Często padają pytania - do kiedy można siać rzepak? Czy zakładając plantację we wrześniu tracimy na potencjale plonotwórczym? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, niemniej szanse na powodzenie takiego siewu jest większe niż kilka czy kilkanaście lat temu.

Rzepak jest rośliną o dużej wrażliwości na opóźnienia w siewie. Nie oznacza to jednak, ze bezwarunkowo musimy go zasiać w optymalnych terminach

W sprzyjających warunkach nawet plantacje zakładane w I dekadzie września maja duże szanse na powodzenie

Rzepak znacznie mniej tolerancyjny na opóźnienia niż pszenica

Rzepak jest rośliną o dość dużej wrażliwości na opóźnienia związane z terminem siewu. Dodajmy, że tolerancja na opóźnienia w siewie rzepaku jest nawet kilkukrotnie niższa niż w przypadku zbóż ozimych. Zwróćmy uwagę, że np pszenica ozima wywiewana jest w bardzo szerokim oknie czasowym - od połowy września do nawet grudnia (choć oczywiście późne siewy wiążą się również z ubytkiem w plonowaniu). Tymczasem tolerancja na opóźnienia w siewie rzepaku liczona jest raczej w dniach. Już 10 dni odchylenia od normy - jeśli chodzi o termin - może skutkować znaczną obniżką plonowania. Może, choć nie musi.

Oczywiście w grę wchodzi tu mnóstwo czynników. Biorąc pod uwagę długość jesieni na przestrzeni ostatnich lat oraz temperatury w tym okresie można uznać, że dawne ramy czasowe siewu rzepaku straciły poniekąd na aktualności. Przypomnijmy, że standardowe terminy siewu w Polsce mieszczą się w przedziale:

5 - 10 sierpnia - Polska północno - wschodnia

10 - 20 sierpnia - Polska centralna oraz wschodnia

20 - 25 sierpnia - Polska zachodnia oraz południowa

Oczywiście powyższe wskazania znacznie uogólniają optymalny termin siewu. Biorą one pod uwagę ryzyko chłodnej jesieni. W układzie niższych jesiennych temperatur rzeczywiście rzepak wysiewany po tych terminach może plonować niżej. Aczkolwiek ostatnie lata wskazują na to, że wcale tak być nie musi. Średnia jesienna temperatura jest nieco wyższa aniżeli jeszcze 15 - 20 lat temu, a co za tym idzie wegetacja trwa dłużej. Wydaje się nawet, że większym ryzykiem obarczone są bardzo wczesne siewy - wówczas przy ciepłej jesieni presja chorób i szkodników może być wyższa niż na plantacjach zakładanych nieco później (zwłaszcza jeśli chodzi o suchą zgniliznę kapustnych).

Ważne temperatury i długość dnia

Pamiętajmy jednak, że same dodatnie temperatury i nieprzerwana wegetacja nie świadczą jeszcze o odpowiednim rozwoju rzepaku. Przyjmuje się, że dla wytworzenia odpowiedniej rozety oraz masy korzeni roślina ta potrzebuje 75 - 85 dni o temperaturze przekraczającej 5 C. W ostatnich sezonach na osiągniecie takiego minimum termicznego szanse były do dość długo i nawet siewy z początku września pozwalały na wytworzenie odpowiedniej rozety, a rośliny dobrze prowadzone i odżywione mogły uzyskać nawet 10-12 liści.





Ryzyko późnego siewu wiąże się jednak chociażby z mniejszym nasłonecznieniem, które dla rozwoju roślin jest niezbędne. Wszak nawet dość ciepla jesień nie gwarantuje dobrego poziomie nasłonecznienia, a co więcej - dzień staje się coraz krótszy.

Tak więc pomimo zmian klimatycznych wspomniane terminy siewu wciąż powinniśmy brać pod uwagę, choć stają się raczej one punktem odniesienia a nie twardym wyznacznikiem momentu założenia plantacji. O ile jeszcze parę lat temu rzepak wysiewany w I dekadzie września już na początku mógł mieć nieco obniżony potencjał plonowania, to obecnie wciąż jest szansa, że takie plantacje mogą dobrze rozwinąć się przed zimą. Kluczowe jest tu jednak - tak jak wspominaliśmy - odpowiednie nasłonecznienie i suma dodatnich temperatur. Te dwa elementy są bezpośrednio związane z długością dnia, który z upływem kolejnych tygodni jest coraz krótszy.

Dodajmy też, że w przypadku opóźnionych siewów lepiej sprawdzą się odmiany hybrydowe. Praktyka wskazuje, że mieszańce wysiewane nawet pomiędzy 5 a 8 września potrafiły dobrze plonować - na poziomie zbliżonym do plantacji zakładanych pod koniec sierpnia. Oczywiście pod warunkiem korzystnego splotu okoliczności, w tym odpowiednio długiej jesieni.