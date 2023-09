Do 18 września można było wziąć udział w konsultacjach publicznych dokumentu "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roślin uzyskiwanych za pomocą niektórych nowych technik genomowych oraz pochodzących z tych roślin żywności i pasz, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/625" (COM(2023) 411 final) oraz dokumentów towarzyszących ww. rozporządzeniu. O co chodzi?

Nowe techniki genomowe (NGT) stwarzają nowe możliwości zmiany materiału genetycznego organizmu, co umożliwia szybki rozwój odmian roślin o szczególnych właściwościach.

NGT stanowią zróżnicowaną grupę technik, które można wykorzystywać na różne sposoby w celu osiągnięcia różnych wyników. W wielu przypadkach wspomniane nowe techniki mogą prowadzić do bardziej ukierunkowanych i dokładnych zmian genomu niż w przypadku tradycyjnych metod hodowlanych lub ugruntowanych technik genomowych.

5 lipca br., Komisja Europejska przyjęła wniosek, dotyczący nowego rozporządzenia. Teraz za nami konsultacje m.in. w Polsce. Trwały one tylko kilka dni.

Wielokrotnie na łamach farmer.pl pisaliśmy o zmianie podejścia Unii Europejskiej do nowych systemów hodowli, którymi są Nowe Techniki Genomowe (NGT).

Następnie w tym roku sprawa jeszcze bardziej przyspieszyła i minister rolnictwa Hiszpanii Luis Planas Puchades informował na koniec maja br., że Hiszpania zamierza podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w sprawie nowych technik genomowych (NGT) podczas hiszpańskiej prezydencji w Radzie Europy. I tak się też stało.

Co to są NGT?

- Nowe techniki genomowe (NGT) stwarzają nowe możliwości zmiany materiału genetycznego organizmu, co umożliwia szybki rozwój odmian roślin o szczególnych właściwościach. NGT stanowią zróżnicowaną grupę technik, które można wykorzystywać na różne sposoby w celu osiągnięcia różnych wyników. W wielu przypadkach wspomniane nowe techniki mogą prowadzić do bardziej ukierunkowanych i dokładnych zmian genomu niż w przypadku tradycyjnych metod hodowlanych lub ugruntowanych technik genomowych, a uzyskanie takich modyfikacji w naturze lub w drodze tradycyjnych metod hodowlanych mogłoby być możliwe lub nie – wyjaśnione jest na wstępie we wniosku.

Jak podane jest dalej, mutagenezę ukierunkowaną i cisgenezę (w tym intragenezę) uznaje się za NGT.

Różnią się one od ugruntowanych technik genomowych, ponieważ charakteryzują się nowatorskimi cechami, na przykład większą precyzją i szybkością wprowadzania pożądanej modyfikacji genetycznej oraz insercją materiału genetycznego wyłącznie z gatunków krzyżujących się. Za pomocą mutagenezy ukierunkowanej i cisgenezy nie wprowadza się materiału genetycznego z gatunków niepodlegających krzyżowaniu (transgeneza), co ma natomiast miejsce w przypadku ugruntowanych technik genomowych. Ponadto w niektórych przypadkach odróżnienie za pomocą metod analitycznych produktów zawierających rośliny poddane modyfikacjom genetycznym wprowadzonym przy użyciu NGT lub składających się z takich roślin od produktów zawierających rośliny wyhodowane tradycyjnymi metodami hodowlanymi lub składających się z takich roślin jest niemożliwe, natomiast w przypadku ugruntowanych technik genomowych jest to zawsze możliwe – poinformowano.

GMO czy NGT

We wniosku wyjaśniono całą drogę tych rozwiązań i m.in. fakt „wrzucenia” ich do jednego worka z GMO.

Komisja przedstawiła we wniosku analizę z 29 kwietnia 2021 r. („analiza Komisji dotycząca NGT”). Stwierdziła, że istnieją wyraźne przesłanki, że obecne przepisy Unii dotyczące GMO nie są odpowiednie, aby regulować rośliny NGT otrzymane w drodze mutagenezy ukierunkowanej lub cisgenezy i pochodzące z nich produkty (w tym żywność i pasze), oraz że należy dostosować prawodawstwo do postępu naukowego i technicznego w tym obszarze.

W analizie wskazano następujące problemy:

wymogi dotyczące oceny ryzyka i procedura udzielania zezwolenia określone w obecnym prawodawstwie w zakresie GMO nie są dostosowane do różnorodności potencjalnych produktów roślinnych, które można uzyskać w wyniku mutagenezy ukierunkowanej i cisgenezy, i w związku z tym są nieproporcjonalne lub w niektórych przypadkach nieodpowiednie;

wdrażanie i egzekwowanie obecnego prawodawstwa w zakresie GMO będzie trudne w przypadku niektórych roślin uzyskanych w drodze mutagenezy ukierunkowanej lub cisgenezy, w szczególności roślin, w odniesieniu do których nie można zapewnić szczególnej metody wykrywania;

stosowanie do NGT obecnego prawodawstwo w zakresie GMO nie sprzyja opracowywaniu innowacyjnych produktów, które mogą być potencjalnie korzystne dla hodowców, rolników, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze, konsumentów i środowiska.

- Problemy te wpływają na liczne podmioty w całym systemie rolno-spożywczym, zwłaszcza na hodowców, sektor innowacji i badań w dziedzinie biotechnologii rolniczej, rolników, bioprzemysł i konsumentów, handlowców oraz organy unijne i krajowe. Poza Unią wiele państw trzecich wprowadziło już poza tym środki dotyczące NGT, dostosowując stopień nadzoru regulacyjnego do szczególnego charakteru roślin NGT i wytworzonych z nich produktów. Jeżeli Unia nie dostosuje swoich ram dotyczących GMO do NGT, grozi jej wykluczenie w znacznym stopniu z osiągnięć technologicznych oraz gospodarczych, społecznych i środowiskowych korzyści, jakie te nowe technologie mogą potencjalnie przynieść. To z kolei może prowadzić do mniejszej autonomii strategicznej Unii. W związku z tym unijne ramy regulacyjne należy tak dostosować, aby objąć NGT odpowiednim poziomem nadzoru regulacyjnego – czytamy we wniosku.

Rozgraniczenie NGT od GMO

We wniosku wyjaśniono, że rośliny uzyskane w drodze mutagenezy ukierunkowanej i cisgenezy są żywymi organizmami, które – jak wszystkie inne rośliny – po uwolnieniu do środowiska w celach doświadczalnych lub jako produkty komercyjne mogą rozmnażać się i przekraczać granice państwowe.

- Wymogi związane z zamierzonym uwalnianiem i wprowadzaniem do obrotu roślin NGT i uzyskanej z nich żywności i paszy zostały już zharmonizowane na szczeblu Unii w istniejących ramach prawnych mających zastosowanie do GMO. W celu zapewnienia, by wspominane rośliny, produkty oraz żywność i pasza mogły być przedmiotem swobodnego obrotu w ramach rynku wewnętrznego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, należy dostosować ramy regulacyjne do specyficznego charakteru roślin uzyskanych za pomocą tych technik. W unijnej strategii „Od pola do stołu” uznano ponadto potencjał nowych technik, w tym biotechnologii, w zakresie wzmocnienia zrównoważonego charakteru systemu żywnościowego i przyniesienia korzyści całemu społeczeństwu – czytamy we wniosku.