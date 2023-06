Doroszewski: IUNG późno wykazuje suszę

Jak rozwijał się system monitoringu pogody na przestrzeni lat? Jak zapobiegać suszy? Na te pytania odpowiada prof. Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Radosław Iwański: Dzień dobry panie profesorze, odpowiada pan za monitoring suszy rolniczych w Polsce. Proszę powiedzieć jak ten system się rozwijał przez lata?

Andrzej Doroszewski: System zaczął funkcjonować w 2007 roku, gdyż w 2006 roku była katastrofalna susza w całej Polsce. Klimatyczny bilans wodny, który wyznaczamy, wartości były minus 300 mm. Do tej pory nigdy się nawet te wartość nie zbliżyły do minus 300 mm wody brakowało. Stuprocentowe straty w plonach odnotowano na wszystkich kategoriach gleby, nawet najcięższych. No i jeżeli chodzi o powierzchnię gruntów ornych objętych suszą to było ponad 70%, Także ta susza, że tak powiem, wymusiła taką potrzebę, żeby stworzyć system. Na początku jego działania było 226 stacji meteorologicznych, teraz mamy ich 1035. Nasze stacje stają głównie na nizinach, gdyż IMGW ma rzeczywiście dużo stacji, ale głownie w górach. stacje powstawały w różnych instytucjach, wsparło nas oczywiście IMGW za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. W październiku 2019 roku IMGW udostępniło radarowe z rozdzielczością kilometr na kilometr. Od tego roku jest to rozdzielczość 500 m na 500 m, także można powiedzieć, że już w tym roku są to dane radarowe z punktów pomiarowych radaru jakbyśmy dysponowali 1 000 348 punktów. Jest 8 czy 9 tych radarów, które pokrywają terytorium całej Polski i są przystosowane do mierzenia, i my te dane wykorzystujemy w naszym systemie. To oznacza, że dokładność wyznaczania suszy wzrosła niesamowicie.

Z jaką dokładnością wyliczana jest susza?

Podczas swojego wykładu powiedział Pan, że susza jest wyznaczona z dokładnością do pięciu metrów.

Tak, to jest inne działanie, gdyż 2020 roku również wyznaczyliśmy obniżenie plonów z powodu niedoboru wody od zera do 100%, ale z dokładnością do 1/10 plonów. W związku z tym już tutaj uzyskaliśmy naprawdę dobry rezultat i jednocześnie mapy glebowe kiedyś były jeden do 25 000, a teraz jest to jeden do 5000, także piksel jest 5 na 5 i w tym pikselu właśnie mieści się ta wartość dotycząc plonu na danym polu. Czyli na działce ewidencyjnej już możemy swobodnie wyznaczać wielkość obniżenia plonów z powodu suszy.

Takim marzeniem też o którym Pan chyba mówił jest coś takiego żeby właśnie badać suszę na każdej działce ewidencyjnej w Polsce. To jest takie takie marzenie. Kiedy ono się ziści, kiedy zostanie wprowadzone w życie, jak to będzie wyglądało?

Cały czas trwają prace, żeby wykorzystywać zdjęcia satelitarne. Polska jest członkiem programu Copernicus Unii Europejskiej i to są dane bezpłatne. Dokładność tych zdjęć wynosi 10 m na 10 m. Wykorzystywane są też zdjęcia radarowe, satelitarne, które też dużo wnoszą. Także cały czas idziemy w tym kierunku, żeby jednak ten monitoring był w oparciu głównie o zdjęcia satelitarne.

System będzie oparty o satelity i radary

Czyli te stacje, które państwo budowaliście przez lata o będą odchodziły do lamusa?

Nie, jeszcze nie. My wykorzystujemy przy wyznaczaniu opadów dane i radarowe i dane nasze, bo prawdę mówiąc trudno wykazać, które są lepsze.

Rozumiem, że one się pokrywają?

Tak, to jest różnica powiedzmy pięciu - sześciu procent. Nawet do takiego deszczomierza wpada troszkę brudu i już woda nie spływa lejkiem - stąd delikatne różnice. Oczywiście przed użyciem tych danych, są one weryfikowane. Przed wpuszczeniem ich do systemu najpierw człowiek jednak patrzy, czy nie ma jakichś dziwnych kółeczek. Bywa tak, że stacja nie pokazuje opadu, mimo, że lało, a potem okazuje się, że np. wpadł trzmiel i zapchał zbiornik. To musi być weryfikowane.

Rolnicy nie chcą aplikacji suszowej

Wobec tego ten system się rozrasta, ten system rośnie, będzie nadal rozbudowywany, nadal ulepszany. To proszę mi powiedzieć, rolnicy mówią, że oni chcą odejść od wyznaczania suszy przez IUNG, nie chcą używania aplikacji suszowej, gdzie są zbierane dane. Oni chcą żeby ludzkie oczy patrzyły na pole i szacowały, czy tam jest 30% strat, czy też takich strat nie ma. Co by Pan rolnikom rolnikom powiedział w tej kwestii?

Zrobiliśmy właśnie porównanie oceny ludzkiej, przez rolników dokładnie o których pan mówi i wykorzystaliśmy też zdjęcia satelitarne i porównywaliśmy jaka jest ocena przez IUNG, i jaka jest ocena rolników. To było dla pszenicy ozimej. Braliśmy pod uwagę wskaźnik zieloności, który wyznaczany jest przez satelitę i współczynnik determinacji. W naszym przypadku było to ponad 30%, a rolników 4%. No to jest chyba cała odpowiedź. My byliśmy sześciokrotnie bliżsi prawidłowej oceny niż rolnicy. Ja się im nie dziwię, bo to jest ocena subiektywna, a tu ocena jest ,jakby nie patrzeć przez kamerę multispektralną. Oczywiście zawsze można powiedzieć, czy były dobrze dobre kanały, ale tyle tego się robi na świecie, w innych krajach bazuje się na tym. Nie bądźmy tym krajem, gdzie robimy to starymi metodami. Trudno mi się odnieść, bo argumenty są dosyć twarde.

Doroszewski: IUNG późno wykazuje suszę

Rolnicy zachodniopomorscy mówili, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi już o suszy hydrologicznej, a państwo (IUNG - przyp. red.) dopiero zmierzacie do tego, żeby pokazać że to będzie susza rolnicza.

Rzeczywiście IUNG późno wykazuje tą suszę. W tych pierwszych latach funkcjonowania systemu to było 15% obniżki plonów. Jednakże dzisiaj był przedstawiciel Ministerstwa i mówił, że żeby dostać dopłaty z Unii to trzeba mieć 30% obniżki dochodów, a nie plonu. W związku z tym, żeby do tej wartości dojść muszą być naprawdę duże obniżki plonów.

Ale to jest kwestia administracyjna, a państwo macie wykazać tą suszę, czy ona jeszcze nie ma.

No dobrze, ale my pokazujemy suszę przy stracie plonów o 20%. Mamy metodę, która pozwala nam pokazywać te straty od 0 do 100. Możemy pokazywać stratę plonów co 5% - nie ma problemu. Wtedy byłoby tak jak pan mówił - i rolnicy widzą susze i IUNG widzi. A to jest jednak od pięciu do 20, to jest duża różnica, zwłaszcza na polu.

Czyli rolnicy chcieliby, żebyście wykazywali większą suszę niż de facto wykazujecie?

My wykazujemy dopiero na progu 20% strat. To jest próg dosyć niski strat w gminie. Bo jeśli chodzi o straty w poszczególnych działkach to może być 25% nawet, i tak zresztą tez jest. Tak czy inaczej, w aplikacji suszowej nie jest 20%. Tam są wszystkie straty - od 0 do 100. Trzeba się opierać na aplikacji suszowej, a jednocześnie trzeba dodać też, że jeżeli się mówi, że jeśli IUNG nie wykazuje suszy w danym momencie to i tak tak w ustawie jest napisane, że do wypłaty dochodzi, bo z danej działki ewidencyjnej wybierana jest największa susza, największa strata w okresie od marca do września. Także nie ma to znaczenia, czy to będzie marzec, czy to będzie kwiecień, czy maj, czy powiedzmy nawet i wrzesień.

Skąd biorą się rozbieżności między IUNG a IMGW?

Jaka jest sytuacja w tym roku w Polsce Panie Profesorze? Ponieważ było tak, że IMGW już pokazuje tą suszę hydrauliczną, Pan dzisiaj mówił, że te dane najnowsze, już wskazują na to, że ta susza będzie występowała. Jak to wygląda na chwilę obecną? Państwo robicie pomiary co 10 dni, czyli około 14 pomiarów w tym okresie.

