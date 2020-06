Dni Pola On-Line: Jak walczyć z zarazą ziemniaka?

Zaraza ziemniaka to najgroźniejsza choroba upraw ziemniaka. Nie można dopuścić, aby weszła na pole, ponieważ później walka z nią jest trudna i kosztowna.

Sprawcą tej choroby jest grzyb Phytophthora infestans. Intensywność jej występowania zależy od warunków pogodowych. Ostatnio typowymi sezonami „zarazowymi” były mokre lata 2016 i 2017. Alternarioza dominowała w suchych latach 2018 i 2019, co nie znaczy, że nie było wtedy problemów z zarazą. Wprost przeciwnie. W obecnym roku po zimnym kwietniu i maju również należy być bardzo czujnym.

Zaraza ziemniaka powoduje spadek plonu o 70 proc. u odmian wrażliwych (poniżej 4 w skali 9-stopniowej) – wczesnych i średnio wczesnych, a w wypadku odmian średnio późnych i późnych o 40 proc.

Warunki pogodowe

Temperatura powietrza w zakresie 16-21°C to optymalny warunek zarodnikowania. Do zakażenia liści i łodyg przez zoospory dochodzi przy 12°C, a powyżej 18°C temperatura jest dobra do bezpośredniego kiełkowania zarodników konidialnych i zakażenia przez strzępkę infekcyjną. W takich warunkach wystarczy nawet mały opad deszczu lub nocna rosa, by spowodować rozwój choroby. Znaczenie ma również stanowisko, na którym uprawiane są ziemniaki, ponieważ występowaniu choroby sprzyjają gleby ciężkie. Ważny też jest region kraju? Najczęściej pojawia się na terenie województwa łódzkiego, gdzie na dużą skalę uprawia się ziemniaki zwłaszcza odmian wczesnych. Co jednak ciekawe, najwcześniej występuje na Dolnym Śląsku ze względu na szybszą wegetację.

Jakie są jej objawy zarazy ziemniaka?

Warto na nie zwrócić uwagę, gdyż szkody spowodowane przez tę chorobę, mogą sięgać nawet 70 proc. potencjalnego plonu. Najpierw na liściach występują plamy z jasną obwódką w kolorze oliwkowozielonym, które z czasem zmieniają barwę na brązową, a na ich brzegach uwidacznia się białoszary nalot z zarodnikami grzyba. Jest „domowa” metoda, która pozwala upewnić się, co do tego, z jaką chorobą mamy do czynienia. Liść z objawami należy na dobę pozostawić w słoiku lub zamkniętym woreczku. Jeśli po tym czasie na obrzeżach plam pojawi się nalot, wówczas mamy pewność, że jest to zaraza.

Objawy zarazy ziemniaka występują też na łodygach w postaci tłustych i ciemnobrązowych plam, które stają się czarne z białym nalotem. Choroba „wchodzi” też z czasem do bulw, na których można zaobserwować ołowianoszare, nieregularne plamy. W miejscu ich występowania miąższ ma rdzawą barwę z rozmytymi, rdzawymi naciekami.

Preparat przeciwko zarazie

Jednym z preparatów do walki z zarazą jest Infinito 687,6 SC. Zwalcza on nie tylko zarazę ziemniaka, jak również ogranicza alternariozę. Chroni liście, łodygi i nowe przyrosty, ale też bulwy (zwalcza zarodniki pływkowe). Widać to konkretnie w ocenie skuteczności fungicydu wg rankingu EuroBlight (patrz tabela).

Tabela. Ocena skuteczności fungicydu Infinito 687,5 SC (Ranking Euroblight zaktualizowany 23 marca 2020 r.)

Preparat działa zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco, a po wyschnięciu jest odporny na zmycie przez deszcz. Przemieszcza się w roślinie w sposób systemiczny i kontaktowo-wgłębny. W jaki sposób?

Warto bowiem wiedzieć, że do infekcji młodych ziemniaków może dojść bardzo wcześnie – od momentu tworzenia stolonów. Nie potrzeba do tego intensywnych opadów deszczu, wystarczy, że w dni pochmurne jest rosa, a zoosporangia, które są źródłem zarodników pływkowych przedostaną się wraz z kroplami wody w okolice bulw. Są na to dwie drogi. Pierwsza to możliwość przemieszczenia się ich po łodydze (ok. 90 proc.) i druga poprzez bezpośrednie opadanie z liści i łodyg na glebę (ok 10 proc.). Co się wówczas dzieje? Wspomniane wcześniej zarodniki pływkowe po kontakcie ze skórką bulwy zaczynają proces infekcyjny. Dlatego tak ważne jest, aby ochronę fungicydową rozpocząć już od momentu zawiązywania się bulw. Infinito 687,5 SC wykazuje szczególnie silne działanie antysporulacyjne (patrz tabela), które hamuje rozprzestrzenianie się zarazy. Po kontakcie z preparatem zoospory przestają się poruszać Następnie, po upływie kilku minut, pęcznieją i pękają. Dodatkowo ani zarodniki pływkowe, ani konidialne nie przemieszczają się na inną roślinę, czy to za pomocą wiatru, czy deszczu, który mógłby je zmyć do gleby. Co ważne, jednocześnie niszczone są też zarodniki i sporangia, które zostały przeniesione z innych pól.

Ważna etykieta

Preparat zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek propamokarbu i fluopikolid. W uprawie ziemniaka zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania to 1,2-1,6 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek poleca się aplikować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka. Środek należy stosować zapobiegawczo: na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Zabiegi w dawce 1,2 l/ha należy wykonywać co 7-10 dni, a w dawce 1,6 l/ha co 10-14 dni. Warto podkreślić, że w sezonie wegetacyjnym można wykonać maksymalnie cztery zabiegi tym środkiem.