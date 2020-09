Doradcy Procam o sytuacji fitosanitarnej na polach

W kukurydzy zwracamy uwagę na żerowanie gąsienic omacnicy prosowianki, która lokalnie stanowi bardzo duży problem nie tylko entomologiczny. Proszę jednak pamiętać, że przy rozciągniętym w czasie składaniu jaj i wylocie motyla należałoby zrobić nawet dwa zabiegi OstriniaSTOP mając na uwadze duże wyprzedzenie czasu zabiegu.

Co do innych szkodników to już tradycyjnie urazek czteroplamy, zmieniki i skrzypionki. Większą niż dotychczas uwagę zwracamy na żerowanie i dość duże rozprzestrzenienie się roztoczy czyli przędziorka chmielowca. Odnośnie patogenów to nierozerwalnie z żerowaniem omacnicy wiąże się fusarium a jak fusarium to mikotoksyny i kłopot z odebraniem ziarna. Oprócz tego, jak widać na zdjęciach, mamy duże porażenie przez rdzę, septoriozę, drobną plamistość, szarą pleśń oraz grzyby czerniowe jak i penicylium szczególnie na niewykształconych kolbach kukurydzy.

Aktualnie Doradcy z Grupy Technicznej skupiają się na sygnalizacji zagrożeń fitosanitarnych na wschodzących rzepakach. Szczególnie na wcześnie sianych uprawach rzepaku mamy już problem z nalotem uskrzydlonych pluskwiaków (mszyc) w kolejności mszycy kapuścianej oraz mszycy brzoskwiniowo ziemniaczanej. Przypominamy o lustrowaniu pól na te szkodniki ze względu na powinowactwo do chorób wirusowych. Oprócz tego mamy lokalnie duże naloty i żerowanie pchełki rzepakowej oraz żerowanie larw I stadium II pokolenia tantnisia krzyżowiaczka. W dalszym ciągu zwracamy uwagę na zagrożenie ze strony gryzoni. Tam gdzie mamy trudne wschody rzepaku możemy liczyć się z większą szkodliwością żerowania śmietki kapuścianej i tu należałoby się zastanowić na poprawką DeliaSTOP. W dalszym ciągu monitorujemy i sygnalizujemy lot III pokolenia szkodliwej muchówki. Porażenia przez mączniaka rzekomego są widoczne na roślinach rzepaku, warto zwrócić uwagę w początkowych fazach rozwojowych. Komunikujemy o dość dużym oknie pogodowym co do infekcji zarodni pływkowych kiły kapustnych.

W ogrodach ozdobnych jak widać na zdjęciu ruszyły się największe spotykane w tym okresie gąsienice trociniarki czerwicy, które można spokojnie wyłapywać i niszczyć.

