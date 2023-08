Murarka ogrodowa to gatunek samotnej nieżądlącej pszczoły, która coraz chętniej jest wykorzystywana w zapyleniu roślin. O tym pożytecznym owadzie rozmawiamy z Przemysławem Kapką, który wraz z bratem Damianem dostarczają na rynek gotowy system do hodowli murarki ogrodowej.

Rodzaj murarka (Osmia) obejmuje kilkanaście gatunków pszczół.

Najbardziej pospolitymi gatunkami są murarka ogrodowa oraz murarka rogata.

Murarka sprawdzi się nie tylko w sadownictwie czy na plantacjach jagodowych. Można ją zaadaptować także do pracy w rolnictwie konwencjonalnym.

Wystawienie domków dla murarek na plantacji do obligatoryjny wymóg dla rolników realizujących Integrowaną Produkcję wybranych upraw.

Umieszczenie „domków” dla murarek lub kopców dla trzmieli w ilości przynajmniej 1 na 5 ha, a w przypadku większych plantacji – kilku sztuk – tak brzmi jeden z obligatoryjnych wymogów do spełnienia w ramach Integrowanej Produkcji między innymi rzepaku ozimego, ale także buraka cukrowego czy prosa. Obowiązek ten jest także często wymieniany w przypadku upraw sadowniczych. Trzeba to sprawdzić w poszczególnych metodykach IP.

Domek dla murarki można wykonać samemu z prostych materiałów, w tym głównie z trzciny, ale można również zdecydować się na profesjonalny ul, wraz z serwisem a nawet aplikacją pozwalającą na odpowiednie zarządzanie np. optymalizacją rozłożenia uli/domków w uprawie.

Czy murarka sprawdza się także w uprawach konwencjonalnych?

Murarka ogrodowa to owad bardzo uniwersalny zapyla ponad 150 gatunków roślin zarówno sadowniczych, rolniczych, jak i dziko rosnących.

- Murarka występuje naturalnie w środowisku jest to nasz owad rodzimy występujący w całej Europie. W swojej działalności pracujemy z murarką ogrodową i jej kuzynką murarką rogatą – tłumaczy Przemysław Kapka.

Nasz rozmówca w poniższym materiale filmowym zachęca do zaproszenia tych pożytecznych owadów nie tylko do ogródków działkowych czy sadów przydomowych. To owad, który świetnie adaptuje się w sadach, plantacjach jagodowych a także w plantacjach wielkotowarowych, gdzie wspomaga zapylenie roślin.

Sprawdzanie uli i kokonów murarki

Nie jest to owad wymagający, ale warto go serwisować na zimę. Co to znaczy? Murarka ma wrogów naturalnych, którymi są pożyty. Jeśli wdadzą nam się do domku/ula mogą w przeciągu kilku sezonów zniszczyć rodzimą populację tego pożytecznego owada. Dlatego na zimę warto przejrzeć kokony, przeselekcjonować je i wybrać tylko te zdrowe.

