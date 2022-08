Według wstępnych szacunków Niemieckiego Związku Rolników (DBV) zbiory zbóż w 2022 r. wyniosą około 43 mln ton. Oznacza to, że zebrano prawie 2 proc. więcej niż rok wcześniej (42,0 mln ton).

Jednak obecne zbiory są nadal znacznie poniżej średniej z lat 2014-2021 (z wyłączeniem skrajnie suchego roku 2018) wynoszącej 45,6 mln ton.

Zbiory zbóż pozostawiają jednak wiele do życzenia

Głównym czynnikiem niepewności w tym roku są oczekiwane zbiory kukurydzy na ziarno. W wielu regionach ucierpiała ona bardzo na skutek suszy w ostatnich kilku tygodniach.

Tegoroczne zbiory zbóż są nieco lepsze niż w zeszłym roku pod względem ilości, ale jakość pszenicy w szczególności pozostawia wiele do życzenia. Różnice regionalne są jeszcze bardziej wyraźne niż w poprzednich latach.

Susza i ograniczanie produkcji żywności

Przedłużająca się susza w wielu regionach kraju po raz kolejny pokazuje, że rolnicy bardzo bezpośrednio odczuwają skutki zmian klimatycznych – powiedział prezes Niemieckiego Związku Rolników Joachim Rukwied.

Patrząc na plony w ostatnich latach, staje się jasne, że nie może być miejsca na dalsze ogólnokrajowe ograniczenia produkcji żywności. Planowany przez Komisję Europejską całkowity zakaz stosowania środków ochrony roślin jest nieodpowiedzialny i zagraża dostawom żywności w Europie - stwierdził prezes.

Rozwój upraw w prawie wszystkich częściach kraju był zadowalający do wczesnej wiosny. Jednak od marca niektóre regiony doświadczyły gwałtownego spadku opadów, podczas gdy inne doświadczyły normalnych opadów. Plony i jakość różnią się znacznie w zależności od rozkładu opadów – wyjaśnił prezes Rukwied.

W przeciwieństwie do zeszłego roku, kiedy żniwa stały się wyścigiem z kolejnym deszczem, w tym roku kombajny mogły wjechać bez przeszkód, dzięki czemu w wielu miejscach żniwa kończyły się nawet trzy tygodnie wcześniej niż zwykle.

Zbiory jesienne, takich roślin jak kukurydza, ziemniaki i buraki cukrowe, nadal bardzo cierpią na obszarach suszy, dlatego również tutaj należy spodziewać się znacznych strat plonów. Ponadto susza dotyka również hodowców bydła. W wielu przypadkach trzeba rozpocząć zimowe zaopatrzenie w paszę, aby zapewnić jej dostawy w tym okresie.

W niektórych miejscach jest też zbyt sucho na nadchodzący zasiew rzepaku i międzyplonów.

Bilans dla poszczególnych upraw

Pszenica ozima jest nadal najważniejszym gatunkiem zboża w niemieckich uprawach rolnych, zajmując powierzchnię około 2,9 mln ha. Średnia krajowa plonów wynosiła 7,5 tony z hektara. Na podstawie zaktualizowanego areału zbiory wyniosły 21,8 mln ton (rok poprzedni: 21,0 mln ton). To jednak wciąż znacznie mniej niż średnia z lat 2014-2021 przy średnim zbiorze prawie 24 mln ton.

Jęczmień ozimy uprawiany był na powierzchni ok. 1,21 mln ha. Średnie plony krajowe wynoszą 7,7 tony z hektara, co oznacza, że ​​jęczmień ozimy osiąga lepsze wyniki niż średnia wieloletnia (7,2 tony z hektara). W sumie w 2022 r. zebrano około 9,3 mln ton, co oznacza wzrost o 5 procent lub około 475 tys. ton w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Przy powierzchni 590 tys. ha areał uprawy żyta ozimego spadł poniżej poziomu z poprzedniego roku. Wielkość zbiorów również spadła do około 3,16 mln ton.

Rozszerzono uprawę zbóż jarych: pszenicy jarej do ponad 510 tys. ha, a jęczmienia jarego do ok. 370 tys. ha. Dzięki zwiększeniu powierzchni zbiory znacznie wzrosły dla pszenicy jarej do 282 tys. ton, a jęczmienia jarego do ponad 2 mln ton.

Najważniejszą rośliną oleistą w niemieckiej uprawie jest rzepak ozimy. Pod zbiory w 2022 r. rzepak posiano na powierzchni 1,082 mln ha, co odpowiada wzrostowi o prawie 9 proc. Na poziomie 3,7 tony z hektara plony rzepaku kształtują się nieco powyżej średniej z lat 2014-2021 (3,6 tony z hektara). W sumie zebrano go 4 mln ton.