21 czerwca byliśmy obecni na Dniach Pola, organizowanych pod Kutnem w woj. łódzkim przez Hodowlę Roślin Strzelce oraz firmę BASF. Na miejscu, oprócz licznych odmian roślin uprawnych, mieliśmy okazję wysłuchać forum tematycznego, w ramach którego na pytania prowadzących i słuchaczy odpowiadali zaproszeni eksperci, związani z różnymi aspektami rolnictwa.

Dni Pola w Strzelcach są wydarzeniem mającym już wieloletnią tradycję. Podczas tegorocznej edycji Hodowla Roślin Strzelce zaprezentowała aż 90 odmian 12 gatunków roślin uprawnych. Partnerem wydarzenia jest firma BASF, będąca globalnym potentatem chemicznym, produkującym między innymi środki ochrony roślin.

Odmiany HR Strzelce

Względem innych podobnych wydarzeń Dni Pola w Strzelcach niewątpliwie wyróżniają się mnogością prezentowanych gatunków i odmian roślin. Oprócz popularnych zbóż czy rzepaku mieliśmy okazję zobaczyć odmiany choćby lnu czy maku, będących z pewnością ciekawą niszą rynkową. Na poletkach wysiane zostały zarówno odmiany cieszące się uznaniem na rynku, jak i te, które swoimi parametrami dopiero mają szansę zdobyć zainteresowanie rolników.

Pszenica ozima Elektra przykuwała uwagę zwiedzających wyjątkowo dorodnymi kłosami, fot. Maciej Sacha

Pszenica ozima Elektra przykuwała uwagę zwiedzających wyjątkowo dorodnymi kłosami. Jest to odmiana, która według hodowcy ma plonować wysoko i stabilnie niezależnie od warunków pogodowych, dzięki dużej tolerancji na suszę. Charakteryzuje się ponadto dużą odpornością na choroby, a także daje ziarno wysokiej jakości.

Rzepak ozimy Kepler to pierwsza w Polsce odmiana populacyjna z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Charakteryzuje się bardzo dużym potencjałem plonowania, dużą zimotrwałością oraz dużym zaolejeniem nasion.

Owies Rambo od kilku lat jest najlepiej plonującą odmianą w badaniach COBORU, fot. Maciej Sacha

Owies Rambo od kilku lat jest najlepiej plonującą odmianą w badaniach COBORU, przoduje również w listach odmian zalecanych do uprawy w poszczególnych województwach. Charakteryzuje się dużą gęstością ziarna, małą zawartością łuski oraz małymi wymaganiami glebowymi.

Znaczenie doboru odmian

W ramach panelu dyskusyjnego głos w sprawie znaczenia doboru odmian zabrał dr Przemysław Matysik, dyrektor pionu hodowli roślin w HR Strzelce. Podkreślał, że hodowla roślin to wprowadzanie postępu do rolnictwa, a nowa genetyka pozwala na cięcie kosztów i podnoszenie zysków gospodarstw. Zwrócił uwagę, że odmiany powinny być dobierane nie tylko pod kątem oczekiwań rolników co do poziomu plonowania, ale też z uwzględnieniem warunków glebowych i klimatycznych czy agrotechniki.

Hodowla Roślin Strzelce rozpoczęła hodowlę jęczmienia ozimego w odpowiedzi na powodowane suszą problemy z produkcją zbóż jarych, fot. Maciej Sacha

- Nowe odmiany muszą odpowiedzieć na wyzwania ze strony zmian klimatycznych, które mają i będą miały kolosalne znaczenie. Każda nowoczesna odmiana powinna posiadać pakiety genów odporności na choroby, które mogłyby pomóc ograniczeniu kosztów i zwiększyć plony. Susza może powodować problemy w produkcji zbóż jarych. My w odpowiedzi na to rozpoczęliśmy hodowlę jęczmienia ozimego, który pozwala osiągnąć wysokie plony nawet bez dreszczów od połowy maja – mówi Przemysław Matysik.

Agrotechnika ma znaczenie

Cenną opinią na temat doboru agrotechniki w warunkach okresowych niedoborów opadów podzielił się ze zgromadzonymi rolnikami prof. dr hab. Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podkreślił, że mimo obfitych opadów na przedwiośniu, nie mamy do czynienia z nadmiarem wody, a walka o jak najlepsze wykorzystanie jej zasobów powinna być obecnie nadrzędnym celem rolników.

Zaproszeni eksperci odpowiadali na pytania prowadzących i słuchaczy, fot. Maciej Sacha