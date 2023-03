Przed nami kilkudniowe spadki temperatur. Czy szkodniki będą mniej aktywne?







Spadek temperatury oznacza mniejszą aktywność szkodników, ale nie ich całkowite zniknięcie z plantacji.

Niższe temperatury mogą powodować problemy związane z ochroną przed szkodnikami.

Ciepło sprzyja rozwojowi

Przede wszystkim musimy pamiętać, że każdy szkodnik rozwija się, żeruje, a jednocześnie rozmnaża, w nieco odmiennych zakresach temperatur. Nie ma tu mowy o uogólnianiu i wkładaniu wszystkich przypadków do jednego worka. Z pewnością jednak w znakomitej większości przypadków ciepłe temperatury w szerszym oknie czasowym sprzyjają wydłużaniu żerowania szkodników.

Dodatkowo szkody w uprawach przy wyższych temperaturach mogą być wyższe ze względu na większą aktywność szkodników. Według części badaczy wzrost temperatury o tylko jeden stopień Celsjusza może przyczyniać się do spadku plonowania nawet o 10-20% wskutek większego nasilenia i aktywności insektów - zwłaszcza w długim przedziale czasowym. Niemałe natężenie insektów jest przyczyną nie tylko ciepłej wiosennej temperatury, ale także stosunkowo łagodnych zim.

Ponadto wyższe temperatury wpływają pozytywnie na liczebność szkodników ze względu na możliwość wykształcenia się większej liczby pokoleń. Sam ich rozwój również ma większą dynamikę w ciepłych warunkach termicznych.

Niższa aktywność podczas chłodów

Oczywiście ochłodzenie obniża aktywność szkodników, ale nie liczmy, że krótkotrwałe obniżki temperatur pozwolą na trwałe ich pozbycie się z plantacji. Przy niskich wskazaniach słupków rtęci aktywność życiowa szkodnika będzie mniejsza, niemniej w większości przypadków nie zaniknie całkowicie. Co więcej - często niższe temperatury mogą dodatkowo utrudnić ochronę. Tu należy pamiętać o minimach oraz optymalnych temperaturach stosowania wybranych insektycydów. Np. w temperaturze 5℃ możliwości zwalczania są znacznie ograniczone, ale wybrane szkodniki pomimo niskiej aktywności mogą wciąż żerować - choć oczywiście w niewielkim stopniu. Zresztą ich aktywność w układzie ciepłych temperatur jest niższa rano i wieczorem - podczas chłodniejszej aury.

Terminy BBCH rośliny niekoniecznie spójne z nalotami

Zauważmy, że wiele zabiegów ochronnych wciąż wykonywanych jest w określonych fazach rozwojowych rośliny. Przykładem jest ochrona okołokwitnieniowa rzepaku, gdzie często zabieg fungicydowy łączony jest z ochroną insektycydową. Niejednokrotnie jednak nie ma takiej potrzeby, a czasem wręcz ze względu na sytuację na plantacji zabiegi takie powinny zostać wykonane w innych terminach. Obecność konkretnego szkodnika nie musi być spójna z fazą rozwojową chronionej rośliny. Co prawda praktyka wskazuje, że zazwyczaj szkodniki pojawiają się w podobnych fazach życiowych roślin, niemniej nie jest to reguła.

Zwróćmy uwagę, że w ostatnich sezonach nie mamy większych problemów ze zwalczaniem chociażby słodyszka rzepakowego. Oczywiście nie oznacza to, że nie pojawia się on na plantacjach rzepaku ozimego. Jednakże o ile dawniej spore pojawy szkodnika odnotowywaliśmy w okresie zielonego pąka, to w ostatnich sezonach słodyszek na plantacjach pojawiał się w większej ilości raczej w fazie kwitnienia. Mamy tu więc do czynienia z ciekawą sytuacją, która jasno pokazuje, że nie powinniśmy kierować się w ochronie insektycydowej samą fazą BBCH rośliny, ale przede wszystkim zwracać uwagę na biologię szkodnika. W określonych warunkach pogodowych ów szkodnik może zostać bowiem wyprzedzony przez najkorzystniejszą dla niego fazę rozwojową rośliny - albo odwrotnie pojawia się na plantacjach szybciej.

Obecne warunki nie pomagają

Tak więc pamiętajmy, że obniżenie temperatury nie eliminuje szkodnika z plantacji. Ewentualnie opóźnia jego masowy pojaw lub znacznie obniża aktywność. W przypadku szkodników, takich jak chowacz brukwiaczek, jeśli w poprzednim tygodniu zdążył złożyć jaja, to larwy “bezpiecznie” żerują już w środku rośliny - a to właśnie one stanowią najistotniejsze zagrożenie.

Warunki takie jak mamy obecnie raczej utrudniają ochronę niż ograniczają problem szkodników na plantacji. Z jednej strony pomimo ochłodzenia szkodniki mogą żerować, z drugiej zaś nie możemy zastosować części insektycydów - zarówno ze względu na temperatury, jak i naprzemienne opady deszczu, które uniemożliwiają opryskiwanie.