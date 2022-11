W debacie wzięli udział rolnicy, Tadeusz Szymańczak, Piotr Ostaszewski i Sławomir Tupikowski, a także Adam Mikołajczak, dyrektor generalny eAgronom na Europę Środkowo-Wschodnią i Kraje Bałtyckie oraz Grzegorz Siebielec, kierownik Zakładu Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB w Puławach. Każdemu z nich prowadzący zadał to samo pytanie, co rozumie Pan przez pojęcie rolnictwa węglowego?

Podkreśla, że przejście na system uprawy bezorkowej jest jednym z elementów porozumienia paryskiego, mówiącego o sekwestracji dwutlenku węgla. Z punktu widzenia rolnika podstawą jest działanie ekonomiczne, czyli uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych przy najmniejszych nakładach.

Na wstępie Piotr Ostaszewski wyjaśnił, że obecnie mamy dwa kierunki rozumienia, czym jest rolnictwo węglowe. Jeden wynikający z porozumień paryskich, gdzie chodzi o wiązanie dwutlenku węgla, a drugi, jego zdaniem dużo ważniejszy, czyli rolnictwo regeneratywne, gdzie wiązanie węgla jest wypadkową różnych działań. Głównym celem jest natomiast regeneracja gleby i odbudowa warstwy humusowej.

- W dużym skrócie, albo mówimy o rolnictwie węglowym tylko z perspektywy wiązania dwutlenku węgla, albo mówimy o rolnictwie regeneratywnym, tym prawdziwym, które co roku odbudowuje warstwę humusową gleby. Roczny rekord jednego z moich kolegów to przyrost 14 centymetrów warstwy humusowej. To tak naprawdę sprowadza się do jednego – czy mamy długotrwały plan, czy chcemy działać krótkotrwale. W przypadku tego prawdziwego rolnictwa węglowego, regeneratywnego, ten plan jest długotrwały, to są procesy, które zachodzą stopniowo, na to potrzeba lat. My pługa nie używamy, ale też go nie przekreślamy. Jeśli trzeba przygotować nowe pole na łące to nie boimy się go użyć. Wiadomo, są maszyny, które pogarszają stan gleby, ale tak naprawdę nie powinno się też ciągnikiem jeździć, jeżeli chcielibyśmy to traktować aż tak na poważnie. Wszystko to są kompromisy – mówi rolnik.