Czy zastanawiasz się jeszcze nad zakupem Lumax?

Lumax należy zastosować do fazy 3. liścia właściwego kukurydzy, jeśli tylko nastąpi poprawa warunków wodno-glebowych. Jeśli taka poprawa nie nastąpi należy pamiętać, że wszystkie substancje zawarte w Lumax działają nalistnie więc chwasty, które już pojawiły się na plantacji, zostaną zwalczone. Jest to produkt doglebowy, który z powodzeniem stosujemy do 3. liścia właściwego kukurydzy.

Lumax stosujemy 3,5-4 l/ha w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby, a jeśli takiego nie ma możemy próbować złapać trochę wilgoci wjeżdżając z zabiegiem o wczesnych godzinach porannych – z rosą. Jeśli produkt będziemy stosować w fazie 3. liścia właściwego kukurydzy to należy pamiętać, żeby zabieg wykonać w momencie, kiedy wilgotność względna powietrza jest wysoka, aby ograniczyć konwekcję termiczną cieczy opryskowej.



