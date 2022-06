W dniach 4-5 czerwca zostały organizowane w Sielinku przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu doroczne Dni Pola. Co ciekawego czekało na odwiedzających?

W Sielinku odbyła się między innymi oficjalna prapremiera platformy doradczej eDWIN.

Zaprezentowano także setki rozmaitych gatunków zwierząt oraz roślin uprawnych.

Firmy współtowarzyszce prezentowały natomiast nowoczesny sprzęt rolniczy oraz środki do produkcji rolnej.

– Targi w Sielinku co roku są okazją, aby w gronie fachowców porozmawiać o najnowszych trendach i rozwiązaniach w produkcji rolniczej. Przykładem takich rozwiązań jest platforma doradcza eDWIN, z której mogą już korzystać rolnicy. Platforma eDWIN to jeden z wielu aspektów, które są prezentowane na targach w Sielinku. Wielkopolskie Targi Rolnicze to okazja, by uzyskać informacje na temat sprzętu rolniczego oraz środków do produkcji rolnej – mówił podczas otwarcia targów Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Aplikacja eDWIN

Targi w Sielinku od lat są okazją, by zapoznać się z nowoczesnym, współczesnym rolnictwem. Nie inaczej jest także w tym roku. Odwiedzający mogą zobaczyć nowoczesny sprzęt rolniczy oraz dowiedzieć się o możliwości wykorzystania dronów w rolnictwie do ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką w ramach usługi Poldrony, którą oferuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Targi w Sielinku to także sprzęt rolniczy Fot. WODR

Jednym z kluczowych punktów programu była prapremiera platformy doradczej eDWIN, która właśnie została udostępniona rolnikom. To platforma, która jest całkowicie darmowa oraz dostępna zarówno na komputery, jak i urządzenia mobilne. eDWIN ma wspomagać rolników w pracy między innymi poprzez wysyłanie powiadomień o szkodnikach lub zagrożeniach na polu, ostrzeżenia przed załamaniem pogody oraz ułatwić kontakt z doradcą rolniczym.

Na targach w Sielinku zaprezentowano m. in. aplikację eDWIN Fot. WODR

– W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie są obecne praktycznie w każdej dziedzinie życia, niezbędne jest także wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Chcąc rozwijać polskie rolnictwo oraz pomagać rolnikom w codziennej pracy, zachęcamy ich do odważnego wykorzystywania nowoczesnych technologii – mówił Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Setki zwierząt, roślin oraz ogródek ziołowo-kwiatowy na targach w Sielinku

Na odwiedzających czekały także kolekcje wielu roślin uprawnych (ponad 300 poletek) oraz energetycznych. i zielarskich. W tym roku WODR zaprezentowała poletka demonstracyjne między innymi zbóż jarych, ozimych, rzepaku ozimego oraz roślin strączkowych.

Targi w Sielinku to także liczne poletka z gatunkami uprawnymi Fot. WODR

Pokazy zwierząt hodowlany w Sielinku Fot. WODR

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy różnorodnych zwierząt. Odwiedzający mogą na żywo obserwować obejrzeć gęsi, króliki, owce, konie, bydło mleczne oraz bydło mięsne.

Krajowe Dni Pola Sielinko 2023

Targi w Sielinku są imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola Poświętne 2022. Jednocześnie jest to dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego próba przed przyszłorocznymi, ogólnopolskimi Krajowymi Dniami Pola, które WODR zorganizuje na początku czerwca w Sielinku.

– Już teraz zapraszam Państwa do Sielinka również za rok, kiedy to Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu będzie organizatorem Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 – mówi Jacek Sommerfeld.

Tegoroczne Krajowe Dni Pola Poświętne 2022 odbędą się 11-13 czerwca. Ich organizatorem jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.