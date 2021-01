Dlaczego przyszłość rolnictwa związana jest z internetem?

Wiedzę buduje się przez wieki przez zbieranie i przekazywanie doświadczeń. Dostęp do niej zawsze wymagał zaangażowania, poszukiwania odpowiednich publikacji czy też uczestnictwa w specjalistycznych wykładach lub seminariach. W wielu dziedzinach wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie, a ostrzeżenia o potencjalnych zagrożeniach przychodziły najczęściej za późno.

Dzięki rozwojowi internetu dostęp do informacji spowodował, że nasze życie przyspieszyło wielokrotnie. Rozwój techniki i technologii oraz wzrost usprzętowienia wpłynęły na spadek zatrudnienia. Oznacza to, że mniej osób musi wykonać te same zadania, a ponadto często jest ich znacznie więcej. Wzrost konkurencji, wzrost kosztów, zagrożenia płynące ze zmian klimatycznych wymagają od nas wiedzy z dziedzin, które do tej pory zarezerwowany były dla specjalistów.

Rolnictwo jeszcze niedawno zdawało się być dziedziną, w której czas płynie wolniej. Dziś stało się polem walki z czasem. Nowoczesne, czyli bardzo drogie maszyny rolnicze, żeby ich zakup okazał się opłacalny, muszą być wykorzystywane do maksimum. Podobnie jest z każdym zakupionym środkiem do produkcji rolnej. Nasiona, ŚOR, nawóz – nic nie może się marnować. Poszukujemy najbardziej efektywnych preparatów, aby każda wydana złotówka jak najlepiej przełożyła się na plon. To samo dotyczy zbiorów. Plony nie mogą się zmarnować – najlepsza jakość w całości ma trafić do magazynu i tam przetrwać bez problemu do momentu sprzedaży. Również sprzedaż powinna zostać zrealizowana po najkorzystniejszej dla rolnika – czyli jak najwyższej – cenie. Przykłady można mnożyć. Każdego dnia podejmujemy wiele decyzji, w których niezbędny jest dostęp do wartościowych informacji. I tu z pomocą przychodzi nam internet.

Wielokrotnie zastanawialiśmy się, co zrobić, poszukując odpowiedzi na ważne pytania: udać się do znajomego "eksperta" czy szukać pomocy w internecie? Decyzje zazwyczaj podejmujemy w oparciu o dostępność i wiarygodność "eksperta" znanego nam osobiście. Jeżeli nie znamy żadnego, to przeważnie odpalamy wyszukiwarkę w komputerze lub telefonie. Czy to właściwy wybór? Zależy od efektu w danej sprawie.

Warto na pewno poświęcić czas na poszukiwanie i budowanie własnej mapy źródeł wiedzy i produktów dostępnych w sieci. Pamiętacie, ile czasu zajmowało kiedyś znalezienie sklepu z częściami zamiennymi, nasionami czy doradcy agrotechnicznego? Wizyty na różnych targach, agroshow itd. Oczywiście, kontakty osobiste mają swój cudowny walor społeczny, nic nam nie zastąpi kontaktów osobistych z drugim człowiekiem. Zawsze jednak te przyjemności możemy sobie zostawić na czas wolny od pracy.

Rok 2020 przyniósł nam dodatkową motywację do szerszego działania w sieci – zagrożenie epidemiologiczne.

Jedną z nowości na rynku jest możliwość zakupu nawozów z dostawą do gospodarstwa, z wykorzystaniem aplikacji w telefonie. Po dokonaniu rejestracji w aplikacji system będzie każdorazowo kalkulował cenę z dostawą pod drzwi! Szybko, bezpiecznie, bez wychodzenia z ciągnika czy sypialni – wszystko z poziomu telefonu czy komputera. Dziś nawozy, a jutro cała paleta środków do produkcji rolnej. Oszczędność czasu i pieniędzy gwarantowana!