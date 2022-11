W kontekście zjawisk mających wpływ na produkcję rolną w ostatnich latach, wiele z nich ciężko jest przewidzieć. Podczas wczorajszej konferencji z motywem przewodnim „Jak innowacyjne rozwiązania wpływają na zmniejszenie ryzyka w produkcji rolniczej?”, prelegenci diagnozowali wyzwania współczesnego rolnictwa, których pojawia się coraz więcej.

Dzisiejszy rolnik, to nie tylko producent żywności, to też wielobranżowy przedsiębiorca, który musi odnaleźć się na niełatwym rynku. By rozjaśnić nieco zmieniające się gałęzie gospodarki i struktury prawne, z pomocą dla producentów przychodzą ośrodki doradcze. Po raz kolejny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zorganizowali „Dzień przedsiębiorcy rolnego”. Co wywnioskowano z konferencji?

W rolnictwie pojawia się coraz więcej zjawisk trudnych do przewidzenia

Negatywne zjawiska, które obecnie ciężko jest przewidzieć pojawiają się w gospodarstwach powszechniej, niż kilka – kilkanaście lat temu. Przez to, wszelkie przewidywania i kalkulacje przestają być aktualne. Z produkcją rolniczą, nieodmiennie związane jest ryzyko czynników przyrodniczych, jak susze, powodzie, mrozy itd. Jednak jak podkreślał w swojej prezentacji, prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, są pewne czynniki, jak pandemia, jak wojna na Ukrainie – których nikt się nie spodziewa i z którymi musimy się mierzyć.

- Czynniki polityczne jedne są przewidywalne, jak rozwiązania Europejskiego Zielonego Ładu, które są wdrażane od kilku lat, ale mamy i takie jak wojna – czynnik ciężki do przewidzenia. Mamy kolejne wyzwania: czynniki popytowe i społeczne, technologiczne, a także demograficzne. Niedawno padło, że liczba ludności wzrosła do 8 miliardów – i ta osoba, nieważne gdzie się urodzi, na pewno urodzi się głodna i taka pozostanie. Żywność ktoś musi wyprodukować i tu niezbędne jest rolnictwo, które musi zareagować – przekonywał dr hab. Arkadiusz Sadowski.

Zmienia się też wielkość produkcji, a także sposoby i koszty wytwarzania. Obecnie rolnictwo stoi przed rewolucją, jak wskazywał dr Sadowski, podobną do tej sprzed 100 lat temu, kiedy wprowadzano mechanizację do rolnictwa. -Aktualnie są to wyzwania związane z cyfryzacją i zastosowaniem technik satelitarnych. Mamy wpływ na to co się dzieje, poprzez zmiany strategiczne, technologiczne, ale to wymaga czasu – dodawał.

Jak zmieniały się koszty produkcji w rolnictwie?

Rolnictwo wytwarza produkty niezastępowalne. Jednak, jeśli ceny żywności rosną, jak obecnie, odbija się to na konsumpcji. Destabilizacja cen w Polsce, nastąpiła w czasie stanu wojennego, kolejno na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a po roku 2020 ponownie inflacja zaczęła rosnąć. Jak odbija się to na produkcji?

-Inflacja zakłóca rachunek ekonomiczny, jeżeli ceny zmieniają się codziennie, to my tak naprawdę do końca nie wiemy, czy nam się produkcja opłaca, czy też przeciwnie. Obecny poziom inflacji wynosi 18%, a jeśli chodzi o żywność to jest to już 22%. W przypadku cen kosztów produkcji, te również znacząco wzrosły. Tak jest z gazem, olejem napędowym – a przez te nośniki, automatycznie zdrożały nawozy. Jednak idąc kolejno, mamy też wzrost cen produktów rolnych. Rolnictwo reaguje dość proporcjonalnie na zmiany rynkowe – mówił dr hab. Arkadiusz Sadowski.

Rolnictwo wymagało będzie modernizacji produkcji i transformacji energetycznej

W kontekście Zielonego Ładu, jak i zmienności rynkowych, polskie rolnictwo wymaga sporych zmian. Zarówno w kontekście energochłonności i zasobochłonności. Odnosząc się do nakładów poniesionych na nawożenie, nie zużywamy ich tak mało, jak się wydaje.

- Wiem, że to się to dzisiaj zmieniło, jednak według danych z 2018 roku, jesteśmy no może nie liderem, ale krajem, który stosunkowo dużo zużywa nawozów. Zarówno azotowych, fosforowych (4 miejsce w UE) i potasowych (3 miejsce). Nie jest tak, że jesteśmy do końca przygotowani na Zielony Ład i zmiany cenowe. Co ciekawe, polskie rolnictwo ma relatywnie wysoki udział chemicznych środków produkcji, czyli nawożenia i ochrony roślin w stosunku do samej produkcji. Na każdą złotówkę produkcji rolniczej, w Polsce przypada 22 grosze kosztów związanych z nawożeniem i ochroną roślin i to jest udział dosyć duży – zaznaczał dr Sadowski.

Na co zwracał uwagę, to konieczne zmiany w agrotechnice, które pozwolą ograniczać koszty. Krokiem ku transformacji, będzie więc zdaniem dr Sadowskiego, rolnictwo precyzyjne, które pozwoli zmniejszyć nakładochłonność rolnictwa, bez szkody dla wielkości produkcji.