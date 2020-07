DRV: Deszcz zapewni nieco większe zbiory zbóż

Stowarzyszenie Raiffeisen (DRV), zwiększyło swoje prognozy dotyczące zbiorów zbóż w Niemczech.

Deszcz ostatnich kilku tygodni nieco poprawił bilans plonów niemieckich rolników. Nieco większe mają być zbiory pszenicy, jęczmienia jarego i żyta. Ale deszcz podczas żniw powodował również problemy, ponieważ żniwa muszą być ciągle przerywane.

Jednocześnie mówi się, że opady były dobre dla zbiorów zbóż. Dlatego też DRV nieznacznie podwyższyło swoje prognozy do 44,6 mln ton. Pszenica stanowi z tego 22,5 mln ton. W poprzednim miesiącu prognozowano jej zbiory na 22,2 mln ton.

Według eksperta DRV, aby bezpiecznie zebrać tegoroczne zboża, potrzebna jest teraz stabilna dobra pogoda. Obecnie jej nie widać. Pod koniec tygodnia spodziewane są dalsze, częściowo pożądane opady w całych Niemczech.

Dobra pogoda jest szczególnie potrzebna w przypadku rzepaku, którego zbór w pojedynczych przypadkach już się rozpoczął. Jeśli deszcz spadnie na dojrzałe strąki, to mogą one pęknąć, a rzepak może wysypać się przed zbiorami. To grozi stratami. Byłoby to kolejnym obciążeniem dla uprawy rzepaku.

Problemy pogodowe i ograniczenia w ochronie upraw doprowadziły do ​​drastycznego zmniejszenia powierzchni upraw. Niemieccy rolnicy w latach 2014-2018 siali 1,3 miliona hektarów rzepaku, a powierzchnia zbiorów w 2019 roku spadła do mniej niż 900 tysięcy hektarów, a zbiory wyniosły tylko 2,8 miliona ton. To był najgorszy wynik od 25 lat. Na tegoroczne zbiory rzepaku zakłada się obszar uprawy o powierzchni ponad 950 tysięcy hektarów a zbiory spodziewane są w wysokości 3,2 miliona ton.