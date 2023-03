Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, co roku tracimy ok. 6,5 mld rocznie w plonach, w wyniku suszy fot. Shutterstock

Wczorajsza konferencja organizowana przez OTOP, skupiała się na przedstawieniu w praktyce działań ograniczających zubażanie krajobrazu rolniczego, z czym mamy coraz częściej do czynienia. Na jakie rozwiązania postawić? Czy wpłynie to na plon roślin uprawnych?

Spotkanie organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), to kontynuacja cyklu ochrony stref buforowych i wód przed zanieczyszczeniami z terenów rolniczych. Tym razem szerzej postawiono na praktykę. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. rolnicy, którzy opowiedzieli na podstawie własnych doświadczeń jak stosują program rewitalizacji w gospodarstwach. Co ciekawe, nieskomplikowane, ale wieloletnie zabiegi istotnie wpłynęły na kondycję i plonowanie roślin.

Krajobraz rolniczy staje się zbyt ubogi

Patryk Kokociński prowadzi gospodarstwo w woj. wielkopolskim. Program rewitalizacji krajobrazu, w gospodarstwie wdraża od niemal 10 lat. Na co zwracał uwagę w swojej prezentacji, poniekąd rolnicy sami „zgotowali” sobie jednorodny krajobraz, teraz wyzwaniem jest jego zmiana.

-Notujemy ogromne deficyty wody w wielu różnych regionach Polski. Najczęściej dotyczą one regionu zachodniego, w tym Wielkopolski. Dzisiaj na polach niestety widoczna jest „pustynna burza” ponieważ pojawiające się wysokie temperatury, deficyty wody oraz otwarte przestrzenie i pola nie przykryte roślinnością, powodują że dochodzi do bardzo silnego zjawiska erozji wietrznej na naszym warsztacie pracy jakim jest gleba – podawał Kokociński.

Wskazywał również na rosnące znaczenie suszy rolniczej, przy czym straty ponoszone rokrocznie przez rolników są coraz bardziej dotkliwe. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, co roku tracimy ok. 6,5 mld rocznie w plonach, w wyniku suszy.

Roczne straty w zbiorach, ponoszone w wyniku suszy. Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

-Za normę uznajemy ostatnio pomoc suszową. Utrwalając tą sytuację sprawiamy, że z roku na rok prowadzić działalność będzie trudniej. Mówimy o wspieraniu małych rolników, jednak to oni mogą sobie nie poradzić, bo z roku na rok widzimy, że to odszkodowania suszowe są coraz słabsze – komentował.

Jak przeciwdziałać zubożeniu krajobrazu rolniczego?

Dbałość o krajobraz przekłada się na korzyść gospodarstw, o czym przekonał się Patryk Kokociński. Zaczynając od własnego gospodarstwa, skupiał się na działaniach poprawiających środowisko rolnicze. Obejmowały one: odbudowę zielonej infrastruktury, retencję wody w rowach melioracyjnych oraz zarządzanie biogenami. Jedną ze zmian, było nasadzanie drzew przy polach uprawnych, co poparła także lokalna społeczność.

- Zadrzewienia śródpolne mają nadal zły pijar. Wyrabiamy sobie opinię niestety często na podstawie jednego spojrzenia, a nie poprzez analizę całej powierzchni uprawy. Korzystne efekty obecności drzew, czyli wzrost wilgotności powietrza, hamowanie siły wiatru to bonus szeroko zauważalny. Na działkach, przy których są zadrzewienia, korzyść w postaci plonu jest nawet o 30% większa, niż tam gdzie zadrzewień nie ma. Sumarycznie w całej uprawie plon jest wyższy – wyjaśniał rolnik.

Na co warto zwrócić uwagę, to również zielona infrastruktura w rolnictwie (pobocza, zadrzewienia, strefy buforowe). Może generować niedogodności, ale jej obecność w szerokiej perspektywie przynosi wiele zalet. Przeciwdziałanie suszy to ważny aspekt działalności, którą propaguje Kokociński. Retencja wody w okolicznej miejscowości, jest zatrzymywana poprzez zastawki spiętrzające wodę w rowach melioracyjnych. - Co istotne, rolnicy dostrzegający problem suszy wspólnie działają na rzecz poprawy tych warunków, a nasze działania są kontynuowane – dodawał rolnik.

Ochroną miejsc cennych przyrodniczo zajmuje się także OTOP. Krzysztof Stasiak z tej organizacji prezentował efekty prac, polegających na ochronie siedliska wodniczki – gatunku ptaka zagrożonego wyginięciem. Co istotne, poprzez dbałość o gatunek ptaka ochronie podległy także siedliska: mokradła, czy torfowiska. Tu również zastosowano m.in. zastawki spiętrzające wodę, które stopniowo wpływały na poprawę warunków wodnych i stanu siedlisk.

Działania pro środowiskowe to korzyść w postaci plonu

Na podstawie własnych doświadczeń i efektów pracy, działania w gospodarstwie Kokocińskiego doprowadziły do poprawy plonu roślin. Porównano dwie działki o zbliżonych warunkach glebowych, tej samej uprawie (jęczmień ozimy), jednakowej klasie gleby oraz nawożeniu i ochronie. Różnica polegała na zastosowaniu retencji na jednej z działek.

-W roku 2019, kiedy z wodą było u nas najgorzej, przypadkowo przeprowadziliśmy tą analizę porównawczą. Zastawka, która została zbudowana na jednej działce, zatrzymała wodę w niewielkim rowie. Dzięki temu udało nam się zebrać ponad 2 tony jęczmienia z hektara więcej, co w tamtym czasie dało nam około 1300 zł/ha oszczędności. To była suma, która tak naprawdę decydowała o sensie o opłacalności tej produkcji. Dało to dowód, że warto podjąć pracę w tym celu - podsumował rolnik.