Rząd duński jest pierwszym krajem na świecie, który przyjął plan promowania żywności pochodzenia roślinnego. Szeroko zakrojony plan działań obejmuje szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie zielonej transformacji sektora rolno-spożywczego.

Kompleksowy plan

Dania chce promować uprawę i spożycie żywności pochodzenia roślinnego. Z tego powodu rząd zatwierdził obecnie plan działania, który minister rolnictwa Jacob Jensen przedstawił niedawno w Kopenhadze.

Plan działania obejmuje szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie zielonej transformacji sektora rolno-spożywczego. Według duńskiego ministerstwa rolnictwa obejmuje on cały łańcuch wartości roślin, od pola do talerza.

Zdrowa i przyjazna dla klimatu żywność

Z jednej strony rząd dąży do włączenia do duńskiej diety zdrowszej i bardziej przyjaznej dla klimatu żywności, a także do promowania produkcji roślinnej i sektora spożywczego w kraju.

Według ministra, produkcja żywności pochodzenia roślinnego to także wyjątkowa szansa na zwiększenie duńskiego eksportu żywności i objęcie wiodącej pozycji w tej dziedzinie. Dania chce wykorzystać nową strategię narodową, aby zachęcić inne kraje, aby również zdecydowały się na ten krok.

Szeroki udział branży

Inicjatywa została zapoczątkowana w 2021 r., kiedy parlament podjął decyzję o opracowaniu rządowego planu dotyczącego żywności pochodzenia roślinnego. Powstał on następnie w dialogu z graczami z branży. Według ministerstwa, wzięło w nim udział około 30 różnych grup interesu.

Uwzględniono nie tylko cały łańcuch wartości, ale także bardzo kompleksowo zdefiniowano żywność pochodzenia roślinnego. Wzmacnianie ma objąć wszystkie produkty spożywcze na bazie roślinnej, a także jadalne grzyby, algi i pożyteczne mikroorganizmy. Ogólnie rzecz biorąc, Dania postrzega żywność pochodzenia roślinnego jako rynek rozwijający się.