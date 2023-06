Pojęcie rolnictwa regeneratywnego pojawia się ostatnio w przestrzeni publicznej coraz częściej, jednak wciąż dla wielu pozostaje niejasne, co należy przez nie rozumieć. Niektórzy wręcz boją się rolnictwa regeneratywnego jako czegoś nowego, nieznanego. Czym jest więc rolnictwo regeneratywne? Jakie założenia obejmuje? Jakie korzyści może przynieść?

Rolnictwo regeneratywne to niewątpliwie szerokie pojęcie, obejmujące wiele działań, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Łączy ono w sobie założenia rolnictwa ekologicznego czy integrowanego, ale też permakultury i rolnictwa precyzyjnego. Z każdego z nich bierze to, co najlepsze, dając szansę na korzyści zarówno dla rolnika, jak i dla środowiska.

Rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne jest systemem produkcji żywności, mającym na uwadze zdrowie gleby, ochronę klimatu i zasobów wodnych, zachowanie bioróżnorodności, ale też zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych. Sprowadza się do prowadzenia produkcji roślinnej w taki sposób, aby umożliwić zużycie środków produkcji i zmniejszyć negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. W praktyce rolnictwo regeneratywne łączy tradycyjne założenia z nowoczesnymi technologiami.

Powyższe cele realizowane są przy pomocy szeregu praktyk. Nie ma konieczności stosowania od razu wszystkich z nich, gdyż wprowadzenie choć jednej to już mały krok w przyszłość. Warto jednocześnie zauważyć, że wielu rolników nawet nie zdaje sobie sprawy, że stosuje już praktyki rolnictwa regeneratywnego. Najważniejsze z nich to:

ograniczenie do minimum uprawy gleby, a więc ograniczenie lub całkowita rezygnacja z orki, aby redukować emisję dwutlenku węgla i ograniczyć straty wody;

utrzymywanie roślin na polu przez cały rok dzięki wykorzystaniu międzyplonów, które zapobiegają erozji i pomagają redukować emisję dwutlenku węgla;

zmianowanie upraw, przyczyniające się do utrzymania zdrowotności gleby;

precyzyjna aplikacja nawozów i środków ochrony roślin, dzięki czemu można oszczędzić nie tylko pieniądze, lecz także środowisko;

włączenie do produkcji zwierząt, poprzez wykorzystanie obornika czy wypas.

Korzyści rolnictwa regeneratywnego

Znając już podstawowe praktyki rolnictwa regeneratywnego, możemy zauważyć, że wcale nie są one niczym strasznym, trudnym do wdrożenia czy zagrażającym w jakikolwiek sposób funkcjonowaniu gospodarstw. Mało tego, są to stosunkowo proste założenia, które mogą przynieść wymierne korzyści.

Docelowo wszystkie one sprowadzając się do poprawy zdrowia gleby, ochrony klimatu i zasobów wodnych czy zachowanie bioróżnorodności. Rozbijając to jednak na czynniki pierwsze, można wymienić choćby: