Pszenica przewódkowa jest jedną z najbardziej uniwersalnych roślin - przynajmniej jeśli chodzi o termin siewu. Niewiele jest bowiem istotnych gospodarczo roślin rolniczych które można wysiewać w tak długim oknie czasowym - w zasadzie przez niemal pół roku. Czy jednak jest lepsza od klasycznej formy jarej i ozimej?

Pszenica przewodowa plonuje wyżej od klasycznej formy jarej.

Przewódki bardzo dobrze wykorzystują wodę pozimową, dzięki ich wiosenny rozwój jest bardzo dynamiczny.

Przewódki krzewią się lepiej niż klasyczne pszenice jare

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie dlaczego w zasadzie można wysiewać pszenicę jarą - przewókową w tak szerokim oknie czasowym. Otóż nie przechodzą one przez okres jarowizacji. Dodatkowo przewódki cechują się stosunkowo dobrą ogólną zimotrwałością, dzięki czemu nie ma żadnych przeciwwskazań aby siać je jeszcze późną jesienią czy w okresie zimowym. Dodatkowo odmiany przewódkowe szybko się krzewią (m.in dzięki dobrej dystrybucji wody pozimowej w roślinie) i nieźle radzą sobie z rozwojem w tzw. okresie krótkiego dnia.

Szacuje się, że przewódki są w stanie osiągnąć plon o nawet 25 - 30% wyższy w stosunku do klasycznych form jarych. Tu jednak ważna uwaga - plonowanie przewódki będzie wyższe tylko gdy ta zostanie wysiana z odpowiednim wyprzedzeniem (w okresie późnej jesieni - zimy). Wysiew odmiany przewódkowej w terminie marcowym nie pozwoli na osiągnięcie przewagi związanej chociażby z okresem wegetacji i wyższego plonu nie zbudujemy.

Jeśli jest za późno na pszenicę zimową to nie czekajmy do wiosny

Wiemy, że plon odmiany przewódkowej wysianej w odpowiednim terminie będzie wyższy niż w przypadku klasycznej pszenicy jarej. A jak to wygląda w porównaniu z pszenicą ozimą? Ogólnie rzecz ujmując musimy w dużej mierze sami „czuć” pole. Nie każda sytuacja będzie jednakowa, ale ogólnie do końca listopada, ewentualnie na początku grudnia, można próbować jeszcze siać pszenicę ozimą. Potencjał plonotwórczy formy ozimej jest zazwyczaj wyższy - choć nie jest to reguła, ponieważ najlepsze dostępne przewódki zrównują się często wynikami plonowania z późno sianymi oziminami. Z drugiej jednak strony wiele zaleceń wspomina o siewie tym, że idealnym terminem siewu przewódki jest druga połowa listopada. Przyznajmy jednak, że większość gospodarstw w tym terminie próbuje jeszcze siać formę zimową.

Niemniej w większości przypadków zawsze lepszy będzie siew z końcem jesieni pszenicy ozimej / przewódkowej aniżeli czekanie do wiosny z siewem odmiany jarej. Zarówno oziminy jak i przewódki lepiej wykorzystują wodę z okresu zimowego, co jest tym istotniejsze, że w większości przypadków ostatnie sezony charakteryzują się niską dostępnością wody na początku wiosny.

W tym momencie - czyli w drugiej połowie grudnia - wysiew pszenicy ozimej nie wchodzi już w grę, ale przewódki jak najbardziej. W przypadku późnego zbioru buraków cukrowych, czy - kto wie - może i lokalnie końcówek kukurydzy na ziarno, warto spróbować siewu pszenicy przewódkowej - o ile tylko pozwalają na to warunki pogodowe i glebowe.

Termin siewu przewódki nie jest łatwy do wyznaczenia ze względu na bardzo szerokie okno czasowe w jakim może być zakładaną plantacja. Tu bardziej musimy wyczuć warunki pogodowe. Ogólnie rzecz ujmując najlepiej aby ziarno skiełkowali w ziemi i w tej fazie oczekiwało wiosny - grunt żeby nie przekroczyło fazy szpilki, gdyż wtedy jest najbardziej narażone na wymarznięcia. Idealnie gdy na zasiewy w czasie szpilki spadł śnieg, wówczas plantacja byłaby w pełni chroniona.