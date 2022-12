W obecnym czasie każdy liczy pieniądze, bo ceny środków produkcji i usług z wielu powodów poszybowały w górę. Z rozwiązaniami przychodzi digitalizacja, która na dobre zagościła w rolnictwie. Pomaga również w doborze odmian np. kukurydzy.

W nowym roku Farmer rusza z cyklem regionalnych konferencji: Kierunek Innowacja. Będziemy obecni w czterech lokalizacjach:

- Barczyzna (woj. wielkopolskie) - 10 stycznia 2023 r.

- Ślęza gm. Kobierzyce (woj. dolnośląskie) - 12 stycznia 2023 r.

- Gniew (woj. pomorskie) - 15 lutego 2023 r.

- Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 2023 r.

Jeden z tematów prezentowanych podczas konferencji będzie brzmiał „Seed Selector od Syngenta - jak narzędzia digital mogą wpłynąć na optymalizację plonów?”

Dobór odpowiedniej odmiany do stanowiska to kluczowa decyzja, która może zaważyć na wysokości przyszłych plonów. Okazuje się, że można ją wspomóc wykorzystując do tego narzędzie cyfrowe. „Seed Selector od Syngenta - jak narzędzia digital mogą wpłynąć na optymalizację plonów?” to temat jednego z wykładów podczas wszystkich regionalnych konferencji Farmera. W Ślęzy na Dolnym Śląsku 12 stycznia opowie o tym Małgorzata Srebro, Product Manager ds. kukurydzy z Syngenta Polska.

Zapraszamy do rejestracji i zapoznania się z agendą spotkania.

- Inwestycja w elementy rolnictwa cyfrowego wiąże się z dużymi nakładami, niemniej jednak bardzo szybko przynosi dodatkowe zyski w gospodarstwie. Rolnictwo cyfrowe oparte jest przede wszystkim na optymalnym wykorzystaniu środków produkcji, takich jak paliwo, nawozy, nasiona, środki ochrony roślin, ale także na odpowiedniej organizacji czasu pracy lub zużycia maszyny – mówi Małgorzata Srebro.

Jak dodaje, dzięki rolnictwu cyfrowemu prace polowe realizowane w gospodarstwie są wykonywane tylko w tych miejscach, które tego wymagają.

- Zyskują na tym nie tylko nasze portfele, ale także pola uprawne czy środowisko. Pamiętajmy również, że odpowiednie zmiany w gospodarstwie rolnym można wprowadzać stopniowo, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybciej korzystać z zalet stosowania elementów rolnictwa cyfrowego, a stosowanie nowych rozwiązań nie będzie zbyt skomplikowane – podkreśla ekspertka z Syngenta.

Nie zwlekaj dłużej i zarejestruj się na konferencje Kierunek Innowacja już dziś. Udział dla rolników jest bezpłatny. Można na nich zdobyć nagrodę ufundowaną przez firmę Syngenta.