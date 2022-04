Doglebowa i sekwencyjna ochrona herbicydowa kukurydzy

W kukurydzy, która uprawiana jest w szerokich rzędach i charakteryzuję się mniejszą obsadą roślin na jednostce powierzchni ochrona herbicydowa jest priorytetem. Zwłaszcza w pierwszym okresie po siewie, gdy chwasty są dla kukurydzy największym zagrożeniem, ponieważ szybciej rosną zabierając jej wodę, składniki pokarmowe i prawidłowy dostęp do światła.

Im szybciej plantacja zostanie odchwaszczona tym lepiej dla rośliny uprawnej i dla jej przyszłego plonowania. Technologia przedwschodowa jest metodą do najszybszego wyeliminowania zachwaszczenia. Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością na większość ważnych chwastów w uprawie kukurydzy, które w późniejszych okresach mogą być trudne do wyeliminowania.

Choć firma Innvigo oferuje szereg rozwiązań dedykowanych zwalczaniu chwastów w kukurydzy w różnych fazach jej rozwoju to dziś skupimy się na zabiegach wykonywanych właśnie w terminie przedwschodowym, oraz na metodzie sekwencyjnej, która łączy zabieg przedwschodowy i powschodowy.

Technologia doglebowa – przedwschodowa

Rozpoczynając od zabiegów przedwschodowych, czyli środków działających typowo doglebowo warto poznać bliżej herbicyd Metodus 650 WG zawierający trzy substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty. Mezotrion, izoksaflutol i terbutylazyna wszystkie wymienione substancje działają doglebowo, ale także nalistnie. Synergizm ich działania zapewnia wysoką skuteczność zwalczania bardzo szerokiej gamy chwastów już przy dawce 0,5 kg/ha. Zabieg należy wykonać przedwschodowo, najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy. Preparat zapewnia zwalczanie większości ważnych chwastów w uprawie kukurydzy, czyli chwastów prosowatych (głównie chwastnicy jednostronnej) oraz chwastów dwuliściennych – komosy białej, psianki czarnej, rdestówki powojowatej, gwiazdnicy pospolitej, tobołków polnych, tasznika pospolitego oraz wielu innych.

Jeżeli rolnicy mają bardzo duży problem z takimi chwastami jak: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnica zielona czy psianka czarna, to warto dodać do powyższego preparatu herbicyd Metos 960 EC w dawce 0,5 l/ha. Jest to herbicyd selektywny, układowy, w której substancją czynną jest s-metolachlor. Środek powoduje hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów, wskutek czego chwasty niszczone są przed wschodami, w okresie wschodów, jak i krótko po wschodach.

Technologia sekwencyjna

Jest to rozwiązanie łączące w sobie zalety zabiegów przedwschodowych i typowo nalistnych, powschodowych. Pierwszy zabieg należy wykonać zaraz po siewie kukurydzy, opisanym powyżej herbicydem Metodus 650 WG w dawce 0,5kg/ka. Drugi zabieg wykonujemy nalistnie, gdy kukurydza jest w fazie 4-5 liści. Do tego celu stosujemy herbicyd Henik/Nixon 50 SG w dawce 80g/ha (plus adiuwant Asystent+ 0,1l/ha). Nikosulfuron, będący składnikiem tego herbicydu, zwalcza skutecznie chwasty prosowate jak również wiele chwastów dwuliściennych. Jego dodatkowym atutem jest skuteczność na perz właściwy.

Wymienione powyżej kombinacje herbicydów sprzedawane są w pakietach handlowych: