-7 % w odniesieniu do ceny tony pszenicy. W 2020 roku przy cenie na poziomie około 700 zł / t nakład 30 zł oznaczał udział produktu w cenie tony pszenicy na poziomie około 4%.

Tak więc zauważalny jest wzrost udziału dokarmiania dolistnego w ogólnym nakładzie poniesionym na koszt produkcji z hektara, jak i w przeliczeniu na koszt jednostkowy. Oczywiście tak znaczące wzrosty w dwuleciu nie dotyczą wszystkich produktów, jednakże w ogólnym rozrachunku wszystkie podrożały - w mniejszym lub większym stopniu.

Wzrost cenowy dotyczy wszystkich rodzajów nawozów dolistnych, niemniej okres skokowych podwyżek mamy już chyba za sobą - a przynajmniej taką mamy nadzieje.

Jeden z najpopularniejszych nawozów dolistnych - siarczan magnezu siedmiowodny - kosztuje w tej chwili 1850 - 2050 zł/t przy dostawach hurtowych. Ceny detaliczne pozostają w zasadzie bez zmian do okresu jesiennego (około 2700 - 2800 zł/t, co daje 67,5 - 75 zł za opakowanie 25 kg). Podobne ceny były także wiosną tego roku.

Dokarmianie wciąż niezastąpione

Zwróćmy uwagę, że choć przy obecnych cenach płodów rolnych udział dokarmiania dolistnego w łącznych nakładach uległ wzrostowi to i tak warto zainteresować się tymi produktami. I to nie tylko dokarmianiem dolistnym, ale także biostymulatorami. W dobie wycofywania kolejnych substancji aktywnych oraz ograniczeń w stosowaniu chemii, ale także - a może przede wszystkim - drożyzny na rynku nawozów mineralnych, te grupy produktów zyskują na znaczeniu.

W żadnym wypadku nie zastąpią nawozów mineralnych, ale dzięki bardzo szybkiemu pobraniu prze roślinę, mogą bardzo dobrze optymalizować ogólne nawożenie i wzmacnianie roślin w okresach stresowych.