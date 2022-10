Jak wrócić do podstaw? Jakie będą nowe rozwiązania w ochronie roślin, a przede wszystkim jakie będą ich ceny? To pytania, które stawia sobie większość producentów rolnych. Na sesji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie, odpowiadał na nie dr hab. Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ważne stwierdzenie postawił na początku swojej prezentacji na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie, dr hab. Łukasz Sobiech, z Katedry Agronomii, Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mianowicie, czy skoro producenci w rolnictwie ekologicznym, mogą poradzić sobie bez konwencjonalnych pestycydów, to czy w tradycyjnym rolnictwie integrowanym, jesteśmy w stanie połączyć te metody? Tu z pomocą przychodzą tzw. hybrydowe mieszaniny.

Zagrożenie ze strony zachwaszczenia jest i będzie coraz wyższe

Nowe rozwiązania będą się pojawiały, ale muszą trafiać w punkt. W przypadku kukurydzy, chwasty nie dają jej żadnych szans na rozwój, a dobrze dobrane herbicydy mogą zadziałać z sukcesem. Przy obecnych regulacjach, skuteczność zabiegów doglebowych w kukurydzy, będzie mocno ograniczona. Podobnie jest ze zbożami. Chwasty uciążliwe i odporne w zwalczaniu, jak miotła zbożowa i chaber bławatek, to dziś największy problem.

- Analizując czy jesteśmy w stanie poszukać metod alternatywnych, to niestety ale w uprawie zbóż, na chwilę obecną ich nie widać. Stąd pytanie, czy jeżeli nie będziemy mieli nowych rozwiązań, a ograniczymy rozwiązania które do tej pory były z sukcesem stosowane, to jak będą wyglądały niedługo nasze pola? Na pierwszym miejscu, pojawia się zagrożenie ze strony miotły zbożowej. Analizując sytuację mamy dzisiaj kilka mechanizmów działania, tylko są one mocno ograniczane bądź całkowicie wycofywane. – mówił dr hab. Łukasz Sobiech.

Slajd z prezentacji dr hab. Łukasza Sobiecha. Mechanizm działania 1 i 2 (rozwiązania wiosenne), na które notowane jest coraz więcej odporności. Rozwiązania od 5 w dół (jesienne), to substancje mocno limitowane, lub wycofywane z UE.

Tak jak z miotłą zbożową, podobnie jest i w przypadku chabra bławatka. Jesienią doglebowo można go dziś powstrzymać, dzięki chlorotoluronowi.

-Wiemy, że ta substancja pewnie zostanie ograniczona, lub w czarnym scenariuszu całkowicie wycofana, więc niestety chabra nie będziemy w stanie skutecznie zwalczyć przy działaniu doglebowym. Wiemy też, że są odporności na tribenuron i poszukiwane są alternatywne mechanizmy działania, choćby w postaci regulatorów wzrostu -dodawał Sobiech.

Łączenie metod mechanicznych z chemicznymi – przyszłość produkcji roślinnej?

Dostępne są na rynku maszyny autonomiczne, przeznaczone do eliminacji chwastów. Jednak jak wskazywał dr hab. Sobiech, co w przypadku chwastów które rosną w rzędach roślin uprawnych?

-Uzasadnienie ma tworzenie maszyn, które będą aplikowały herbicydy w rzędach, a w międzyrzędziach będą pieliły mechanicznie. W buraku cukrowym, stosowanie metod hybrydowych jest już znane. Łączenie fungicydów z miedzią, czy bakteriami, co jest potencjałem nie tylko w tej uprawie. Ważą się losy pozostałych substancji: tebukonazolu, metkonazolu - powstają nam więc problemy nie tylko w zwalczaniu chorób, ale i regulacji rzepaku. Jeżeli mówimy o właściwym zastosowaniu fungicydów, to mamy tu potencjał do rozwiązań hybrydowych. Połączenie miedzi z siarką to rozwiązania już znane, ale jeśli mówimy o nowych formulacjach preparatów, jak siarka terpenoidowa, formy miedzi kompleksowanej - to nowości pojawiające się na rynku, które badamy na naszym uniwersytecie. Analizując więc rynek fungicydów, rozwiązania hybrydowe będą przyszłością – podkreślał prelegent.

Alternatywne metody ograniczania szkodników

Szkodniki w rzepaku, są ciężkie w zwalczaniu. Na co wskazywał dr hab. Łukasz Sobiech, spośród dostępnych insektycydów w ochronie rzepaku ozimego, mamy na dzisiaj tylko dwa mechanizmy działania i osiem substancji czynnych, w tym siedem pyretroidów.

Slajd z prezentacji dr hab. Łukasza Sobiecha.

-Pyretroidy można łączyć z preparatami biologicznymi. Wykorzystywane są w tym celu, bakterie Bacillus thuringiensis, czy grzyby entomopatogeniczne. Przy problemie ze śmietką, czy pchełką w rzepaku, dostępne dziś zaprawy nie działają tak długo, więc grzyby takie jak Beauveria bassiana, czy Metarhizium anisopliae, są alternatywą dla aplikacji stosowania środków. Jednak tu powstaje wyzwanie, jak pogodzić substancje chemiczną i biologiczną, by właściwie je wykorzystać. Wraca również wykorzystanie metod fizycznych, jak olejów i surfaktantów różnego typu - tłumaczył dr hab. Sobiech.

System elektronicznego rejestru zabiegów środkami ochrony roślin

Monitoring substancji i wdrożenie sytemu online, który w każdym gospodarstwie będzie wprowadzony za kilka lat, będzie wymuszał stosowanie limitów danej substancji.

Ograniczenie stosowania terbutyloazyny na tym samym polu

w dawce nieprzekraczającej 850 g/ha s.cz., w ciągu 3 lat.

-Konieczne będzie przykładowo rozpisanie dawki, na danym polu, w ciągu kilku lat. Dzisiaj wielu rolników o tym nie wie, więc to jest też częsty błąd, który może wyjść dopiero w trakcie wizytacji inspekcji w danym gospodarstwie. Ta sytuacja będzie się nam powielała i będziemy mieli coraz więcej limitów stosowania danej substancji - podsumował Sobiech.