DBV: Prognoza zbiorów zboża w Niemczech w 2021 r.

W swojej prognozie Niemiecki Związek Rolników (DBV) zakłada zbiory zbóż na poziomie ok. 45,4 mln ton. Oczekiwania są nieco poniżej średniej z lat 2015-2019 (45,6 mln ton) i około pięć procent powyżej wyniku z poprzedniego roku (43,2 mln ton).

Stan upraw zbóż

DBV oczekuje średnich zbiorów z różnicami regionalnymi. Po pierwszych upalnych dniach w roku sytuacja w wielu regionach uległa złagodzeniu z powodu opadów deszczu z ostatnich tygodni. Jednak w niektórych częściach północno-wschodnich Niemiec upał spowodował szkody w uprawach, tak, że oczekiwania dotyczące plonów są ponownie poniżej średniej długoterminowej. Jednak w wielu regionach gospodarstwa spodziewają się przyzwoitych zbiorów. O jesiennych zbiorach decyduje dalszy przebieg pogody w miesiącach letnich.

Powierzchnia uprawy zbóż

Powierzchnia upraw zboża w Niemczech prawie się nie zmieniła od poprzedniego roku, zmienił się natomiast skład gatunkowy. Znacznie zmniejszyła się powierzchnia pszenicy jarej (-36 proc.) i jęczmienia jarego (-17 proc.), a areał uprawy owsa wzrósł o prawie 16 proc. W przypadku owsa wydaje się to odzwierciedlać zwiększony popyt na surowce, wynikający z większej sprzedaży napojów owsianych i podobnych produktów. Z powierzchnią uprawy 2,83 mln ha pszenica ozima pozostaje najważniejszym rodzajem zboża w uprawie w Niemczech, a następny jest jęczmień ozimy z 1,25 mln ha.

Od maja uprawy nadrabiają zaległości

Wysiew zbóż ozimych jesienią 2020 r. odbył się w dobrych warunkach pogodowych, które utrzymały się zimą. W większości części Niemiec w miesiącach zimowych występowały wystarczające opady, aby wiosną mógł być kontynuowany dobry rozwój roślin.

W przeciwieństwie do zbóż ozimych, uprawy jare bardziej ucierpiały z powodu niskich temperatur. Oprócz zboża wpłynęło to również na kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki oraz na użytki zielone. Wraz z nadejściem wyższych temperatur w połowie maja większość upraw zaczęła nadrabiać zaległości w rozwoju.

Większa powierzchnia uprawy rzepaku

W przypadku rzepaku ozimego powierzchnia ponownie nieznacznie wzrosła i wynosi obecnie 991,5 tys. ha. Jednak nadal uprawia się go o ponad 250 tys. hektarów mniej niż średnia wieloletnia. Obecne korzystne ceny dają powody do nadziei, że trend wzrostowy utrzyma się przy tegorocznych jesiennych siewach. Byłaby to nie tylko dobra wiadomość, jeśli chodzi o rozluźnienie płodozmianu z naciskiem na zboże, ale również oznaczałaby mniejszy import soi i oleju palmowego.

W związku ze zbliżającymi się żniwami niemieccy rolnicy liczą na stałe dobre warunki pogodowe. DBV przygotowuje prognozę zbiorów na podstawie ankiet wśród 18 stowarzyszeń rolników państwowych na podstawie ich aktualnych szacunków plonów.