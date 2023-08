Skupy zbóż i rzepaku, jak również innych płodów rolnych, mogą żądać od rolników zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów. fot. Shutterstock

W deszczowych regionach zbiory pszenicy opóźniają się, a pod kosę przeważnie trafia szybciej dosychający rzepak. Ze względu na różne zobowiązania, rolnicy często decydują się na sprzedaż rzepaku tuż po zbiorze. Jakich dokumentów mogą wymagać skupy od rolników, przy dostarczaniu towaru? Sprawdzamy.

Do redakcji farmer.pl, zgłosił się rolnik z rejonów woj. lubelskiego. Przekazał nam, że przy próbie sprzedaży nasion rzepaku wymagano od niego dokumentów, których przy dotychczasowej sprzedaży płodów nie musiał posiadać.

-Przy sprzedaży przekazano mi, że rolnik jak przywozi rzepak na zakłady skupu, jeśli jest vatowcem, to musi mieć ze sobą zaświadczenie z urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie od powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu numeru weterynaryjnego gospodarstwa i jeszcze zaświadczenie z sanepidu, że gospodarstwo podlega kontroli sanepidu. Wielu rolników nie posiada tego zaświadczenia z sanepidu, bo to nie było potrzebne. Producenci czekają więc w kolejkach na wadze i dowiadują się, że nie mogą sprzedać rzepaku. Po czym muszą z nim wracać, albo zostawiać ciągnik na placu skupu, załatwiać zaświadczenie i przyjeżdżać ponownie za parę dni – wskazywał producent.

Jakie więc dokumenty są potrzebne w przypadku sprzedaży nasion rzepaku? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do ekspertów Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sprzedaż nasion rzepaku. Jakie dokumenty niezbędne?

Jednym z wiodących podmiotów skupowych na Lubelszczyźnie jest Viterra Bodaczów sp. z o. o. Sprawdziliśmy więc na stronie firmy, listę dokumentów wymaganych przy sprzedaży rzepaku. Oddzielna dokumentacja jest wymagana dla rolnika ryczałtowego oraz rolnika vatowca, a są to:

Rolnik ryczałtowy:

-dowód osobisty,

-zaświadczenie o nadaniu numeru weterynaryjnego,

-zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów działających na rynku spożywczym.

Rolnik vatowiec:

-kopia nadania numeru NIP

-zaświadczenie o nadaniu numeru weterynaryjnego

-zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów działających na rynku spożywczym.

Czy konieczne jest posiadanie takich dokumentów? W jakim celu? Zgodnie z odpowiedzią Rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, każda działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością pochodzenia niezwierzęcego podlega rejestracji i/lub zatwierdzeniu przez właściwy terenowo organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (co wynika z art. 61 - 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).

-Podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną, w tym produkcję zbóż i rzepaku, podlegają jedynie rejestracji. Obowiązek ten dotyczy gospodarstw rolnych, które produkują płody rolne z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu jako żywność. Dodatkowo każdy podmiot działający na rynku spożywczym – w tym skup - ma obowiązek śledzenia pochodzenia produktu (traceability) tj. identyfikowania dostawców i odbiorców żywności - podmiotów, od których otrzymano lub którym dostarczono żywność – podaje Szymon Cienki, Rzecznik prasowy GIS.

Wynika to z art. 18 rozporządzenia WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).

Przepisy nie narzucają jednak sposobu realizacji ww. obowiązku. W związku z tym skupy są zobowiązane do prowadzenia wykazu swoich dostawców – rolników- oraz w ramach współpracy, mogą wymagać dokumentów potwierdzających legalność prowadzonej działalności, a także innych dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo wyprodukowanej przez nich żywności.

Przy sprzedaży rzepaku skupy mogą żądać zaświadczenia z sanepidu

Jak wskazuje dalej rzecznik GIS -z uwagi na wynikający z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia obowiązek złożenia wniosku o rejestrację zakładu, skupy zbóż i rzepaku, jak również innych płodów rolnych, mogą żądać od rolników potwierdzenia spełnienia tego obowiązku. Jest nim wydawane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej po dokonaniu rejestracji, zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów. Zaświadczenie takie stanowi również potwierdzenie, że dany rolnik jest pod nadzorem organu właściwego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz podlega okresowym kontrolom – czytamy.

Zboża wprowadzane do obrotu, jako środki spożywcze nieprzetworzone, objęte są wymaganiami higienicznymi dotyczącymi produkcji podstawowej (pierwotnej). Przy produkcji podstawowej oraz działaniach powiązanych, należy spełniać określone wymagania (zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia nr 852/2004). Jak wskazuje sanepid, surowce powinny być:

chronione przed zanieczyszczeniem pochodzącym z powietrza, ziemi, wody, nawozów oraz pestycydów. Podmioty muszą podjąć odpowiednie działania w celu utrzymania czystości oraz, w miarę potrzeby po wyczyszczeniu, dezynfekowania we właściwy sposób obiektów, wyposażenia, pojemników, skrzyń, i pojazdów, tak aby zapewnić higieniczne warunki transportu i składowania produktów roślinnych. Producenci na poziomie produkcji podstawowej obowiązani są przestrzegać zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Dodatkowo wymagane jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, w szczególności co do stosowanych środków ochrony roślin, występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu zboża.