Tak, dokładnie tak. Otrzymujemy dane z IMGW z opóźnieniem, powiedzmy trzech dni. Dodatkowo w soboty i niedziele my nie pracujemy. Dlatego IMGW jest szybszy, robi to automatycznie. My patrzymy na te dane, są one weryfikowane, bo boimy się żeby czegoś nie puścić, żeby nie był jakiś taki powiedzmy danej bardzo podejrzanej. Nie chcemy, żeby takie rzeczy miały miejsce. To byłoby krzywdzące, czy dla instytutu czy dla rolnika. Chodzi o to, żeby danej były jak najbardziej wiarygodne. W związku z tym jest to wykazywane później. Pomiędzy pierwszym okresem, a drugim ta różnica wynosiła aż 40 mm. To jest ogromna różnica. Pomiędzy drugim, a trzecim znów się okazało, że różnica jest 40 mm. To jak pójdzie następny, to już prawie, że dojdzie do tej rekordowej z roku 2006. Jeżeli dalej nie będzie padało, powiedzmy w północnej części Polski, co ma teraz miejsce, że nie padało przynajmniej przez 23 czy więcej dni, no i jednocześnie wiadomo, że teraz dzień się wydłuża ,w związku z tym parowanie też będzie większe i to może powodować, że to różnica mogą być nawet większa niż te 40 mm na na 10 dni.

Klimatyczny bilans wodny - rolnicy podnosili też takie kwestie, że wilgotność gleby jest pomijana w wyznaczaniu suszy. Ja rozumiem to tak, że że oni chcą tą wilgotność gleby dorzucić do klimatycznego bilansu wodnego, żeby unaocznić, że jest susza. Jak to wygląda z tym pomiarem tych danych w odniesieniu do bilansu klimatycznego.

Tych punktów pomiarowych, które mierzą wilgotność gleby w naszym instytucie jest 20. Przy czym jest to mierzone na około 80 punktach. W związku z tym, czy jak my mamy tutaj milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy punktów, czy jest sens żeby wejść na 20 punktów? Teoretycznie można, ale ja nie jestem gleboznawcą. Jednak koledzy mówią, że jeżeli mierzymy wilgotność w gleby małej odległości to te wyniki są bardzo zróżnicowane, bo gleba jest bardzo zróżnicowana. Myślę, że kiedyś będzie można wykorzystać do tego zdjęcia satelitarne, dlatego mówię, że nie można odejść od wykorzystywania nowoczesnych metod. Trzeba uznać, że jesteśmy na tym świecie, w tej Europie i musimy, że tak powiem dotrzymać kroku. Ja rolników rozumiem, bo to są ich przedsiębiorstwa i chcą mieć jak największe dochody. No to jest też zrozumiałe, ale trzeba to jakoś wypośrodkować.

Jaka skala suszy w tym roku?

Czyli w tym roku obszar, który zostanie objęty suszą to...?

W czterech województwach pokazywałem, że susza dotyka już 100 % gmin i bodajże w pomorskim jest to 90% gruntów. To jest do zbóż jarych. Podobne są dla ozimych. W rzepaku wartości bilansu klimatycznego są bardziej korzystne. Także nie wiadomo jak to będzie. To jest raptem trzeci okres. Przed nami jeszcze 11. W ogóle nie mówimy o kukurydzy, o buraku, o ziemniaku. To wszystko jeszcze przed nami.

Odważy się Pan powiedzieć, co trzeba zmienić w polskim rolnictwie, żeby tej suszy bardziej przeciwdziałać? W jaką stronę powinny iść decyzje dotyczące przyszłości polskiego rolnictwa? Jakie inwestycje powinny być prowadzone na obszarach wiejskich?

Na pewno retencja. Nie można powiedzieć, że tylko ta wielka, ale retencja też i mała, która też odgrywa rolę w oszczędzaniu wody. To jest na pewno też pomysł na to, żeby zmniejszyć suszę. Przede wszystkim żeby przyrządy były bardziej takie punktowe. Precyzja jest wymysł ostatnich lat, od dawna to było, tylko, że to wszystko opiera o o koszty.

Dziękuję za rozmowę.