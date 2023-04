Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego. Czy zakres zostanie zwiększony?

Podziel się

Czy gryka zostanie objęta dopłatami? fot. Shutterstock

28 marca 2023 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o objęcie dopłatą do kwalifikowanego materiału siewnego kolejnych gatunków roślin. Ma to związek ze zwiększeniem różnorodności biologicznej obszarów rolniczych.

PARTNERZY SERWISU

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Dopłaty do zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany są przyznawane do zbóż, strączkowych i ziemniaków.

KRIR wnioskuje aby dopłatami objąć także słonecznik, facelię, rzodkiew oleistą oraz grykę.

Rolnicy postulują także o objęcie dopłatami nasion rzepaku i kukurydzy. Obecnie według rozporządzenia Rady Ministrów (z dnia 2 marca 2022 r.) „w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany” dopłaty są przyznawane do zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany do zbóż, strączkowych i ziemniaków. Czytaj więcej Sprawdzony materiał siewny – skąd mieć pewność o jego jakości? Zwiększenie zakresu dopłat do materiału siewnego KRIR wnioskuje aby dopłatami objąć także słonecznik, facelię, rzodkiew oleistą oraz grykę. Rolnicy uprawiają coraz więcej gatunków, zwiększając różnorodność biologiczną obszarów użytkowanych rolniczo. W związku z tym coraz częściej pojawiają się postulaty aby dopłatami objąć jak największą liczbę gatunków. Systematycznie rolnicy postulują objęcie dopłatami nasion rzepaku i kukurydzy. Świadczy to o wzrastającej świadomości rolników, że kwalifikowany materiał siewny jest podstawą zdrowia roślin i szansą na uzyskanie dobrego plonu. W związku z ogromnym naciskiem na ograniczanie środków ochrony roślin ułatwienie dostępu rolnikom do materiału siewnego wysokiej jakości mogłoby przynieść korzystne efekty w postaci zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin przy zachowaniu wysokich plonów - podaje KRIR Jakie stawki dopłat do materiału siewnego? W Rozporządzeniu z dnia 29.12.2022 r. (poz. 2867) zawarte są stawki dopłaty do 1 ha gruntów obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wynoszą one kolejno: -65 zł – dla zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, -115 zł – w przypadku roślin strączkowych, - 350 zł – w przypadku ziemniaków. Czytaj więcej Nowe stawki dopłat do materiału siewnego

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin