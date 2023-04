Co z eksportem polskiego zboża? fot. Shutterstock

- Ukraińscy przetwórcy mleka domagają się embarga na import polskich produktów mlecznych – podał The Interfax-Ukraine News Agency. O co konkretnie chodzi?

Sytuacja na rynku rolnym i w związku z importem lub jego zakazem, zmienia się już nie z dnia na dzień, tylko z godziny na godzinę. W sobotę weszło w życie rozporządzenie, które wstrzymało import surowców z Ukrainy, następnie ogłoszono tzw. porozumienie z Ukrainą. - Rozmowy z Ukrainą ws. transportu zboża zakończyły się sukcesem. Ukraińskie zboże przejeżdżające przez Polskę będzie konwojowane i monitorowane systemem SENT - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus cytowany przez PAP.

Czyli okazało się po kilku dniach, że jednak tranzyt będzie realizowany. Jak będzie przebiegać to konwojowanie? Zapytaliśmy o to wczoraj w resorcie rolnictwa. Otrzymaliśmy odpowiedź, że w tej sprawie mamy dopytywać Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ponownie skierowaliśmy pytania właśnie tam, gdzie dostaliśmy ponownie odesłani, tym razem do Krajowej Administracji Skarbowej. Tam też wysłaliśmy zapytanie. Na razie odpowiedzi brak.

Przypominamy, że jeszcze w marcu było też porozumienie o tranzycie i plombowaniu zboża.

Tymczasem sytuacja zmienia się też z punktu widzenia Ukrainy – chcą embargo

Jeszcze wcześniej na portalu farmer.pl przytaczaliśmy słowa Janusza Wojciechowskiego, komisarza ds. rolnictwa UE, który pisał na Twitterze, że o ile handel artykułami rolno-spożywczymi (bo to nie tylko zboże, ale drób, jaja itp.) jest niekorzystny dla Polski, to już bilans innych artykułów już tak.

- W 2022 roku eksport z Polski do Ukrainy wyniósł 45,6 mld zł, (wzrost o 59 %), natomiast import z Ukrainy do Polski wyniósł 29,1 mld zł (wzrost o 52 %). Te rosnące nadwyżki (+16,5 mld zł) wskazują, że szlabany handlowe nie byłyby korzystne dla polskiej gospodarki – pisał na TT komisarz Wojciechowski.

Źródło: TT

Ale okazuje się, że i z rolnymi może być zmiana podejścia o 180 stopni. Bo zamieszanie z zakazami importu, które proponowała Polska, odbiło się na propozycjach ukraińskich przedsiębiorców.

Czy Ukraińcy wprowadzą embargo?

O takiej zapowiedział pisał 19 kwietnia właśnie The Interfax-Ukraine News Agency w kontekście produktów mlecznych.

- Ukraiński Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich zaapelował do rządu z żądaniem ochrony krajowego przemysłu mleczarskiego i zastosowania lustrzanych środków wobec polskich produktów mleczarskich, w szczególności o zakazanie jego importu na okres obowiązywania zakazu eksportu ukraińskich produktów mleczarskich do Polski – czytamy w serwisie.

- W pierwszym kwartale 2023 roku Ukraina wyeksportowała produkty mleczne o wartości 50,34 mln USD, z czego eksport do Polski przyniósł państwu 4,81 mln USD, co stanowiło 9,6% całkowitej sprzedaży na rynkach zagranicznych” – powiedział Arsen Didur, dyrektor wykonawczy związku, cytowany przez serwis en.interfax.com.ua.

Według niego dostawy z Polski stanowiły lwią część całkowitego importu na Ukrainę prawie wszystkich rodzajów produktów mlecznych, z wyjątkiem masła i tłuszczów mlecznych.

- W okresie styczeń-marzec br. Ukraina sprowadziła 3360 ton polskich serów za kwotę 18,45 mln dolarów, czyli prawie czterokrotnie więcej niż koszt całego ukraińskiego eksportu nabiału do Polski. W tym samym czasie Ukraina zaimportowała produkty mleczne w tym samym okresie na kwotę 55,42 mln USD, a wolumen importu z Polski wyniósł 24,70 mln USD, czyli 44,6% jego całkowitego wolumenu – podano w serwisie.

Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM, pisze na Twitterze " (...) a tymczasem Ukraińcy grożą krokami odwetowymi i wstrzymaniem zamknięciem granicy dla naszych produktów do UA oraz udowadniają, że mają zwiększony import produktów rolnych z UE".