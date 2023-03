Przygotowania do wykonania zabiegu T1 w zbożach należy rozpocząć od lustracji pól. Według opinii wielu ekspertów zabieg ten jest najważniejszy, daje bowiem podstawy do osiągnięcia wysokich plonów o dobrej jakości. Zabieg T1 głównie nakierowany jest na choroby podstawy źdźbła oraz te występujące na liściach. Przyjrzyjmy się bliżej tym chorobom, ich etiologii (przyczynom) oraz skutków jakie mogą spowodować.

Choroby podstawy źdźbła zwane też chorobami podsuszkowymi to kompleks chorób, takich jak fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, zgorzel podstawy źdźbła i ostra plamistość oczkowa. Pierwsze objawy mogą wystąpić już jesienią, a ich rozwój może postępować zimą kiedy tylko temperatury będą nieznacznie powyżej zera. Często choroba przebiega w formie utajonej, a wiosną następuje jej gwałtowny rozwój, który łatwo przegapić. Straty w plonie jakie powodują na niechronionych plantacjach mogą dojść do 30 a w skrajnych przypadkach do 50%. Widoczny skutek chorób podstawy źdźbła w okresie zbiorów to większa skłonność do wylegania zbóż, białe kłosy w łanie oraz wyraźnie mniejszy plon i mniejsza masa tysiąca ziaren (MTZ). Jest to konsekwencja uszkodzenia a w skrajnych przypadkach całkowitego zniszczenia wiązek przewodzących transportujących wodę i składniki odżywcze do górnych liści i kłosa. Ich brak przekłada się na wyraźnie mniejszy plon.

Kolejna grupa chorób na które nakierowany jest zabieg T1 to choroby liści, głównie mączniak oraz septorioza. Również te choroby rozwijają się już jesienią, dlatego tak ważne jest wiosenny monitoring ich rozwoju, albowiem niekontrolowane przyczynią się do spadku plonów. Objawy mączniaka są wyraźnie widoczne na roślinach, natomiast septorioza może nie być taka widoczna, co nie zmniejsza jej zjadliwości. Opanowując liście w sposób znaczący ogranicza fotosyntezę, będąc jednocześnie źródłem kolejnych infekcji.

Utrzymanie zdrowej podstawy źdźbła jest najważniejszym celem zabiegu T1. Do infekcji chorobami podsuszkowymi dochodzi już w temperaturze poniżej 5°C, dlatego bardzo ważne jest szybkie wykonanie zabiegu.

Firma Agrobiotics - Zrównoważone podejście do upraw zbóż

AgroBiotics zwraca uwagę na zrównoważone podejście do kontrolowania chorób w uprawie zbóż. Jeszcze przed założeniem plantacji należy zwrócić uwagę na właściwy płodozmian, w którym przedplon kukurydzy jest szczególnie promujący rozwój chorób podsuszkowych. Właściwa agrotechnika, niszczenie resztek pożniwnych jest tu pomocne, a wielce przydatny może być Convert WG który przyśpiesza ich rozkład po uprawie kukurydzy, zbóż czy rzepaku. Kolejny element na który zwraca uwagę firma Agrobiotics to dobór odmiany. Powinien zostać dokonany nie tylko ze względu na planowane przeznaczenie ziarna lecz również ze względu na tolerancję na choroby oraz wymagania co do żyzności gleby. Mówiąc o żyzności gleby nie możemy zapomnieć o nawożeniu, które jest podstawą dobrego rozwoju roślin. Musimy pamiętać o tym iż efektywne wykorzystanie składników pokarmowych może być ograniczone brakiem jednego z makro lub mikroelementów oraz PH gleby. Zatem analiza fizyko-chemiczna gleby to podstawa przy planowaniu nawożenia, które ma istotny wpływ także na zdrowotność i naturalną odporność roślin.

ARCTON WG – Najszybszy zabieg w T1



Wczesna wiosna to trudny moment dla rolnika, który stwierdził na swoim polu występowanie chorób. Konwencjonalne preparaty grzybobójcze mają wiele ograniczeń w stosowaniu, kiedy temperatury efektywne są zbyt niskie, lub w nocy temperatury spadają poniżej zera stopni. Co więcej, często zdarza się że fungicydy zastosowane wczesną wiosną powodują uszkodzenia zbóż, co jest dodatkowym stresem dla roślin po okresie zimowym.

Firma Agrobiotics w 2022 roku wprowadziła na rynek preparat mikrobiologiczny ARCTON WG, do stosowania wczesną wiosną wspierający naturalną odporność zbóż na choroby podstawy źdźbła oraz choroby liści. Już w pierwszym roku został zastosowany na tysiącach hektarów zbóż, a rolnicy widzą jego skuteczność. Potwierdzają wysoką efektywność działania ARCTON WG w ograniczeniu występowania chorób, a uzyskane plony i jakość była wysoce satysfakcjonująca.

ARCTON WG to produkt zawierający konsorcjum bakterii pochodzących z Antarktyki które są przystosowane do rozwoju w niskich temperaturach oraz warunkach wysokiego promieniowania UV oraz 2 rodzime szczepy doskonale dopasowane do lokalnych warunków. Stymulują one i wzmacniają naturalną odporność roślin na grzyby chorobotwórcze. Siderofory wydzielane przez bakterie zawarte w ARCTON WG skutecznie blokują rozwój grzybów chorobotwórczych będących sprawcami chorób podstawy źdźbła oraz chorób liści. Produkt można stosować jeszcze przed ruszeniem wegetacji bez obawy o jego skuteczność albowiem bakterie przetrwalnikujące w zależności od warunków mogą się do nich łatwo przystosować .

Należy pamiętać, że tylko całościowe i zrównoważone podejście do zarządzania cyklem upraw w gospodarstwie pozwoli zoptymalizować koszty i uzyskać satysfakcjonujące plony. W tym może pomóc oferta firmy AGROBIOTICS.