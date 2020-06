Bez wody nie ma życia. Wiedzą o tym szczególni ci wszyscy rolnicy, którzy na swoich polach doświadczyli jej braku w dwóch poprzednich latach. A gdyby tak mieć deszcz na żądanie i móc dostarczyć roślinom odpowiednią ilość wody w odpowiednim czasie, do tego niemal bezobsługowo, bez żmudnego przestawiania deszczowni i podłączania węży?

Historia amerykańskiej firmy Valley Manufacturing rozpoczęła się na farmie, której właścicielem był Sam McCleneghan. Potencjał jego małego zakładu dostrzegł w roku 1946 Robert B. Daugherty, który zainwestował w nią całe swoje życiowe oszczędności wynoszące 5000 dol. Tak powstała firma. Prawie równolegle w tym samym czasie, bo w roku 1947, Frank Zybach wymyślił pierwszy prototyp deszczowni obrotowej. Przez następne lata dopracowywał swoją konstrukcję, aż w roku 1954 udzielił licencji na swój wynalazek firmie Valley. W kolejnych latach firma wprowadzała na rynek kolejne udoskonalenia i wersje produktu. W roku 1959 firma rozpoczęła produkcję stalowych rur przesyłowych do nawodnień, w latach 80. XX w. zaoferowała rolnikom sterowanie deszczowni komputerem. W latach 90. wybudowała kilka cynkowni, które uczyniły jej produkt jeszcze lepszym. Po roku 2000, dzięki szeregowi przejęć m.in. w Chinach, firma Valley i jej produkty są obecne w ponad 100 krajach na całym świecie. 10 lat temu firma wypuściła na rynek deszczownie centryczne obrotowe, sterowane przy pomocy systemu GPS, co umożliwiło jeszcze bardziej precyzyjną kontrolę zarówno urządzenia, jak i samego procesu nawadniania.

PROSTA BUDOWA

Deszczownie obrotowe Valley wbrew pozorom mają bardzo prostą konstrukcję. Sercem deszczowni jest jej centralny punkt obrotu. To wokół niego deszczownia się obraca, stamtąd też bierze wodę i energię elektryczną niezbędną do napędu kół, na których cała konstrukcja się przemieszcza. Woda do punktu centralnego jest dostarczana podziemnym rurociągiem poprzez pompy. Kolejnym elementem znajdującym się w punkcie obrotu jest szafa sterownicza, która steruje całym urządzeniem. Systemy sterowania mogą być różne: od najprostszego Classic, dzięki któremu można monitorować stan urządzenia oraz je uruchamiać i zatrzymywać, po najbardziej zaawansowany system nazwany przez producenta Auto Pilot Linear, który pozwala na pełny monitoring maszyny i ustawianie np. różnego poziomu intensywności nawadniania (zmienna ilość mm wody na m²) w kolejnych ćwiartkach terenu, po którym porusza się deszczownia. Ale aby deszczownia mogła pracować, potrzebne są jeszcze przęsła, które transportują wodę i są jednocześnie ramą nośną dla dysz zraszających.

NAJDŁUŻSZE PRZĘSŁA NA ŚWIECIE

Przęsła produkowane przez firmę Valley są dostępne w czterech średnicach rur: 127 mm, 168 mm, 219 mm i 254 mm. Oczywiście, punkt obrotu musi mieć odpowiednią średnicę rury zasilającej zgodną ze średnicą na przęśle. Wszystkie elementy deszczowni w standardzie są galwanizowane. Jeśli przęsła mają być jeszcze bardziej odporne na korozję, można je zamówić w wersji PolySpan. Wtedy ich wewnętrzna warstwa jest pokryta tworzywem sztucznym i ciecz przez nie przepływająca nie ma kontaktu ze stalą. Długość przęseł może wynosić od 35 do 72 m dla jednej sztuki. Te najdłuższe są także najdłuższymi przęsłami dostępnymi w branży nawodnieniowej.

Każde przęsło jest zakończone układem jezdnym, na którym się porusza. Kolejne przęsła dokręca się do poprzednich, a ich maksymalna długość dla średnicy rury 254 mm wynosi 853 m, co daje średnicę całego urządzenia wynoszącą 1706 m. Można ją jeszcze zwiększyć, stosując na końcu linii zraszającej armatkę, która uruchamia się w narożnikach pola, zwiększając zasięg deszczowni. Najniższy dostępny prześwit przęseł wynosi 1,85 cm, natomiast profil najwyższy ma aż 5 m, dzięki czemu deszczownia może służyć do nawadniania np. upraw sadowniczych.

