2 lutego w ramach Konferencji Zimowych Syngenta mieliśmy okazję wysłuchać prelekcję pod tytułem „Kukurydza na każde warunki - czyli jak dobrać odmianę i zoptymalizować koszty produkcji”. Jakie znaczenie ma wybór odmiany? Czy różnicę pomiędzy odmianami o takim samym FAO widać ostatecznie w portfelu?

Zainteresowanie uprawą kukurydzy od lat dynamicznie rośnie. Szacunkowe dane z roku 2022 mówią o areale aż 1,86 mln ha, z czego większość to plantacje zbierane na ziarno. Jednak, podobnie jak w przypadku innych gatunków, jeszcze nie wszyscy uświadomili sobie, że wybór odmiany ma znaczenie, a nawet rolnicy mający ogromne doświadczenie z tym gatunkiem mogą się już gubić w mnogości programów hodowlanych i odmian, które różnią się nie tylko wczesnością, jak pozornie mogłoby się wydawać.

Trudny sezon 2022

Prelegenci interesującej nas części konferencji, Małgorzata Srebro i Wojciech Łączny z firmy Syngenta, rozpoczęli swoje wystąpienie od wspomnienia minionego sezonu. Zwrócili uwagę na suszę, upały i niedobór opadów w dużej części Polski. Wynikał z tego siew kukurydzy w przesuszoną glebę, a także problemy na późniejszych etapach wegetacji.

- Opady pojawiły się dopiero na końcu maja i w czerwcu. Taka sytuacja napawała nas optymizmem, ponieważ po opadach rośliny bardzo szybko się rozwijały i nadrabiały straty z początku wegetacji. Mogliśmy zaobserwować, że kolby zapowiadały się całkiem nieźle. Wszystko zaczęło się psuć w lipcu, ponieważ był to bardzo upalny miesiąc z minimalnymi opadami, a kukurydza w tym momencie zakwitała. Takie warunki to jest najgorszy scenariusz na tym etapie. To wszystko powodowało, że mieliśmy do czynienia ze słabo zaziarnionymi kolbami, a dodatkowo z głownią kukurydzy – mówi Wojciech Łączny.

- W Wielkopolsce wody brakowało przez cały sezon. W drugiej połowie września mieliśmy miejscami spadki temperatury poniżej zera i w kukurydzy na ziarno przyczyniło się to do zahamowania oddawania wody. Dodatkowo opady pod koniec września przyczyniły się do opóźnienia zbioru – dodaje Małgorzata Srebro.

Nie warto oszczędzać

Wojciech Łączny zwrócił uwagę, że podwyżki cen nawozów czy gazu mogą przyczyniać się do spadku opłacalności uprawy kukurydzy, ale jednocześnie ogromne i rosnące zainteresowanie tym gatunkiem oznacza, że kukurydza pozostaje rośliną atrakcyjną dla rolników i przynoszącą oczekiwane zyski. Podkreślił, że jego zdaniem w obecnej sytuacji nie warto nadmiernie oszczędzać, a raczej zainwestować dobór najlepszych odmian i maksymalne wykorzystanie zarówno potencjału stanowiska, jak i dostarczonych składników pokarmowych.

- Jedną z najważniejszych cech odmian typu dent jest większa tolerancja na trudne warunki. Nie jest to jednak odporność, bo to by było genetycznie nie możliwe do osiągnięcia. Kolejną ich zaletą jest wyższy potencjał plonowania i szybsze oddawanie wody z ziarna, zapewniające ważną dla rolników niższą wilgotność zbieranego ziarna. Przy sprzedaży bezpośrednio z pola daje to mniejsze potrącenia za wilgotność, a rolnicy którzy suszą ziarno, ponoszą mniejsze koszty – mówi Małgorzata Srebro.

- Hodowla nowych odmian to ciągła selekcja. Hodowcy cały czas poszukują nowych typów odmian, odporniejszych na różne czynniki. Kluczową cechą odmian Artesian, oprócz wysokich plonów w każdych warunkach, jest parametr dry down, czyli oddawanie wody na polu i w procesie suszenia – dodaje Wojciech Łączny.

Korzyści finansowe z wyboru odmiany lepiej przystosowanej do stanowiska i warunków atmosferycznych przedstawiciele firmy Syngenta zaprezentowali na przykładzie odmiany SY Fregat i innej odmiany o tej samej liczbie FAO, uprawianych obok siebie w kilku lokalizacjach. Polecana przez nich odmiana, o podwyższonej tolerancji na suszę i szybszym oddawaniu wody, osiągnęła wyższy plon o niższej wilgotności, co wg ich wyliczeń przy sprzedaży mokrego ziarna dało przychód większy o ponad 1100 zł/ha, a w przypadku wysuszenia i sprzedaży ziarna suchego, przychód większy o ponad 1500 zł/ha.