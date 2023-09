Jęczmień ozimy "nie lubi" bardzo późnych siewów, ale i wczesne terminy nie są dla niego korzystne. Do kiedy więc w miarę bezpiecznie można wysiewać to zboże?

Im późniejszy siew jęczmienia tym bardziej powodzenie plantacji jest uzależnione od warunków pogodowych

Zbyt późne siewy mogą pogarszać przezimowanie rośliny

Wczesny siew jęczmienia w tym roku przynosi wiele potencjalnych negatywnych czynników

Jeszcze kilka lat temu jęczmień ozimy wysiewany był nawet w I dekadzie września. Obecnie lepszym wyborem jest zazwyczaj delikatne przesunięcie w czasie siewu jęczmienia. Przyczynia się do tego przede wszystkim dłuższa wegetacja, która jest efektem cieplejszej jesieni i dość łagodnej zimy.

Dobitny tego przykład mamy w tym roku – wrzesień już w tej chwili jest najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów (niestety jednocześnie jednym z najbardziej suchych). Plantacje zakładane na południu Polski w terminach wczesnych – tzn. około 10 września – są już w tym momencie aż zanadto silne.

Jeśli październik będzie również rekordowo ciepły to na takich zasiewach pojawi się mnóstwo problemów – szybka infekcja mączniakiem oraz chorobami podstawy źdźbła czy wysokie ryzyko uszkodzeń oraz chorób wirusowych przenoszonych przez mszyce.

Dodatkowo przy szybko wykonanej aplikacji herbicydowej i przedłużającej się wegetacji pojawi się kolejny problem – mianowicie ryzyko zachwaszczenia wtórnego (herbicydy mogą mieć problem z bardzo długim kontrolowaniem gotowych do skiełkowania chwastów).

Do kiedy siać jęczmień?

Wiemy, że szybkie siewy jęczmienia mogą być w tym sezonie obarczone szczególnym ryzykiem. Oczywiście wciąż można wysiewać jęczmiona, w zasadzie w wielu regionach mamy właśnie optymalne terminy (abstrahując od tych wyznaczonych na sztywno).

Pytanie jednak do kiedy wysiewać to zboże? Jest to tym bardziej ważne, że w wielu gospodarstwach wciąż trwa jeszcze etap planowania upraw.

Na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przy wyjątkowo późnych siewach będziemy już zdani w dużej mierze na łaskę odpowiednich warunków meteorologicznych.

W praktyce mieliśmy już do czynienia z plantacjami jęczmienia zakładanymi nawet w pierwszej dekadzie listopada. To jednak sytuacja ekstremalna i w istocie traktowana powinna być bardziej jako doświadczenie. W normalnych warunkach pogodowych jęczmień wysiewany tak późno nie ma właściwie szans na powodzenie.

Jęczmień krzewi się tylko jesienią, dlatego też w tym okresie potrzebuje odpowiedniej ilości słońca oraz temperatur. Tak więc w przypadku prognozowanej długiej, ciepłej jesieni możemy jak najbardziej opóźniać siewy, ale delikatnie, w granicach zdrowego rozsądku.

Stosunkowo bezpieczne dla większości regionów będzie odchylenie o maksymalnie około 2 tygodnie w stosunku do tzw. optymalnych terminów, czyli np. na południu kraju do końca pierwszej dekady października, w pozostałych regionach do końca września.

Przy czym należy obserwować prognozy długoterminowe. Biorąc pod uwagę warunki panujące w wieloleciu jęczmień zdąży rozkrzewić się również przy siewie nawet w pierwszym tygodniu października.

Tu jednak trzeba zwrócić uwagę na kolejną ważną kwestię. Przy opóźnionych terminach siewu musimy liczyć na odpowiednie nasłonecznienie – chodzi tu o zjawisko tzw. fotoperiodyzmu (jest to reakcja organizmu na zmianę proporcji długości dnia oraz nocy). Z każdym kolejnym dniem jesieni dzień jest coraz krótszy, co przyczynia się do wolniejszego wzrostu rośliny.

Przy siewie jęczmienia na przełomie września / października należy nieco podnieść normę wysiewu – aczkolwiek przy sprzyjających warunkach termicznych i wilgotnościowych zwyżka obsady na poziomie 10 – 15% może okazać się wystarczająca.

Niezależnie od terminu ważna jest ochrona przed mszycami

Pamiętajmy, że w przypadku bardzo wczesnych i tzw. optymalnych siewów konieczna jest ochrona insektycydowa. Dobrze jest także wykonać zabieg fungicydowy, tzw. T-0. Przy czym zwalczania szkodników nie unikniemy prawdopodobnie także przy nieco opóźnionych siewach.

Wysiewając jednak jęczmień w końcówce września czy na początku październik jest szansa, że nie zajdzie konieczność interwencyjnej ochrony fungicydowej (choć przy dłuższej wegetacji wskazany może być w niektórych przypadkach zabieg profilaktyczny).

Dodajmy, że zgodnie z zaleceniami (które jednakże straciły już nieco na aktualności) w regionach północno – wschodnich siew jęczmienia wykonywany powinien być pomiędzy 5 a 15 września, do 20 września zgodnie z przyjętymi terminami jęczmień ozimy wysiewany jest w pasie centralnym, na południowym wschodzie oraz na Pomorzu Zachodnim, natomiast do 25 września od Dolnego Śląska, poprzez Opolszczyznę po Górny Śląsk.

Zwróćmy raz jeszcze uwagę, że zalecenia co do terminów konstruowane były kilkadziesiąt lat temu a ich aktualność jest już niezbyt wielka ze względu na znaczne różnice jakie w ciągu lat pojawiły się w długości wegetacji jesiennej.