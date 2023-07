Największe predyspozycje do porastania wśród ozimin ma pszenżyto. Fot. Karol Bogacz

Wiosną wyczekiwane opady w wielu regionach nie pojawiały się niemal wcale. Teraz, kiedy trwają zbiory, pogoda robi nam pod górkę. W niemal całym kraju żniwa zostały przerwane.

Z każdym dniem z opadami zwiększa się ryzyko porastania zbóż

Problemy ze zbiorem słomy ma część gospodarstw hodowlanych

Niższa jakość ziarna realnym zagrożeniem

Po większej ilości opadów część pszenic może stracić parametry konsumpcyjne. Dotyczy to zwłaszcza tych plantacji, które były już w pełnej gotowości technologicznej do zbioru. Pszenice, które przed opadami miały jeszcze wysoka wilgotność, a i słoma była w dużej części zielona, raczej nie powinny tracić jeszcze na parametrach, choć oczywiście prawdopodobieństwo spadku wartości konsumpcyjnych jest jak najbardziej realne.

Obawy można mieć co do pszenżyta, które ma tendencje do porastania (takowe skłonności obserwujemy także w przypadku pszenicy i żyta, choć na mniejszą skalę niż w pszenżycie). Pamiętajmy, że brak widocznych oznak porastania nie oznacza, że proces ten nie rozpoczął się jeszcze w ziarniakach. W początkowych fazach ziarno porasta bowiem w utajonej formie - kiełek oraz korzonek zarodkowy zauważymy nieco później.

W każdym bądź razie np. pszenica, która zacznie porastać nawet w formie utajonej, może stracić nawet kilkanaście procent zgromadzonych składników pokarmowych.

Co jednak ważne porośnięte ziarno może być wykorzystywane w celu skarmiania zwierząt. Niemniej pszenica, która uległa porastaniu, nie może zostać przeznaczona do produkcji mąki.

Mniejsze ryzyko porastania dotyczy zbóż jarych, zwłaszcza oplewionego owsa. Formy jare mogą porastać, ale później niż oziminy. Wiąże się to m.in. z krótszym okresem dojrzewania.

Pamiętajmy też, że porośnięte ziarna dłużej mogą utrzymywać względnie wyższą wilgotność, co w wielu sytuacjach będzie utrudniać zbiory. Zwłaszcza w czasie krótkich okien pogodowych - kłos takich roślin wolniej oddaje wodę.

Pozostające jeszcze na polach rzepaki powinny sobie poradzić pomimo opadów. Co prawda łuszczyny mogą czernieć, niemniej nie będzie to miało wpływu na jakość zbiorów. Większym ryzykiem jest możliwość otwierania się łuszczyn, aczkolwiek większość nowych odmian genetycznie już ma mniejsze tendencje do osypywania się.

Słoma musi schnąć

Słoma po długim okresie z deszczową aurą czernieje, a jednocześnie niejednokrotnie będzie wymagać odwrócenia w celu odpowiedniego przeschnięcia do prasowania. Fot. KB

Kolejny problem pojawia się w gospodarstwach hodowlanych, które potrzebują jak najszybciej słomy. Opady uniemożliwiają prasowanie, a sama jakość słomy również jest nieco gorsza. Jeśli deszcze będą pojawiać się regularnie przez dłuższy czas to ta będzie czernieć, a w przypadku dużych opadów będzie mocno "przybita" do ziemi. W niektórych przypadkach słoma taka nie może sama przeschnąć i trzeba jej pomóc poprzez odwrócenie - tak by spodnia część została odrzucona od wilgotnej gleby (zwłaszcza na polach o obfitym plonie słomy).