Dni Pola On-Line: T3 w pszenżycie ozimym - konieczne przy obecnej aurze

W poprzednich filmach w ramach Dni Pola On-Line zdaliśmy relację z lustracji plantacji rzepaku ozimego i kukurydzy na polach we wschodniej części Mazowsza. Tym razem zapraszamy na lustrację pszenżyta ozimego.

Stan odwiedzanej plantacji był generalnie bardzo dobry. Zaważyło na tym wiele czynników zaczynając od stanowiska (przedplonem był rzepak ozimy), poprzez kulturę gleby a więc jej zdolność do wydawania obfitych plonów, powstała w wyniku wieloletniego, racjonalnego użytkowania rolniczego, dopasowanie odmianowe i technologii uprawy do lokalnych warunków środowiskowych. Uwagę zwracała staranna i bardzo terminowo realizowana pielęgnacja. Jej stan zaświadczał, że właściciel wielokrotnie lustrował zasiew i stosownie do okoliczności wykonywał niezbędne prace.

Więcej szczegółów w filmie.