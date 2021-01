Drożej za pszenicę na Giełdowym Rynku Rolnym

Na pierwszej w tym roku sesji zbożowej na Giełdowym Rynku Rolnym (Platforma Żywnościowa) tona pszenicy osiągnęła poziom 935 zł.

Pszenicę tę zdeponowano w magazynie autoryzowanym - Elewator Gądki. Nabywca kupił 400 ton towaru po kursie - jak wspomniano - 935 zł/t. Transakcja odbyła się 13 stycznia br.

Łącznie do sprzedaży wystawiono na ten dzień 8325 ton zbóż. Głównie była to pszenica (klasy B i C) i żyto (klasy B) zdeponowana w magazynach Elewarr.

Dla porównania - na ostatniej (zakończonej "sukcesem") sesji (9 grudnia 2020 r.) nabywca zakupił 300 ton pszenicy z magazynu Elewarr w Gądkach w cenie 855 zł/t.

Wcześniej - od 18 listopada br. przez kolejne trzy tygodnie, pszenica na Giełdowym Rynku Rolnym utrzymywała w transakcjach w systemie kursu jednolitego średnią cenę 865 zł/t.

Choć jest już możliwość handlu kukurydzą na Giełdowym Rynku Rolnym - nikt nie zgłosił oferty sprzedaży tego rodzaju zboża na pierwszą w tym roku sesję. Oferowane natomiast od dłuższego czasu na tej platformie żyto - nie cieszy się żadnym zainteresowaniem.

Przypominamy - pszenicę, żyto i od tego roku kukurydzę - można kupować na Giełdowym Rynku Rolnym w systemie kursu jednolitego co środę. Najbliższa sesja odbędzie się więc 20 stycznia br.

Warto też dodać, że ww. cena pszenicy nie jest tą - która w całości trafi do kieszeni rolnika, bowiem od tej ceny trzeba będzie odliczyć koszt przyjęcia zboża do magazynu autoryzowanego (jest to 7,50 zł/t) oraz koszt miesięcznego przechowania towaru (kolejne 7,50 zł/t za miesiąc), a także prowizję Biura Maklerskiego.

