O ile żyto ma stosunkowo niewielkie wymagania glebowe, tak potrzebuje odpowiedniego terminu siewu do pełnego rozwoju przed zimą. Obecne warunki atmosferyczne niestety często nie pozwalają na wykonanie zabiegów agrotechnicznych, do kiedy więc najlepiej wysiewać żyto ozime?

Najwcześniej terminy optymalne dla siewu żyta ozimego rozpoczynają się dla Polski północno-wschodniej – od 5 do 15 września. Kolejno w rejonach Polski wschodniej i centralnej, zasiewy przeprowadzamy do 25 września. Późniejsze terminy siewu przypadają dla krańców zachodnich – 20-30 września - oraz północno-zachodnich – do pierwszego tygodnia października.

Nie warto zwlekać z siewem żyta

Opóźnienie terminu siewu przyczynia się do mniejszego potencjału plonotwórczego roślin. W badaniach IUNG-u na temat wpływu terminu siewu na plonowanie ozimin, w przypadku żyta, opóźnienie terminu siewu do 10 dni, nie wpływało znacznie na plon. Jednak już przesunięcie zalecanych terminów o ponad 20 dni, skutkowało zniżką plonu o około 35%.

Dzieje się tak, ponieważ rośliny chcąc wkroczyć w kolejną fazę wzrostu, skracają poszczególne fazy rozwojowe. Jak podają autorzy pracy,

W szczególności okres strzelanie w źdźbło – kłoszenie był średnio krótszy o 7 dni. W efekcie zagęszczenie kłosów na jednostce powierzchni oraz plon ziarna z kłosa były mniejsze.

Podobnego zdania jest dr hab. Jerzy Grabiński z IUNG.

-Początek października dla żyta jest akceptowalnym terminem siewu, oczywiście jeśli warunki pogodowe będą bardziej sprzyjające. W przypadku ciepłych dni, terminy owszem mogą się przesunąć, ale jako że żyto potrzebuje rozkrzewienia jesienią, to wczesny siew odgrywa istotną rolę. Dlatego takie opóźnianie, jak w przypadku pszenicy ozimej - jest mniej wskazane. Także pierwsza dekada października, jest może nie ostatecznym terminem, ale z pewnością takim, którego nie powinno się przekraczać – tłumaczył.

Lepiej siać późno, niż w mokrą glebę

Żyto wcześnie rusza i jesienią musi się dobrze rozkrzewić. Siłą rzeczy wczesność terminu siewu ma istotne znaczenie. Jednak ostatnio utrzymujące się opady deszczu, często przesuwają terminy zalecane.

-Siewu nie można przyspieszać, ze względu na chęć wykonania go w optymalnym terminie. Zdecydowanie gorszym rozwiązaniem niż siew w opóźnieniu, jest wykonanie zabiegu w mokrą glebę. Z siewem należy wstrzymać się na tyle, aż gleba obeschnie, a uprawa nie będzie działa destrukcyjnie na jej strukturę. Chociaż w przypadku żyta ten problem jest mniejszy, bo siłą rzeczy zwykle przeznaczamy je na gleby lżejsze - mówił Grabiński.

Dobór odmian

Co potwierdzają tegoroczne wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), opracowane przez COBORU, odmiany mieszańcowe żyta ozimego plonują wyżej - o około 20%.

W wyniku podwyżek kosztów środków do produkcji, wielu rolników szukając oszczędności, decyduje się na uprawę mniej wymagających gatunków zbóż. Wybór pada najczęściej na żyto oraz pszenżyto, które są bardziej niezawodne w trudnych warunkach. Wraz z postępem hodowlanym, poprawie uległo również plonowanie tych gatunków, a także pojawiło się więcej odmian, zwłaszcza hybryd.

Tegoroczne Listy Odmian Zalecanych do uprawy publikowanych przez COBORU, zawierają 7 odmian żyta ozimego, pośród których przeważają odmiany mieszańcowe. Zalecane odmiany żyta, to:

1.DAŃKOWSKIE TURKUS

2.KWS DOLARO F1

3.KWS VINETTO F1

4.KWS SERAFINO F1

5.PIANO F1

6.DAŃKOWSKIE SKAND

7.KWS JETHRO F1

*F1 - odmiana mieszańcowa