Okrycie obornika mokra glebą oznacza straty pokarmowe. Niemniej musimy zapewnić odpowiednią ilośc wilgoci koniecznej dla optymalnego rozkładu nawozu.

Na wymieszanie obornika w ramach ekoschematu mamy 12 godzin

Szybkie przyoranie obornika zapewnia minimalizację strat pokarmowych

Dla odpowiedniego rozkładu nawozu konieczna jest odpowiednia jakość gleby podczas samego nawożenia jak również orki

Orka mokrej gleby jest niewskazana

Co do zasady powinniśmy unikać zbyt mokrej gleby - zarówno podczas nawożenia obornikiem, jak też samego przyorywania nawozu. Przede wszystkim wskutek przejazdów rozrzutnikiem po mokrym stanowisku przesadnie ugniatamy glebę - powstają koleiny i bezpośrednio przyczyniamy się do tworzenia podeszwy w glebie. W miejscach bezpośredniego styku kół z glebą po przejazdach ciężkiego sprzętu wytwarzać mogą się warunki beztlenowe, a te są wyjątkowo niekorzystne dla gleby (w wyniku wytworzenia się warunków beztlenowych zachodzą m.in. procesy gnilne, a podsiąk wody jest często niemal zerowy).

Tu zwróćmy także uwagę, że przykrycie obornika warstwą gleby bardzo mokrej również powoduje, że warunki beztlenowe powstają nawet w wierzchniej warstwie. A to oznacza, że rozkład obornika ulega znacznemu zwolnieniu - gleby o niewielkim dostępie tlenu nie sprzyjają rozkładowi, a raczej - jak wspomnieliśmy wcześniej - intensyfikacji procesów gnilnych.

Inna sprawa - czysto praktyczna - że orka na zbyt mokrej glebie nie ma większego sensu. Raz, że ziemia się nie osypuje, a elementy robocze szybko się oklejają, a dwa - zużycie paliwa ze względu na poślizg może być znacznie wyższe. Jakość takiej orki pozostawia wiele do życzenia.

Z odpowiednim napowietrzeniem wiąże się także głębokość na jakiej powinna zostać wykonana orka. Zbyt głęboka jest niewskazana ze względu na ograniczenie dostępu powietrza. Tak więc na ziemiach lżejszych sugeruje się orkę na 18 - 25 cm, a na cięższych 15 - 18 cm. Z jednej strony na cięższych stanowiskach dostęp wody powinien być odpowiedni już w płytkich warstwach gleby, z drugiej chodzi ponownie o dostęp do powietrza.

Pamiętajmy, że im głębsza orka tym bardziej spowalniamy tempo rozkładu. Na glebach lekkich rozkład obornika następuje w ciągu kilku tygodni, z kolei na stanowiskach ciężkich to nawet okres kilku miesięcy.

Szybkie wymieszanie obornika jest konieczne

Straty nawozowe obornika następują zarówno w przypadku okrycia zbyt mokrą glebą, wskutek procesów gnilnych i znacznie gorszej jakości rozkładu, jak też podczas dłuższego pozostawienia na polu bez wymieszania z ziemią. W zależności od warunków pogodowych połowę składników pokarmowych z obornika tracimy, gdy ten pozostaje na powierzchni przez około 10 dni. Przy dużym nasłonecznieniu nawet kilkudniowe "leżakowanie" obornika oznacza utratę kilkudziesięciu procent potencjalnych składników pokarmowych.

Przypomnijmy, że w ramach ekoschematów wymieszanie obornika z glebą powinno nastąpić w ciągu 12 godzin. O ile wciąż czas ten budzi kontrowersje, to przynajmniej zapewnia maksymalizację dostępnych składników dzięki szybkiemu wymieszaniu z glebą. Inna sprawa, że i tak w świadomych gospodarstwach dążono do jak najszybszego przyorania obornika, by ograniczyć ewentualne straty nawozowe.

W optymalnych warunkach w pierwszym roku po przyoraniu obornika mamy dostępne do 40% azotu, 25% fosforu i 30% potasu.