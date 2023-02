Obecny na konferencji w Sitańcu dr hab. Witold Szczepaniak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omawiał tematykę nawożenia roślin. W trakcie rozmowy z publicznością padło pytanie dotyczące stosowania nawożenia zlokalizowanego, w kontekście bilansu składników pokarmowych. „Czy nawożenie zlokalizowane stanowi dobrą drogę w przypadku obniżenia nawożenia podstawowymi składnikami? Jak to się ma do bilansu tych składników, gdzie powinniśmy dać tyle ile wywozimy” – pytano.

Aby zwiększyć dostępność danego składnika i jego koncentrację przy młodym korzeniu siewki, stosowane jest właśnie nawożenie zlokalizowane. Wyjaśniał to również prof. Witold Szczepaniak

- Szczególnie jeśli patrzymy na kukurydzę, czy na inne rośliny, które mają problem z pobieraniem fosforu - zwiększając koncentrację składnika blisko korzenia, roślina łagodniej znosi stres, co jest głównym zadaniem dla nawożenia zlokalizowanego. Także zasadą nie jest o tyle obniżanie dawek, bo bilans się musi zgadzać. W związku z tym powinniśmy wnieść, co najmniej tyle co wynosimy i ewentualnie uwzględnić rozproszenie w środowisku. Jeśli mówimy o fosforze to mam na myśli ilość, która się uwstecznia w glebie, co będzie występowało niezależnie od pH – mówił.