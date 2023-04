Tegoroczna wiosna nas nie rozpieszcza. W wielu regionach kraju nie ma możliwości siewu zbóż jarych, a terminy uciekają. Do kiedy więc można siać zboża wiosenne?

Terminy siewów zbóż jarych są znacznie opóźnione.

Późne siewy zbóż jarych mogą negatywnie wpływać na plonowanie.

Terminy kalendarzowe to nie wszystko

Niestety warunków do siewu zbóż jarych w tym roku nie mamy wymarzonych. Gleba jest zimna, temperatury powietrza na ogół też są stosunkowo niskie, a dodatkowo częste opady deszczu uniemożliwiają wjazd na wiele pól. W wielu gospodarstwach wciąż trzeba czekać z siewem zbóż jarych. Sprawdźmy, do kiedy możemy je wysiewać.

Oczywiście terminy kalendarzowe w rolnictwie nie są najlepszym, ani też jedynym, wyznacznikiem terminu siewu. Jednak daty graniczne mówią już nam znacznie więcej. Ogólny trend w ostatnich latach był taki, by siewy ozimin opóźniać, a siewy zbóż jarych przyspieszać (w pierwszym przypadku ze względu na długą jesień i łagodną zimę, w drugim z racji wykorzystania wody pozimowej we wczesnych terminach). Niemniej kalendarzowe terminy muszą być tu elastyczne i trzeba je dostosowywać do warunków pogodowych. Przy zimnej glebie wschody są znacznie wydłużone, a rośliny bezpośrednio po przebiciu pokrywy glebowej wyglądają na bardzo “wymęczone”. Dlatego też w przypadku chłodów decyzja i przesunięciu terminu siewu może być dobrym posunięciem. O ile przyjdą korzystniejsze warunki.

Z pewnością możemy powiedzieć, że zdecydowanie za późno jest już na owies. Spadek plonu przy bardzo opóźnionych terminach siewu - a za taki trzeba przyjąć pierwszą połowę kwietnia - to nawet 25% potencjalnego plonu. Za terminy siewu owsa przyjmuje się okres pomiędzy 10 marca a 10 kwietnia, choć w poprzednich latach daty te w praktyce mocno przesunęły się w kierunku nawet lutego.

Spadek plonowania może dotyczyć w tej chwili także pszenżyta jarego oraz pszenicy jarej - oba te zboża lubią wczesny wysiew. Wysiewa się je do 5 kwietnia, przynajmniej w teorii.

Praktyka wskazuje, że największą tolerancją na późne siewy cechuje się jęczmień jary. W Polsce wschodniej za agrotechniczne końcowe terminy siewu jarej formy jęczmienia przyjmuje się 15 kwietnia. Niemniej wysiewając jęczmień browarny z siewem powinniśmy wjechać jak najszybciej.

Dodajmy, że inaczej sytuacja wygląda na wschodzie kraju, a inaczej w zachodnich i południowych częściach. Ze względów na warunki klimatyczne późniejsze terminy siewu zbóż jarych dotyczą Polski wschodniej. W teorii wcześniej zakładać plantacje zbóż jarych można na zachodzie, a dla centrum kraju to przedział 20 - 30 marca.

Bardzo późny siew zbóż jarych to już ryzyko

Jeśli chodzi o temperaturę gleby, to ta powinna wynosić w przypadku jęczmienia jarego na cele browarne około 3 - 4 ℃. Dla pszenicy jarej to przedział 3 - 5 ℃. O ile temperatura gleby już taka jest, to problem stanowią warunki wodne na polu, a mianowicie niemożność przygotowania stanowiska i wjazdu sprzętu na pole. Pamiętajmy, że pomimo iż nie ma sensu wykonywać siewu w bardzo zimną glebę, to wyczekiwanie na lepsze warunki również już w tej chwili nam nie sprzyja. Zboża jare są znacznie bardziej wrażliwe na opóźnione terminy siewu. Spadek plonowania może być tu bardzo duży. Z praktyki w ostatnich latach - pszenica jara (ta sama odmiana, podobne stanowiska i agrotechnika) plonowała o niemal 0,5 tony mniej przy siewie wykonanym tydzień później w stosunku do pierwszej plantacji.

Dlatego też jeśli nie wykonamy siewy w ciągu kilku najbliższych dni, siew jakiegokolwiek zboża jarego będzie już bardzo ryzykowny.