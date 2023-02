Środki biologiczne w ochronie roślin, to z jednej strony temat nadal odległy dla polskich rolników, z drugiej wymuszony sytuacją rynkową. Zachętą mogą być dotacje do ich zakupu, stosowane już przez część krajów UE. Jakie substancje mamy dostępne na rynku?

O szansach dla ochrony biologicznej w Polsce, mówiła na konferencji w Sitańcu dr hab. Marta Damszel z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przypominamy, że sam ekoschemat biologiczna ochrona upraw, będzie dotowany za zastosowanie zabiegów przy użyciu preparatów mikrobiologicznych. Ma to wyeliminować konieczność wykonania zabiegu chemicznego, który będzie dopuszczony tylko w ostateczności (przy braku możliwości eliminacji patogenów przez preparaty mikrobiologiczne).

Dopłaty do produktów biologicznych – jakie perspektywy?

Podczas dyskusji z rolnikami na sesji w Sitańcu, redaktor naczelny Farmera – Radosław Iwański, zadał pytanie skierowane do dr Damszel - „znając skuteczność środków biologicznych jeżeli chodzi o ochronę, korzystając z ekoschematu - to na których uprawach rolnicy by nie stracili, a faktycznie by zarobili?”

Zdaniem dr hab. Marty Damszel samo dofinansowanie niestety nie wygląda korzystnie, porównując do kwot wydawanych na preparaty biologiczne.

- W mojej ocenie wartość dofinansowania jest niezbyt zachęcająca, bo mimo że to jest około 90 € to zostanie potencjalnie około 100 zł „w kieszeni” zależnie od stosownego produktu. Produkty biologiczne z etykietami są naprawdę drogie i trzeba pamiętać, że aplikujemy je kilkukrotnie w okresie wegetacji. Wyjątkiem może być produkt, który jest stosowany doglebowo przedsiewnie zawierający np. Coniothyrium minitans, bo tam jednorazowo aplikujemy w rzepaku. W zanadrzu mamy też, że przy odpowiedniej wilgotności gleby grzyb przetrwa, więc w kolejnym sezonie możemy korzystać ponownie z tego mikroorganizmu. Byłabym za tym, by zmotywować rolników wyższym dofinansowaniem, żeby przynajmniej spróbowali zastosować te preparaty – komentowała dr Damszel.

Dostępność produktów biologicznych

Mimo zachęt, a także przy wycofywaniu kolejnych substancji czynnych środków chemicznych, wachlarz produktów biologicznych w uprawach rolniczych jest dość wąski. Większość preparatów zwalczających patogeny grzybów, znajdziemy w ochronie warzyw i roślin sadowniczych, a zaledwie kilka w rzepaku.

- W tej chwili w zbożach mamy praktycznie zerowe możliwości, bo brakuje produktów zarejestrowanych w stosunku do ograniczania grzybów jako patogenów. W rzepaku jest dużo łatwiej, gdyż mamy 2 takie produkty. Być może rejestracja zostanie przedłużona dla kolejnego, więc jest to zachęcające. Większe sukcesy widoczne są w uprawie warzyw i sadownictwie. Zachęta w postaci dopłaty jest na zbyt niskim poziomie, jednak z drugiej strony jest szansa, że będzie tych produktów więcej. Czekamy na krótszą ścieżkę rejestracji produktów biologicznych w KE, więc firmy które maja już produkt gotowy przeczekują chwilę, by skrócić procedurę rejestracji - wyjaśniała dr Damszel.

Więcej informacji w wideo poniżej.