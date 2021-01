Czy postęp techniczny dostarczy wydajniejszych sposobów wykorzystania azotu w rolnictwie? Cz.2

Na zaproszenie redakcji Zbigniew Potrzuski z firmy Phoenix podzieli się z Państwem swoimi przemyśleniami w tej sprawie. Odpowiedź na to pytanie będzie składała się z trzech części. Pierwsza część odpowie na pytanie dlaczego należy zwiększyć stopień agronomicznego wykorzystania azotu. W części drugiej dokonano przeglądu dostępnych metod zwiększania skuteczności działania nawozów azotowych. A w części trzeciej i ostatniej zaprezentowano oferowaną przez Phoenix’a technologię zwiększenia stopnia wykorzystania nawozów mocznikowych obejmujących mocznik granulowany i roztwory saletrzano-mocznikowe (rsm).

Część 2.

Przegląd możliwych sposobów zwiększenia skuteczności agronomicznej nawozów azotowych.

W jaki sposób zapobiegać stratom amoniaku z nawozów?

W publikacji brytyjskiego ministerstwa rolnictwa (DEFRA) zatytułowanej Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Dotyczących Ograniczania Emisji Amoniaku opublikowanej 27 lipca 2018 roku zalecane są między innymi następujące sposoby ograniczania emisji w trakcie stosowania nawozów mineralnych zawierających mocznik. (http://monolith46.com.pl/dowody_skutecznosci.html)

Szybkie wprowadzenie nawozów mocznikowych w głąb gleby (>50% obniżka emisji amoniaku w przypadku nawozów stałych i >80 % obniżka w przypadku injekcji nawozów ciekłych).

Tam gdzie to możliwe stosowanie mocznika z inhibitorem ureazy ( 70% do 80% średnia obniżka strat amoniaku w przypadku mocznika stałego i 40% średnia obniżka emisji w przypadku roztworu saletrzano-mocznikowego (rsm).

Stosowanie saletry amonowej zamiast mocznika.

Inhibitory ureazy opóźniają hydrolizę mocznika do momentu wystąpienia opadów atmosferycznych zwiększając w ten sposób szansę rozpuszczenia go i wprowadzenia w głąb gleby na odpowiednią głębokość skąd amoniak pochodzący z hydrolizy mocznika już się nie ulotni do atmosfery. Identyczne sposoby ograniczania emisji amoniaku wymienia wydany przez polskie ministerstwo rolnictwa „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej w Zakresie Zmniejszania Emisji Amoniaku” opublikowany 12 sierpnia 2019 roku (http://monolith46.com.pl/dowody_skutecznosci.html „Kodeks dobrej praktyki rolniczej”). Wspólną cechą wszystkich ostatnio opracowanych kodeksów dotyczących ograniczania emisji amoniaku w rolnictwie jest identyczność proponowanych sposobów ograniczania emisji gazów cieplarnianych przy równoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu produkcji rolnej przy zmniejszonych nakładach finansowych.

Jednym z wymienionych w kodeksie sposobów ograniczania emisji amoniaku w rolnictwie omówiono stosowanie inhibitorów ureazy NBPT. I tak w rozdziale „Kodeksu..” zatytułowanym Stosowanie inhibitorów ureazy (http://monolith46.com.pl/dowody_skutecznosci.html „Kodeks dobrej praktyki rolniczej”) (strona 67 ) stwierdzono co następuje:

W Polsce do niedawna w praktyce rolniczej w zasadzie nie wykorzystywano inhibitorów ureazy do celów nawozowych. Jednak ostatnio coraz częściej stosowany jest mocznik o zawartości 46% azotu zaopatrzony w dodatek wzmiankowanego inhibitora zwany moNolith46®. Stosowanie moNolith46® pozwala uprawianym roślinom otrzymać tyle azotu, ile potrzebują. Również ogranicza jego straty w trakcie pierwszych tygodni po zastosowaniu. Rezultatem jest otrzymanie wyższego plonu, wskutek lepszego wykorzystania azotu zawartego w nawozie.

Ponadto potwierdzono fakt ekonomicznej opłacalności stosowania w warunkach polskiego rolnictwa moNolith46® zarówno w przypadku mocznika jak i roztworu saletrzano- -mocznikowego. (http://monolith46.com.pl/dowody_skutecznosci.html „Kodeks dobrej praktyki rolniczej”) (strona 70 ).

Powyższe stwierdzenia oparto o wyniki badań polowych stosowania moNolith46®_Żółty do roztworu saletrzano-mocznikowego jak i moNolith46®_Zielony do mocznika. (http://monolith46.com.pl/pdf/Porownanie-Badan3.pdf). W chwili obecnej Phoenix oferuje dwa rodzaje roztworów inhibitora ureazy: moNolith46®_Żółty do ograniczania strat amoniaku z roztworów saletrzano mocznikowych i moNolith46®_Zielony do stabilizowania mocznika granulowanego.

