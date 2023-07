Dni pola to nie tylko zwiedzanie poletek z nowymi odmianami, ale także możliwość posłuchania ciekawych wykładów. Takim było niewątpliwie wystąpienia prof. Tomasza Piechoty z UP w Poznaniu.

Co spowodowało, że strączkowe wypadły z płodozmianu ?

Trzeba pamiętać, że to gleba produkuje.

Płodozmian jest bardzo ważny w uprawie

Co nam dają strączkowe i międzyplony?

Podczas Dni Pola w Nagradowicach profesor wygłosił prelekcję zatytułowaną: "Rola strączkowych w mieszankach poplonowych i ekoschematach – dlaczego warto postawić na te gatunki ?".

A te strączkowe to ja pier... - to kontrowersyjne stwierdzenie to nic innego jak opinia części rolników i studentów na temat uprawy roślin strączkowych z jaką spotyka się dość często prof. Piechota lecz się z nią zupełnie nie zgadza.

Jak już na początku swego wystąpienia podkreślił że, zawodowo zajmuje się roślinami strączkowymi już od 30 lat, zarówno od strony teoretycznej (naukowej) jak i praktycznej poprzez badania na poletkach doświadczalnych i polach produkcyjnych. Dodał także, że cieszy go niezmiernie wzrost zainteresowania strączkowymi jaki obserwuje wśród rolników.

Dlaczego strączkowe wypadły z płodozmianu?

Kiedyś rośliny strączkowe stanowiły cenne źródło rodzimego białka, wykorzystywanego w żywieniu zwierząt. Ich źródło pochodziło zarówno z roślin pastewnych jak i uprawianych na nasiona, skarmiane później w gospodarstwie. Jednak okazało się, że importowana śruta sojowa jest tańsza od rodzimych źródeł białka, tanie są również nawozy azotowe, którymi można pokryć zapotrzebowanie roślin na ten pierwiastek.

Pojawiły się także tanie i nowoczesne środki ochrony roślin, które umożliwiły siew zbóż po zbożach. Jednak po kilkudziesięciu latach okazało się, że nie może być tak bez końca i nie można bezkarnie (o czym środowisko naukowe przestrzegało już wcześniej odejść od płodozmianu). Obecnie widać negatywne skutki wąskiego płodozmianu oraz uodpornienia agrofagów na środki chemiczne.

Istnieje także problem źródeł importu soi, bowiem jej większość pochodzi z USA i Argentyny, każdy czynnik zakłócający dostawy będzie powodował zawirowania na tym rynku. Znaczącym importerem soi są także Chiny, które kupują jej z roku na rok coraz więcej. Trzeba także pamiętać, że w Polsce mamy zakaz stosowania pasz GMO i możliwość ich stosowania wynika jedynie z prolonagaty na zakaz ustanawianej co jakiś czas. Zakłócenie dostaw jest więc całkiem realne. Natomiast produkcja białka w kraju z rodzimych roślin strączkowych to zabezpieczenie białka niezbędnego do prowadzenia efektywnej produkcji zwierzęcej.

To gleba produkuje

Jak podkreślił prof. Piechota, susza w Polsce trwa już od 10 lat. Czasem zdarzają się momenty, kiedy susza glebowa jest łagodzona wystarczającymi opadami deszczu ale coraz więcej jest miejsc, gdzie z braku wody wysychają stawy czy drzewa. Na polach pojawiają się miejsca w których rośliny wysychają, a gleba nie ma struktury. Co gorsza, te miejsca się rozszerzają, są bardziej narażone na erozję wietrzną i wodną bowiem nie są wstanie przyjąć wody opadowej, która po nich spływa.

Tymczasem to gleba, a nie rolnik produkuje. Rolnik tylko jej pomaga dostarczając nawozy i nasiona. Także woda jest pobierana przez rośliny z gleby, więc trzeba o nią dbać bowiem gdy jest w dobrym stanie to ma większy kompleks sorpcyjny i większą zdolność do magazynowania wody.

Tymczasem jak wskazują badania amerykańskie intensywna uprawa gleby prowadzi do ubytku próchnicy i dopiero przejście na uprawę bezorkową odwraca ten stan rzeczy po kilkunastu latach.