NAWADNIANIE Z SATELITĄ

Do każdej z rur nośnych przęsła podpięte są na wężach zraszacze, które są odpowiedzialne za dystrybucję wody. Ponieważ deszczownia porusza się na planie koła, to zraszacze mają rosnące wydatki wody wraz ze wzrostem ich odległości od punktu centralnego obrotu. Firma Valley jako pierwsza na świecie wprowadziła do swoich deszczowni możliwość korzystania przy nawadnianiu z techniki GPS, która umożliwia nawadnianie o zmiennym tempie - system ten nazwany przez producenta VRI (Variable Rate Irrigation) w najprostszej wersji steruje prędkością obrotu całej deszczowni (strefy deszczowania można ustawiać co 2 stopnie, co daje nam 180 stref ze zróżnicowanym nawadnianiem).

Kolejna możliwość to sterownie strefami, gdzie komputer może odłączyć każdy ze zraszaczy w danej strefie (np. nad rowem czy kanałem). W tym przypadku nawadniane pole można podzielić na 5000 stref i dla każdej z nich ustanowić oddzielne wartości nawadniania. Najbardziej zaawansowana opcja VRI pozwala na sterowanie strefami dla każdego pojedynczego zraszacza, przy czym kąt strefy można wyznaczyć co 0,1 stopnia.

NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA

Jak mówi Łukasz Wachowiak gospodarujący we wsi Chawłodno na areale 250 ha, w pewnym momencie był już o krok od zakupu czterech deszczowni szpulowych, które miały we właściwym momencie zapewnić wodę w uprawach prowadzonych w gospodarstwie. Jednak porzucił ten pomysł, kiedy zobaczył, jak pracuje deszczownia obrotowa. Rolnika w deszczowni typu pivot zafascynowała jej obsługa ograniczona praktycznie do minimum. I tak w roku 2014 na jego polach stanęły 2 deszczownie typy pivot firmy Valley. Jedna, o długości 250 m, nawadnia 22 ha, druga, długa na 220 m - 19 ha. Obie są wyposażone w dodatkowe działko umieszczone na końcu deszczowni, które uruchamia się na narożniku pola (trzeba pamiętać, że pivot pracuje na planie koła), dzięki czemu również narożniki pól są częściowo podlane.

Cały system deszczowania jest bardzo prosty w obsłudze i konserwacji. Pompy zasilające deszczownię w wodę są uruchamiane za pomocą specjalnej aplikacji zainstalowanej w telefonie komórkowym pana Łukasza. Deszczownia jest cały czas podłączona do zasilania i gdy "poczuje" odpowiednie ciśnienie wody, po prostu zaczyna pracować. Na czas zimy samoczynnie opróżnia się z wody (Valley zastosował specjalne uszczelki, które rozprężają się, gdy nie ma w układzie wystarczającego ciśnienia wody). Jak mówi rolnik, raz-dwa razy do roku trzeba się przejść i sprawdzić ciśnienie w kołach, szczelność skrzynek przekładniowych napędu oraz stan filtrów, a przed zimą spuścić wodę z rurociągu zasilającego deszczownię. Cały system pracuje na niskim ciśnieniu wynoszącym 2,5-3,5 baru, więc potrzeba mniej energii do pompowania wody. Aby ustalić właściwy moment podlewania, rolnik sprawdza stan uwilgotnienia gleby na plantacji, potencjalny przebieg pogody oraz stan roślin. W jednym przejściu stara się podlewać dawką ok. 10 mm. Jeden przejazd zajmuje wtedy ok. 24 h.

Maszyna pracuje głównie przy podlewaniu warzyw takich, jak cebula, ziemniak czy czosnek i jak mówi rolnik, pierwszy przejazd po sadzeniu trzeba wykonać na sucho po to, by koła deszczowni mogły spokojnie zrobić ślad, po którym będą się poruszać. Dopiero w kolejnych załącza się wodę. Dzięki nawadnianiu w roku ubiegłym udało się zebrać 55 t ziemniaka z ha - tam, gdzie wody nie było, plon wynosił zaledwie 10 t/ha. Rolnik podkreśla jednak, że deszczowanie trzeba zacząć w odpowiednim momencie, gdyż jeśli zrobimy to zbyt wcześnie, rośliny "rozleniwią się" i nie będą wytwarzały silnych korzeni, co zaowocuje koniecznością ciągłego podlewania. Trzeba również mieć na uwadze to, że ciągła obecność wilgoci na plantacji może sprzyjać większej presji chorób grzybowych.