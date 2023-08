Nowy sezon niesie ze sobą stare problemy. Niestety - tak jak co roku wiele rzepaków ma problemy już na starcie. Po obfitych opadach deszczu część stanowisk uległa zaskorupieniu, na innych plantacjach brakuje wody.

Do kiedy przesiewać rzepak? Jaka powinna być minimalna obsada po wschodach?

W części gospodarstw już pojawiają się pytania: czy przesiewać rzepak? Warunki w wielu regionach nie sprzyjają wschodom

Sucho - źle. Ale ulewy jeszcze gorsze

W całym kraju trwają siewy rzepaku. Pierwsze plantacje zakładano już w okolicach 15 sierpnia, a w ubiegłym tygodniu wiele siewników i zestawów uprawowo - siewnych pojawiło się w regionach, gdzie pogoda pozwoliła dokończyć żniwa. Trudno określić na ten moment obsiany już areał, aczkolwiek wydaje się, że ten tydzień będzie kluczowy jeśli chodzi o ilość zasiewów w kraju.

Niestety pojawiają się pierwsze problemy - liczne plantacje nie mają idealnych warunków do wchodów. Mamy bowiem do czynienia z dwoma odmiennymi scenariuszami. W pierwszym z nich rzepak już na etapie wschodów napotyka na problem z ograniczonym dostępem do wody. Jednak jeszcze gorszą opcją jest "zabetonowanie" plantacji nawalnymi deszczami, czyli zaskorupienie ziemi.

W przypadku braku wilgoci w glebie wschody będą opóźnione oraz nierówne. To utrudnia późniejsze prowadzenie łanu - zwłaszcza zabieg regulacyjny oraz ewentualny powschodowy zabieg herbicydowy. Niemniej w przypadku pojawienia się spokojnych, regularnych opadów większość roślin powinna powschodzić, choć oczywiście ze znacznym opóźnieniem. Dodajmy jednak, że deszcze potrzebne są szybko - opady kilka tygodni po zasiewach wykonywanych w bardzo suchą ziemię nie są w stanie pomóc roślinom we wschodach.

Już teraz zauważamy, że na niektórych plantacjach placami pojawiają się wschodzące rzepaki - pierwsze wschody notowane są na tych fragmentach pola, gdzie po siewie pozostało więcej wilgoci.

Z kolei do zaskorupienia gleby najczęściej dochodzi po nawalnych opadach po których pojawia się wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie. Na zaskorupionych stanowiskach łodyga oraz liścień zawijają się po zetknięciu z twardą wierzchnią warstwą gleby, której nie są w stanie przebić.

Z taką sytuacją mamy do czynienia na wielu stanowiskach nad którymi przeszły w ostatnich dniach ulewy. Jest to najgorszy scenariusz, gdyż często nawet ponad połowa roślin nie jest w stanie przebić się na powierzchnię. Oczywiście możemy starać się zniszczyć powstałą skorupę poprzez zabiegi mechaniczne, jednak nie dają one gwarancji sukcesu (przede wszystkim nie możemy doprowadzić do "wyrzucenia" na powierzchnię nasion a jednocześnie nie uszkodzić już wschodzących roślin).

Co więcej - jeśli ulewy następują bezpośrednio po wykonaniu zabiegu herbicydowego to kolejnym ryzykiem jest silne przemieszczenie podanych substancji aktywnych. Możemy wówczas mieć do czynienia ze słabym efektem chwastobójczym oraz silnym efektem fitotoksycznym na roślinach, którym udało się powschodzić.

Decyzja o przesiewaniu bardzo trudna

Musimy sobie jednak odpowiedzieć na pytanie czy warto przesiewać rzepak. Oczywiście zależy to od wielu czynników. Jeśli na ewentualne przesiewanie decydujemy się w terminach znacznie odbiegających od optymalnych to jest to pierwsza wskazówka do tego, że może to nie być najlepsza decyzja. Umownie możemy powiedzieć, że przesiewanie rzepaku po 15 września jest już obarczone sporym ryzykiem - takie rośliny mogą sobie nie poradzić i nie rozwinąć przed zimą ani odpowiedniej masy liściowej ani też solidnego systemu korzeniowego. Krótko rzecz ujmując po połowie września nie poprawiamy siewu rzepaku. Ostatecznym rozsądnym terminem jest właśnie końcówka pierwszej dekady tego miesiąca, ewentualnie najpóźniej drugi tydzień września. Niemniej jest to zawsze trudna decyzja. Ale równie niełatwe są decyzje dotyczące likwidacji plantacji lub też pozostawienia rzepaku o niskiej obsadzie.

Zdarzały się już sytuację, gdy przyzwoicie plonowały plantacje, które po siewie miały bardzo rzadką obsadę, nawet około 15 roślin / mkw. Pozostawienie takiej uprawy jest jednak bardzo dużym ryzykiem. Część roślin może nie przetrwać zimy, co w zasadzie przekreśli poniesione jesienią nakłady. Po siewie przyjmuje się, by w najgorszym scenariuszu średnia obsada na plantacji nie była niższa niż 20 roślin / mkw.

Co jednak jeśli zdecydujemy się na likwidację plantacji chociażby ze względu na zbyt późne terminy na przesiewanie? Oczywiście pierwszym wyborem jest siew zbóż ozimych. Tu jednak pamiętajmy, że jeśli wykonana została już ochrona herbicydowa to w niemal wszystkich przypadkach należy wykonać orkę (np. po zastosowaniu popularnego w doglebówkch chlomazonu jesienią można wysiewać zboża ozime, jednakże nie należy siać w takiej sytuacji jęczmienia ozimego).