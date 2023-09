Spirala długów w polskich gospodarstwach będzie coraz szerzej zataczała kręgi. Sytuacja w rolnictwie musi się poprawić i pewnie to się stanie. Pytanie tylko kiedy? Oby nie było za późno

W gospodarstwach dotkniętych suszą kukurydzy braknie nawet na zapłatę faktur

Niskie ceny zapętlają spirale długów w gospodarstwach

Barter popularny, ale i droższy

Część firm oferuje rolnikom wymianę barterową - klient dokonuje zakupów środków do produkcji, a rozlicza się poprzez dostarczenie ziarna. To wygodna forma, ale tez nie tania. Kredytowanie kosztuje a jednostkowe zakupy są droższe. Niemniej, ze względów na sytuację ekonomiczną, zainteresowanie takimi zakupami jest dość duże.

Spójrzmy, jak może wyglądać sytuacja gospodarstwa, które całe zakupy pod kukurydzę finansowało kredytem kupieckim w firmie i rozlicza się za zakupione towary w barterze poprzez dostarczenie ziarna. Ile towaru trzeba oddać?

4 tony kukurydzy za ekonomiczne nawożenie?

Prześledźmy zakupy dokonane pod uprawę 20 hektarów kukurydzy.

Zakładamy zakupy nawozu wykonane jesienią ubiegłego roku - to wtedy większe gospodarstwa zazwyczaj dokonywały zakupów, a i część mniejszych w obawie przed niedoborem towaru na rynku zakupiła azot, potas oraz fosfor.

Przy planowanej dawce fosforanu amonu 18 - 46 na poziomie 180 kg/ha trzeba było zakupić pod ten areał 3,6 t tego nawozu. Zakładamy zakup listopadowy. Wówczas średnia cena fosforanu wynosiła około 4 tys zł. Tak więc koszt poniesiony na sam fosforan to 14,4 tys zł. W cenie około 4400 można było zakupić sól potasową. Zakładamy dawkę na poziomie dość ekonomicznym - 120 kg soli 60%-owej/ ha (72 kg K/ha). Zapotrzebowanie na ten nawóz to w takim układzie 2,4 t, a koszt jego zakupu opiewa w tym przykładzie na 10560 zł. Do tego dochodzi mocznik - przyjmując cenę 4500 zł i przy dawce założonej na 250 kg/ha zapotrzebowanie na ten nawóz to 5 t, co oznacza nakład na poziomie 22500 zł. Łącznie nawozy w omawianym przykładzie kosztują 33074 zł. Koszt nawożenia mineralnego na hektar to 1653 zł. Przy cenie kukurydzy na poziomie 450 zł/t oznacza to, że na sam nawóz trzeba przeznaczyć 3,67 t ziarna. W przypadku sprzedaży w cenie 400 zł/t to nawet ponad 4,1 t ziarna. Zwróćmy tutaj uwagę, że dawki nawozów są może nie tyle ekonomiczne, ale jednak nie są to absolutnie maksymalne zalecane porcje nawozów. W części gospodarstw koszt nawożenia będzie jeszcze wyższy, a przecież na rynku pojawiały się także wyższe ceny za wskazane nawozy.

Nasiona i ochrona - przynajmniej 2,5 t ziarna

Dobra odmiana ziarnowa w tym roku kosztowała nawet 500 - 600 zł/js. Dodajmy, że standardowo jednostka siewna to 50 tys nasion. Przy normie wysiewu na poziomie 80 tys nasiona/ha i zakupie paczki nasion w cenie 550 zł koszt opiewa na 880 zł/ha. Czyli przynajmniej 2 tony oddajemy za nasiona.

Ochrona herbicydowa to średnio około 200 zł/ha - czyli jeśli udało się wykonać zabieg bez poprawek to za środki ochrony roślin trzeba zwrócić 0,45 - 0,5 t ziarna. Możemy jeszcze dodać do tego dokarmianie dolistne itp, aczkolwiek przyjmijmy, ze podano dodatkowo sam cynk. Tak więc ochrona roślin oraz podanie cynku to około 250 zł/ha, czyli 0,55 - 0,6 t surowca.

Rolnik stał się niewolnikiem ziemi?

Same nakłady na środki do produkcji w przypadku ich rozliczenia w wymianie barterowej to 6,2 - 6,7 t ziarna. Taką ilość trzeba oddać w omawianym przypadku za wykorzystane środki do produkcji. Przy czym nie jest to rzecz jasna koniec kosztów. Ale skupiając się jedynie na środkach do produkcji zakupionych w danej firmie i rozliczanych poprzez dostarczone ziarno - co jeśli plon Jets na tyle niski, że braknie na zapłatę faktur? A jest to scenariusz całkiem realny w wielu gospodarstwach, zwłaszcza tych, które zostały znacznie dotknięte suszą. Nie ma się czym ratować, bo zboża i rzepak również w tym sezonie "nie płaciły". Część firm w takiej sytuacji podpisuje porozumienia z klientami, inne bezwzględnie szybko egzekwują zaległe faktury. Ewentualnie klienci zgadzają się na nieformalne umowy ze zobowiązaniem do dalszych zakupów w firmie. Wilk syty i owca cała? Nie do końca. teoretycznie firma zyskuje klienta, który nadal będzie dokonywał zakupów (aby zabezpieczyć się firmy mają tu liczne możliwości), a rolnik pozostaje - obrazowo rzecz ujmując - na powierzchni wody. Ale można też powiedzieć, że tonący brzytwy się chwyta - bo rolnik w tej sytuacji nie ma wyjścia. Kupuje na kolejne terminy i pętla się zaciska. Aby spłacić poprzednie zobowiązania może bierze kolejny kredyt. To smutny, ale naprawdę bardzo rzeczywisty obraz sytuacji w wielu gospodarstwach. W wielu przypadkach rolnicy stali się niewolnikami ziemi i trzeba będzie kilku sezonów, by wrócić do stabilności ekonomicznej.

Jeszcze będzie dobrze. Pytanie tylko: kiedy?

Nie wspominaliśmy w powyższej analizie o innych kosztach. A przecież dochodzi jeszcze zbiór (550 zł/ha), transport kukurydzy, paliwo oraz amortyzacja maszyn lub koszty usług. W części gospodarstw także ubezpieczenie kukurydzy, raty za ziemię lub czynsze dzierżawne. Średnio 10 ton oddajemy na koszty. Bądź co bądź coraz częściej mówi się: dobrze to już było. Rok jest wyjątkowo trudny w rolnictwie, ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, w tym sezonie, sytuacja zacznie się klarować i powoli będziemy wracać do stabilności. Na "odkopanie" się z tak trudnego roku będzie trzeba z pewnością dużo czasu. Ale z pewnością jeszcze będzie dobrze. Tylko kiedy?