Dni pola PROCAM 2023 rozpoczęte. Cykl spotkań polowych otworzyły wczorajsze poletka demonstracyjne w miejscowości Falków w województwie lubelskim. W rozmowach z ekspertami PROCAM mieliśmy okazję zagłębić się w dotychczasową sytuację na plantacjach ozimin, rozmawialiśmy o topowych odmianach oraz rozwiązaniach mikrobiologicznych w rolnictwie.

Spotkanie odbyło się w gospodarstwie Henryka Malca na Lubelszczyźnie, który zajmuje się głównie produkcją roślinną. Tematyka poletek obejmowała odmiany pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimego, uprawianych na glebach klasy średniej (IIIb-IVb). Nie zabrakło informacji na temat odmian rzepaku, które w Lidze Mistrzów Plonowania PROCAM zdobyły rekordy wojewódzkie, takich jak: LG Auckland, LG Absolut, Batis, DK Exbury oraz odmian pszenic: Argument, Findus, Chevignon, czy RGT RITTER. Jak przebiegał rozwój ozimin? Zaglądamy na poletka.

Warunki dobre dla rzepaku

W gospodarstwie Henryka Malca, rzepak ozimy zasiano 10 sierpnia. Było dość sucho, przez co przeciągały się wschody roślin. Późniejsze opady deszczu nadgoniły rozwój rzepaku, czemu sprzyjała także ciepła i długa jesień. Większość plantacji w tym regionie, dobrze rokowała przed zimą.

Dni Pola Procam 2023 fot.KM

Na co zwracano uwagę na spotkaniu -wiosną w rzepaku najistotniejszy jest monitoring szkodników, które mogą powodować wysokie straty. Już 16 marca widoczny był na rzepaku chowacz brukwiaczek, przy czym ogólnie nasilenie chowaczy łodygowych w południowo wschodnim rejonie kraju, było wysokie. Rozkład opadów układał się do tej pory korzystnie dla rozwoju roślin. Jak wskazywano podczas Dni Pola, tylko do końca kwietnia zanotowano blisko 300 l opadów w miejscowości Obsza, na Lubelszczyźnie.

Okienka pogodowe w ochronie pszenicy ozimej

Pszenica ozima z poletek doświadczalnych była siana 10 października. Zboże dobrze się rozwijało, jednak ze względu na chłodną wiosnę i warunki utrudniające wjazd w pole, terminowe wykonanie zabiegów agrotechnicznych było wyzwaniem. Stąd widoczne mogą być objawy charakterystyczne dla chorób grzybowych.

Pszenica ozima Argument. Odmiana, która ustanowiła rekord plonu Polski w 2020 r. fot.KM

Pszenica ozima z prezentowanych poletek, w zależności od odmiany jest w fazie BBCH 45-49, gdzie widoczne są już pierwsze ości. To intensywny okres rozwoju kłosa. Póki co, w prognozach nie zapowiada się na opady, co zmniejsza ryzyko pojawienia się chorób grzybowych, jednak ciepła pogoda sprzyja wystąpieniu szkodników. Tym bardziej niezbędna jest długofalowa lustracja plantacji, pod kątem występowania larw skrzypionki zbożowej czy mszyc.

O sytuacji fitosanitarnej pól mówili eksperci firmy PROCAM. Na zdjęciu Przemysław Konaszczuk, Regionalny Dyrektor Sprzedaży w PROCAM. fot.KM

Preparaty biologiczne dla gleby i roślin

W ofercie PROCAM znajdziemy produkty firmy Bio-Lider, które omawiane były na spotkaniu polowym w Falkowie. Czym wyróżniają się te produkty? Na które preparaty warto postawić, w gąszczu pojawiających się nowych ofert? I co brać pod uwagę przy ich porównaniu? Na te pytania odpowiadała Lidia Mierzyńska, doradca Bio-Lider.

-Przede wszystkim nie możemy ich wrzucać do jednego worka. Preparat który będzie miał wysoką skuteczność zależny jest od koncentracji, formy występowania bakterii, ale ważne jest także w jakich warunkach go stosujemy. Nie możemy kierować się tylko ceną. Przy wyborze musi to być preparat sprawdzony, oparty na bakteriach polskich, których mamy możliwość zastosowania w naszym klimacie. Co ważne, preparaty te stanowią uzupełnienie, synergizm dla środków ochrony roślin. Przy ich współdziałającym stosowaniu, efekty zauważalne na roślinach są dużo lepsze – mówiła Mierzyńska.

Spotkania polowe to dobry sposób na wymianę poglądów i własnych doświadczeń w uprawie, a także palących problemów w rolnictwie i poszukiwania rozwiązań wraz z doradcami. Dlatego już dziś, w imieniu firmy PROCAM, zapraszamy na kolejne lokalizacje Dni Pola PROCAM. Terminy i miejsca spotkań, w mapce poniżej.