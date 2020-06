Dni pola on-line, czyli wirtualna rzeczywistość

Tęsknimy za spotkaniami polowymi, ale nikłe są szanse aby w najbliższym czasie odbyły się one w innej formie niż wirtualna. Czy dni pola na stałe przeniosą się do Internetu?

Przyzwyczajeni jesteśmy, że w maju i czerwcu uczestniczymy spotkaniach polowych w różnych częściach kraju. W tym roku jest inaczej. Pandemia spowodowana koronawirusem nam to uniemożliwiła i nasze kontakty stały się jedynie wirtualne.

W efekcie do świata wirtualnego przeniosła się organizacja wszelkich wydarzeń, w tym także imprez polowych. Na łamach naszego portalu działa witryna Dni Pola On-Line farmer.pl za pośrednictwem której uczestniczyć można w czerwcowych i lipcowych polówkach. To tu śledzić można aktualne zalecenia, porady wybierając jeden z punktów na wirtualnej mapie Polski.

Wystarczy rozsiąść się wygodnie w fotelu i wybrać na wirtualną wycieczkę z farmerem. Wachlarz wyboru jest szeroki, dla lubiących oglądać filmiki mamy krótkie wideo z różnymi informacjami, np. dotyczącymi aktualnego stanu upraw w poszczególnych częściach kraju, podpowiedziami dotyczącymi zaleceń.

Nasi czytelnicy preferujący wersje „do poczytania” znajdą tu artykuły odpowiadające na pytania z którymi rolnicy najczęściej zwracają się do firm podczas tradycyjnych dni pól, np. dotyczących rozwiązań nawożenia, czy propozycji odmian na nadchodzący sezon.

Internet to wygodna forma niesienia informacji i wielu przypadkach on-line zastąpi część dotychczas organizowanych imprez. Niektóre z polówek faktycznie mogą wypaść z kalendarza i na stałe przenieść się do świata wirtualnego. W przypadku większych pokazów polowych, z dużą ilością poletek, maszyn bardziej prawdopodobne jest, że będziemy mogli je jednocześnie odwiedzać i zwiedzać on-line. Wszystko wskazuje na to, że już w bliskiej przyszłości nastąpi połączenie obu form – świata rzeczywistego i wirtualnego. Koronawirus tylko przyspieszył ten proces.