Wpływ sposobu uprawy na ilość próchnicy w glebie. Fot: T. Piechota

Zmniejszyć ilość uprawy roli, najlepiej przestać orać, nie da się wszędzie ale może warto się zastanowić się nad głębokością orki. Może ten pług nie musi iść na 30 cm. Druga rzecz to wprowadzenie z powrotem sensownego zmianowania. - tak o najprostszych działaniach na rzecz poprawy jakości gleby mówił podczas wykładu prof. Piechota.

Tymczasem w płodozmianie w Polsce około 70 proc. zajmują zboża, które mają co prawda niewielki ale negatywny wpływ na bilans materii organicznej w glebie, buraki, kukurydza czy warzywa obniżają ten bilans znacznie bardziej. Jedynie strączkowe podwyższają go i są stosunkowo łatwe do wprowadzenia do płodozmianu. Jeśli w gospodarstwie, rolnik posiada płodozmian składający się z pszenicy i buraków cukrowych to jest to prosta droga do kłopotów ze zdrowotnością gleby i chorobami.

Co nam daje zmianowanie?

Przede wszystkim przekłada się ono na podniesienie właściwości biologicznych gleby poprawia także jej właściwości chemiczne i fizyczne. Tych właściwości biologicznych nie doceniamy, a są one łatwe do zaobserwowania bowiem jeśli są dobre to słoma pozostawiona na polu szybko znika. W poprawianiu tych właściwości strączkowe jak podkreślał Piechota są nie do zastąpienia. Na lepszych glebach rolnicy mogą wysiewać groch i bobik, natomiast na słabszych np. łubiny. Trzeba przy tym pamiętać, że łubiny białe swoich wysokich wymagań i tak powinny udać się lepiej jak np. wąskolistne czy żółte i rolnicy powinni je wysiewać w pierwszej kolejności.

Dobra aktywność biologiczna gleby pozwala walczyć np. ze zgorzelą podstawy źdźbła. Nie ma bowiem żadnych środków chemicznych i biologicznych do jej zwalczania. Zły stan gleby to także marnowanie środków produkcji. Jak wykazały badania tylko 60 proc. azotu stosowanego przez rolników w Polsce jest wykorzystywana przez rośliny. Reszta jest tracona bezpowrotnie.

Szeroki płodozmian ma także wpływ na zwiększenie różnorodności pożywienia dla zapylaczy w ciągu roku.

Płodozmian, a plony pszenicy. Fot: T. Piechota

Pozytywny wpływ strączkowych na glebę

Podczas uprawy strączkowych w glebie zostaje około 40 kg czystego azotu z czego w pierwszym roku po siewie strączkowych roślina następcza wykorzystuje około 27 kg. Jak wykazały badania na pszenicy ozimej ta uprawiana po grochu potrafiła sypać nawet 2,5 t więcej z ha. Zważywszy, że koszty jej uprawy to wartość nawet 6 t nasion na ha to każda dodatkowo zebrana tona przekłada się na zysk rolnika. Rolnicy niechętnie uprawiają strączkowe, mówiąc, że nie przynoszą one dochodu. Ale dochód powinien być liczony w całym płodozmianie na polu, a nie w każdej z roślin. Jeśli do tego uprawa po strączkach zagwarantuje lepszą strukturę gleby i mniejsze koszty przeprowadzenia samej uprawy, to trzeba by to policzyć w bilansie tylko pytanie jak ?

Azot dostarczany glebie przez strączkowe i jego wykorzystanie przez rośliny następcze. Fot: T. Piechota

Międzyplony

Kiedyś międzyplony były uprawiane na paszę lub na zielony nawóz. Obecnie śmiało można mówić, że są wysiewane dla ochrony przyrody, wody przez eutrofizacją oraz dla zwiększenia bioróżnorodności. Natomiast z czysto rolniczego punktu widzenia warto je uprawiać jako zielony nawóz wnoszący materię organiczną do gleby oraz jako łapacze azotu i rośliny dostarczające azot do gleby.

Międzyplony powinny składać się z wielu gatunków, wtedy część roślin przechwytuje azot glebowy, a strączkowe zostają niejako zmuszone do jego produkowania i odkładania w glebie. W międzyplonach można uprawiać kilkanaście gatunków roślin co poprawia bioróżnorodność oraz zwiększa zasobność próchnicy w glebie. Resztki poplonów chronią ją przed słońcem, wiatrem, zaskorupieniem. Gleba w dobrej kondycji łatwiej znosi zmianę technologii uprawy np. z płużnej na bezorkową. Dodatkowo dzięki międzyplonom rolnicy mogą uzyskać dodatkowe pieniądze w ramach dopłat za ekoschematy.