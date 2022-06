Po czterech latach przerwy odbyły się targi DLG Feldtage. W tym roku ich hasło przewodnie to: "Moja produkcja roślinna. Moja przyszłość" i trzeba przyznać, że zaprezentowano szereg ciekawych rozwiązań.

W tym roku targi odbyły się w dniach 14-16.06.2022. Zostały zorganizowane na terenie farmy testowej, należącej do koncernu Südzucker w Kirschgartshausen niedaleko Mannheim (Badenia-Wirtembergia).

Na terenie 40 ha zostały zaprezentowane poletka, na których zaprezentowano najnowsze odmiany roślin, nie zabrakło także pokazów maszyn w ruchu oraz części poświęconej rolnictwu ekologicznemu.

Na wystawie swoje produkty prezentowało 383 wystawców, w tym 2 z Ukrainy, 1 z Litwy, 3 z Czech - nie było na targach ani jednej polskiej firmy, chociaż w poprzednich edycjach zdarzało się, że wystawcami były firmy z naszego kraju.

Targi odwiedziło, jak podał organizator, około 15 000 zwiedzających. Wydawać by się mogło, że to niezbyt dużo w porównaniu do targów w Polsce, jednak trzeba pamiętać, że to impreza dla profesjonalistów. Najtańszy bilet wejścia kosztował około 90 zł.

Organizatorzy podkreślają, że targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rolników oraz kierowników gospodarstw.

Tak wyglądał jeden z profili glebowych jakie zostały wykonane z terenie targów. Pod żyzną warstwą górną wydać wyraźnie przepuszczalną warstwę piasku. Fot. M.Wołosowicz

Gleba, na której zostały zorganizowane targi należy do naszej III klasy bonitacyjnej. Górna warstwa jest żyzna i gliniasta, ale ma tendencję do zbrylania, choć jest położona na piaszczystym i przepuszczalnym podłożu.

Rejon, w którym odbywały się targi charakteryzuje się okresowymi suszami rozpoczynającym się z reguły w maju, zwykle jest tu co roku gorąco bardziej niż w innych częściach Niemiec. Zimy są za to łagodne; część jęczmienia jarego na poletkach została zasiana już w październiku i listopadzie 2021. Podczas trwania imprezy panował upał i słupek rtęci wskazywał ponad 30 stopni C.

Pokazy polowe

Te targi słyną z pokazów, nie inaczej było w tym roku. Pokazy odbywały się w blokach tematycznych. Pierwszym blokiem był blok poświęcony mechanicznemu usuwaniu chwastów przy użyciu pielników i bron typu chwastownik.

Brona chwastownik Cura z firmy Horsch podczas pokazu mechanicznego odchwaszczania. Fot. M.Wołosowicz

Drugi - słynny tor przeszkód dla opryskiwaczy, gdzie na żywo można było obserwować jak z pracą radzą sobie opryskiwacze przyczepiane i samobieżne.

W pokazie wzięły udział zarówno opryskiwacze zawieszane jak i przyczepiane oraz samobieżne. Fot. M.Wołosowicz

Trzeci blok został poświęcony rozsiewaniu nawozów mineralnych i można było tam zaobserwować, jak z równomiernością rozsiewu radziły sobie rozsiewacze różnych producentów.

Podczas pokazu była badana równomierność rozrzutu nawozów w warunkach polowych. Fot. M.Wołosowicz

Część producentów prezentowała pracę swoich maszyn na indywidualnych poletkach zlokalizowanych tuż przy swoich stoiskach.

Roboty, ekologia i dużo poletek

Nie zabrakło różnej maści robotów polowych, część z nich można było zobaczyć podczas pracy.

Pojazd autonomiczny AgXeed w akcji wzbudził spore zainteresowanie wśród rolników. Fot. M.Wołosowicz

Na części powierzchni targów zostały zaprezentowane maszyny i rozwiązania stosowane w rolnictwie ekologicznym.

Poletka prowadzone w ekologii często były obsiane mieszankami różnych roślin. Fot. M.Wołosowicz

Największą powierzchnię zajmowały poletka z odmianami roślin uprawnych i poplonowych oraz rozwiązaniami dotyczącymi uprawy i nawożenia.

Poletek z roślinami ciecierzycy było kilkanaście. Czy będzie to roślina, którą będziemy uprawiać także w Polsce? Fot. M.Wołosowicz

W najbliższym czasie będziemy część z tych zagadnień rozwijać i prezentować na łamach farmer.pl oraz bezpluga.pl.